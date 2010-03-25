Кадры погромов в США под песню «Гудбай, Америка» вместо финальных титров «Брата 2»
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Говорить «я не вижу разные цвета кожи, мы все одна раса — люди» — это просто отрицание проблемы Как протесты в США заставили нас узнать о своих привилегиях
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Концерты, кино, выставки: Куда не попадут москвичи из-за коронавируса Музыканты не могут пересечь границы, а громкие кинопремьеры переносят на неопределенное время
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Россиян предупредили о продолжающейся эпидемии кори в Европе и Америке
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Масштабные задержки «Аэрофлота», неодобрение президента-гея и домик для лебедей за 4 миллиона
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Как Amazon Books изобрел книжные магазины заново
Сегодня продажи физических книг в Америке и Великобритании растут на 40 % в год
Снятие российских флагов в США, телекомпания Малахова и новая драма с Мэйси Уильямс Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Россиян предупредили о крупнейшей за 20 лет вспышке гепатита А в США
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Россиянам рекомендуют подавать документы на визу в США как можно раньше
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Власти хотят узнать, влияют ли эти СМИ на избирательные процессы в стране
На премию «Оскар» от России выдвинут «Рай» Андрея Кончаловского
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The Village смотрит пресс-конференцию Путина с простыми телезрителями The Village пересмотрел вчерашнюю пресс-конференцию с людьми, которые не пользуются интернетом, и попросил их поделиться своими соображениями по ходу эфира
Американец, француз, поляк и другие иностранцы — о своём интересе к России Если спросить иностранца, почему он изучает русский язык или приехал работать в Россию, можно услышать самые невероятные рассказы. The Village попросил таких людей поделиться историями из жизни
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