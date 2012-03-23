В «Мультимедиа Арт Музее» открылась выставка швейцарских фотографов Тайо Онорато и Нико Кребса «Великое нереальное» — пленочная зарисовка Америки нулевых с едва уловимыми аллюзиями на Роберта Франка, Роберта Адамса и Уильяма Кристенберри. Авторы в течение нескольких лет с перерывами путешествовали по Штатам, беспорядочно фотографируя все вокруг, а потом составили объемную серию, которая на сегодняшний день является едва ли не самым популярным их проектом. Художники работают вместе уже около десяти лет, еще со времени учебы в Школе искусств и дизайна в Цюрихе (HGKZ). Их визитной карточкой стала коллажная фотография, которая составляется не из готовых снимков, а еще до момента съемки. Они не воспринимают всерьез фотошоп и цифровые камеры, считая, что этим нарушается экзистенция фотографии. В интервью The Village Тайо Онорато и Нико Кребс﻿ рассказали о том, зачем нужно осматривать задний двор дома и почему вместе работать продуктивнее. Гид по Фотобиеннале-2012: Часть I





Гид по Фотобиеннале-2012: Часть II

О ВЕЛИКОМ И НЕРЕАЛЬНОМ

Нико Кребс: На этот проект ушло три-четыре года. Одновременно мы делали много других проектов, но они меньше по значимости и занимали меньше времени. Вообще обычно мы стараемся специально готовить проекты под выставки, учитывая особенности пространства, которое будет предоставлено.

Тайо Онорато: Удачно, что «Великое нереальное» мы уже пару раз показывали, поэтому мы его хорошо знаем. Это касается форматов и того, как те или иные работы воспринимаются в пространстве: одни — хорошо, другие — нет. Все пространства очень разные, и в «Великом нереальном» мы понимаем, что работает, что не работает и как собрать эту выставку за один день так, чтобы она была интересной.

Эта выставка о том, как складываются первые впечатления﻿





Нико: Мы начали этот проект, когда колесили по просторам Америки, не имея в голове никакой концепции. Таким образом, проект просто сложился сам собой во время путешествия. Здесь не одна основная идея, а много мелких идей, первых впечатлений: мы ехали по тем местам, где никогда не были. Собственно, эта выставка о том, как складываются первые впечатления. Когда у тебя в голове есть какие-то общие знания и представления об этом месте. Эта выставка про то, как выглядит Америка для нас.

Тайо: Мы выиграли грант и могли поехать в Америку на полтора года. Когда мы посетили Нью-Йорк, стало ясно, что по нему нельзя судить обо всей стране. Это очень европейский город, в том числе и потому, что там много европейцев.

Нико: Мы были очарованы красотой Америки с самого начала и решили поколесить по стране. В итоге совершили 3 длинных путешествия по 30 штатам.

Тайо: Фокусировались в основном на западном побережье, там, где Колорадо, Калифорния, Юта, Техас, Нью-Мехико, Аризона… У нас было очень много ожиданий. Вообще, ожидания — это особенность Америки. У нас уже был огромный визуальный багаж знаний об Америке, основанный на фильмах, фотографиях, литературе, музыке… И когда мы приехали туда, то сначала подумали, что уже везде были. Но это ощущение оказалось обманчивым. Мы объездили Европу, Австралию, Японию... Но Америка — самая впечатляющая, поразительная. Думаю, она так интересна потому, что у нас в головах составилась определенная иконография Америки.

О ДЕТАЛЯХ

Тайо: Когда вы находитесь на месте, то можете рассмотреть множество крошечных деталей, которые иначе скрыты от вас. И поиграть этими деталями. В своей работе мы не используем компьютер. Мы либо работаем полностью на месте, либо в технике коллажа. И оказывается, что некоторые детали способны визуально обманывать вас. Коллаж делается так: либо мы создаем огромные принты и снова фотографируем, так сказать, поверх, либо работаем с моделями на месте. Например, на одной из наших фотографий есть модель дороги, которая выглядит как настоящая. На самом деле там дороги нет. Это иллюзия.

В фильмах всегда показывают фасад дома и никогда — его задний двор. И если дом обойти, то там столько интересного﻿





Нико: Вы многое узнаете на месте, когда пристальнее вглядываетесь. Вырисовывается совершенно другой мир! Есть много деталей, которых вы себе даже вообразить не можете. Например, в фильмах всегда показывают фасад дома и никогда — его задний двор. И если дом обойти, то там столько интересного!

О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ

Нико: Минусы совместной работы в том, что приходится всегда принимать решения сообща, много спорить по каждому вопросу. С другой стороны, это плюс.

Тайо: Мы спорим с утра до ночи. Приходится много говорить, но ведь фотография — это общение. Друг с другом и с аудиторией. И хорошо, что нам приходится работать вместе, потому что уже на этапе обсуждения мы можем выявить, удачна ли идея или нет. Это своего рода первая проверка на прочность: если нам обоим нравится идея, то у нее больше шансов понравиться зрителям.

Наши однокурсники шли работать официантами, а мы, чтобы не идти работать официантами, стали работать на журнал





Нико: Мы решили работать вместе еще в университете. Были бедными студентами. Наши однокурсники шли работать официантами, а мы, чтобы не идти работать официантами, стали работать на журнал. Делали кучу разных фотографий: из мира моды, портреты…

Тайо: Я вообще довольно рано увлекся фотографией, я был просто восхищен ею! Но со временем желание стать фотографом видоизменялось: например, был период, когда хотелось быть фотографом-документалистом в стиле «Магнума».

Нико: А у меня не было таких конкретных планов, я думал стать то летчиком, то ветеринаром, то графическим дизайнером…

О ФОТОГРАФИИ И ИНСТАЛЛЯЦИИ

Нико: Мы работаем не только в фотографии, но и в инсталляции. Последние три года провели в студии, и это была работа совершенно противоположная «Великому нереальному». Работа внутрь, закрытая. Мы создавали скульптуры, фотографировали их, делали инсталляции, снова их фотографировали…

Тайо: Мы пытаемся исследовать и расширить границы фотографии.

Нико: Фотография нас вырастила, мы пришли из фотографии. И это наше основное медиа. Это вообще очень открытое медиа, просто копия того, что ты видишь, или хотел бы видеть, или хотел бы, чтобы видели другие. Конечно, мы используем и другие медиа, но все они возвращаются к фотографии. Смотреть на изображение можно по-разному: долго и быстро, в интернете и на стене выставочного зала. Все зависит от того, какое у зрителя высшее образование, цели и способы… В общем, фотография — это огро-о-омная игровая площадка.﻿﻿

Вот на этой фотографии есть дом, из которого торчит растение. Недавно мы делали инсталляцию из сотен таких домов, в каждом по растению. Чтобы вырастить эти кустики, мы использовали специальные лампы. Каждый раз процесс происходил по-разному: то растения формировались слишком быстро и буквально заполняли собой весь город, то, наоборот, погибали, даже не показавшись из крыши. И главное — инсталляция все время менялась, потому что растения вели себя непредсказуемо.

Тайо: Сейчас фотография стала очень простым искусством, и каждый может стать фотографом. В результате люди стали несерьезно относиться к фотографии: они делают слишком много снимков и слишком быстро на них смотрят. Мы же в своей работе придерживаемся классического подхода: работаем с традиционной камерой, что требует очень много времени. Поэтому хочется, чтобы эта работа была видна. И поэтому мы всегда снимаем только на пленку.

Нико: Но у нас есть маленькая мыльница для эскизов!