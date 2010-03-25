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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Кадры погромов в США под песню «Гудбай, Америка» вместо финальных титров «Брата 2»

Креативность Первого канала не знает границ

Кадры погромов в США под песню «Гудбай, Америка» вместо финальных титров «Брата 2»

Говорить «я не вижу разные цвета кожи, мы все одна раса — люди» — это просто отрицание проблемы
Говорить «я не вижу разные цвета кожи, мы все одна раса — люди» — это просто отрицание проблемы Как протесты в США заставили нас узнать о своих привилегиях
Говорить «я не вижу разные цвета кожи, мы все одна раса — люди» — это просто отрицание проблемы

Говорить «я не вижу разные цвета кожи, мы все одна раса — люди» — это просто отрицание проблемы
Как протесты в США заставили нас узнать о своих привилегиях

Blackout Tuesday: Что американские протесты рассказали нам про Россию?
Blackout Tuesday: Что американские протесты рассказали нам про Россию? Перекинутся ли протесты против полицейского насилия на нас?
Blackout Tuesday: Что американские протесты рассказали нам про Россию?

Blackout Tuesday: Что американские протесты рассказали нам про Россию?
Перекинутся ли протесты против полицейского насилия на нас?

Концерты, кино, выставки: Куда не попадут москвичи из-за коронавируса
Концерты, кино, выставки: Куда не попадут москвичи из-за коронавируса Музыканты не могут пересечь границы, а громкие кинопремьеры переносят на неопределенное время
Концерты, кино, выставки: Куда не попадут москвичи из-за коронавируса

Концерты, кино, выставки: Куда не попадут москвичи из-за коронавируса
Музыканты не могут пересечь границы, а громкие кинопремьеры переносят на неопределенное время

Победители премии «Оскар»

Неожиданный триумф «Паразитов» и первая статуэтка Бреда Питта

Победители премии «Оскар»

CША ужесточат условия получения визы для россиян с 2019 года

В частности увеличится сбор за мультивизу

CША ужесточат условия получения визы для россиян с 2019 года

Россиян предупредили о продолжающейся эпидемии кори в Европе и Америке

В этом году наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по заболеванию

Россиян предупредили о продолжающейся эпидемии кори в Европе и Америке

Россия ввела безвизовый режим со всеми странами Центральной Америки

Россияне смогут посетить без визы еще семь стран

Россия ввела безвизовый режим со всеми странами Центральной Америки

Масштабные задержки «Аэрофлота», неодобрение президента-гея и домик для лебедей за 4 миллиона

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Масштабные задержки «Аэрофлота», неодобрение президента-гея и домик для лебедей за 4 миллиона

Совбез поручил создать независимый интернет в странах БРИКС

Система должна не зависеть от инфраструктуры Америки

Совбез поручил создать независимый интернет в странах БРИКС

Россиянам стали чаще отказывать в американских визах

Соответствующие данные публикует Госдепартамент США

Россиянам стали чаще отказывать в американских визах

Как Amazon Books изобрел книжные магазины заново
Как Amazon Books изобрел книжные магазины заново Сегодня продажи физических книг в Америке и Великобритании растут на 40 % в год
Как Amazon Books изобрел книжные магазины заново

Как Amazon Books изобрел книжные магазины заново
Сегодня продажи физических книг в Америке и Великобритании растут на 40 % в год

Снятие российских флагов в США, телекомпания Малахова и новая драма с Мэйси Уильямс
Снятие российских флагов в США, телекомпания Малахова и новая драма с Мэйси Уильямс Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Снятие российских флагов в США, телекомпания Малахова и новая драма с Мэйси Уильямс

Снятие российских флагов в США, телекомпания Малахова и новая драма с Мэйси Уильямс
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Россиян предупредили о крупнейшей за 20 лет вспышке гепатита А в США

Распространяется заболевание через бездомное население

Россиян предупредили о крупнейшей за 20 лет вспышке гепатита А в США

Влияние спиннеров на детей, 35 холодных зим и радиоактивные пляжи в Японии
Влияние спиннеров на детей, 35 холодных зим и радиоактивные пляжи в Японии Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Влияние спиннеров на детей, 35 холодных зим и радиоактивные пляжи в Японии

