Западные фермеры, министры и бизнесмены — о том, кто выиграл и проиграл от запрета импорта в Россию

Россия и Запад соревнуются в дипломатической игре, пытаясь влиять друг на друга. The Village изучил ситуацию в разных странах и поговорил с предпринимателями о санкциях