Влияние спиннеров на детей, 35 холодных зим и радиоактивные пляжи в Японии
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

В «Иностранке» пройдет фестиваль американской и иберийской культур

Здесь состоятся занятия испанским и английским языками для новичков и продолжающих

В «Иностранке» пройдет фестиваль американской и иберийской культур

«Аэрофлот» отменил полеты в Майами и Гавану из-за урагана «Ирма»

Рейсы отменены на 9 сентября

«Аэрофлот» отменил полеты в Майами и Гавану из-за урагана «Ирма»

Россиянам рекомендуют подавать документы на визу в США как можно раньше

Сейчас очередь на собеседование для получения визы в Москве составляет 52 дня

Россиянам рекомендуют подавать документы на визу в США как можно раньше

Госдума проверит «Голос Америки», «Радио Свобода» и CNN на соблюдение закона об освещении выборов

Власти хотят узнать, влияют ли эти СМИ на избирательные процессы в стране

Госдума проверит «Голос Америки», «Радио Свобода» и CNN на соблюдение закона об освещении выборов

Сколько долларовых миллионеров в России

За год в стране увеличилось их количество на 10 %

Сколько долларовых миллионеров в России

На премию «Оскар» от России выдвинут «Рай» Андрея Кончаловского

Премьера картины состоялась 8 сентября в Венеции

На премию «Оскар» от России выдвинут «Рай» Андрея Кончаловского

Пять Америк: Предельно субъективный гид по главным городам США
Пять Америк: Предельно субъективный гид по главным городам США Что интересного в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Портленде, Новом Орлеане и Провиденсе
Пять Америк: Предельно субъективный гид по главным городам США

Пять Америк: Предельно субъективный гид по главным городам США
Что интересного в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Портленде, Новом Орлеане и Провиденсе

The Village смотрит пресс-конференцию Путина с простыми телезрителями
The Village смотрит пресс-конференцию Путина с простыми телезрителями The Village пересмотрел вчерашнюю пресс-конференцию с людьми, которые не пользуются интернетом, и попросил их поделиться своими соображениями по ходу эфира
The Village смотрит пресс-конференцию Путина с простыми телезрителями

The Village смотрит пресс-конференцию Путина с простыми телезрителями
The Village пересмотрел вчерашнюю пресс-конференцию с людьми, которые не пользуются интернетом, и попросил их поделиться своими соображениями по ходу эфира

Американец, француз, поляк и другие иностранцы — о своём интересе к России
Американец, француз, поляк и другие иностранцы — о своём интересе к России Если спросить иностранца, почему он изучает русский язык или приехал работать в Россию, можно услышать самые невероятные рассказы. The Village попросил таких людей поделиться историями из жизни
Американец, француз, поляк и другие иностранцы — о своём интересе к России

Американец, француз, поляк и другие иностранцы — о своём интересе к России
Если спросить иностранца, почему он изучает русский язык или приехал работать в Россию, можно услышать самые невероятные рассказы. The Village попросил таких людей поделиться историями из жизни

Анна Ратафьева о пощёчине за футболку со Снупи

Изображённый на футболке Снупи держит в руках флаг Великобритании

Анна Ратафьева о пощёчине за футболку со Снупи

Деградация гамбургера Илья Бухтуев о том, что наша котлета когда-то была гамбургером

Деградация гамбургера

Западные фермеры, министры и бизнесмены — о том, кто выиграл и проиграл от запрета импорта в Россию
Западные фермеры, министры и бизнесмены — о том, кто выиграл и проиграл от запрета импорта в Россию Россия и Запад соревнуются в дипломатической игре, пытаясь влиять друг на друга. The Village изучил ситуацию в разных странах и поговорил с предпринимателями о санкциях
Западные фермеры, министры и бизнесмены — о том, кто выиграл и проиграл от запрета импорта в Россию

Западные фермеры, министры и бизнесмены — о том, кто выиграл и проиграл от запрета импорта в Россию
Россия и Запад соревнуются в дипломатической игре, пытаясь влиять друг на друга. The Village изучил ситуацию в разных странах и поговорил с предпринимателями о санкциях

«Повар на колёсах»: Как уволиться из серьезного ресторана и открыть кафе-фургон с кубинской едой
«Повар на колёсах»: Как уволиться из серьезного ресторана и открыть кафе-фургон с кубинской едой The Village запускает новую рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В первом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о премьере этой недели — фильме Джона Фавро «Повар на колёсах»
«Повар на колёсах»: Как уволиться из серьезного ресторана и открыть кафе-фургон с кубинской едой

«Повар на колёсах»: Как уволиться из серьезного ресторана и открыть кафе-фургон с кубинской едой
The Village запускает новую рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В первом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о премьере этой недели — фильме Джона Фавро «Повар на колёсах»

Фильмы недели: «Железный человек 3», «Америка», «Сокровища О.К.»
Фильмы недели: «Железный человек 3», «Америка», «Сокровища О.К.» «Железный человек»: жизнь после «Мстителей», Чулпан Хаматова в португальской драме и детский эротический экшен - Милослав Чемоданов посмотрел три новые фильма в нашем прокате.
Фильмы недели: «Железный человек 3», «Америка», «Сокровища О.К.»

Фильмы недели: «Железный человек 3», «Америка», «Сокровища О.К.»
«Железный человек»: жизнь после «Мстителей», Чулпан Хаматова в португальской драме и детский эротический экшен - Милослав Чемоданов посмотрел три новые фильма в нашем прокате.

Где искать лучшие рестораны: Книги, приложения, фестивали и передачи
Где искать лучшие рестораны: Книги, приложения, фестивали и передачи Приложение Chefs Feed, книга Where Chefs Eat, передача Diners, Drive-ins and Dives и фестиваль Omnivore — The Village узнал, откуда, кроме гидов Zagat и Michelin, можно узнать о лучших ресторанах мира
Где искать лучшие рестораны: Книги, приложения, фестивали и передачи

Где искать лучшие рестораны: Книги, приложения, фестивали и передачи
Приложение Chefs Feed, книга Where Chefs Eat, передача Diners, Drive-ins and Dives и фестиваль Omnivore — The Village узнал, откуда, кроме гидов Zagat и Michelin, можно узнать о лучших ресторанах мира

Дизайн от природы: Лучшие проекты пяти континентов Самые интересные мировые проекты в области экодизайна и биомимикрии.

Дизайн от природы: Лучшие проекты пяти континентов

Интервью: Тайо Онорато и Нико Кребс на Фотобиеннале-2012
Интервью: Тайо Онорато и Нико Кребс на Фотобиеннале-2012 Нереальная Америка, внимание к деталям и дикорастущие инсталляции — швейцарские художники рассказали The Village о своем великом путешествии, иллюзорных коллажах и о том, как надо делать фотографии.
Интервью: Тайо Онорато и Нико Кребс на Фотобиеннале-2012

Интервью: Тайо Онорато и Нико Кребс на Фотобиеннале-2012
Нереальная Америка, внимание к деталям и дикорастущие инсталляции — швейцарские художники рассказали The Village о своем великом путешествии, иллюзорных коллажах и о том, как надо делать фотографии.

Прямая речь: Экс-мэр Чикаго о профессии градоначальника Бывший мэр Чикаго, который проработал на этом посту 22 года, рассказал на Петербургском экономическом форуме о том, как надо общаться с бизнесом и горожанами и куда направлять инвестиции.

Прямая речь: Экс-мэр Чикаго о профессии градоначальника

Гид по Фестивалю Мировой Еды The Village изучил меню и программу Фестиваля мировой еды и узнал, что можно будет увидеть и попробовать на этих выходных в саду «Эрмитаж».

Гид по Фестивалю Мировой Еды

Тенденция: Американская кухня
Тенденция: Американская кухня The Village сделал подборку всех мест с американской кухней, открывшихся в Москве в последнее время
Тенденция: Американская кухня

Тенденция: Американская кухня
The Village сделал подборку всех мест с американской кухней, открывшихся в Москве в последнее время

Огонька не найдется: 6 мировых кампаний против курения В преддверии начала масштабной антитабачной кампании в Москве The Village проанализировал успешный мировой опыт отказа от курения в общественных местах

Огонька не найдется: 6 мировых кампаний против курения

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