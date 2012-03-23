В «Мультимедиа Арт Музее» открылась выставка швейцарских фотографов Тайо Онорато и Нико Кребса «Великое нереальное» — пленочная зарисовка Америки нулевых с едва уловимыми аллюзиями на Роберта Франка, Роберта Адамса и Уильяма Кристенберри. Авторы в течение нескольких лет с перерывами путешествовали по Штатам, беспорядочно фотографируя все вокруг, а потом составили объемную серию, которая на сегодняшний день является едва ли не самым популярным их проектом.

Художники работают вместе уже около десяти лет, еще со времени учебы в Школе искусств и дизайна в Цюрихе (HGKZ). Их визитной карточкой стала коллажная фотография, которая составляется не из готовых снимков, а еще до момента съемки. Они не воспринимают всерьез фотошоп и цифровые камеры, считая, что этим нарушается экзистенция фотографии. В интервью The Village Тайо Онорато и Нико Кребс﻿ рассказали о том, зачем нужно осматривать задний двор дома и почему вместе работать продуктивнее.

 

Гид по Фотобиеннале-2012: Часть I


Гид по Фотобиеннале-2012: Часть II

 

О ВЕЛИКОМ И НЕРЕАЛЬНОМ

Нико Кребс: На этот проект ушло три-четыре года. Одновременно мы делали много других проектов, но они меньше по значимости и занимали меньше времени. Вообще обычно мы стараемся специально готовить проекты под выставки, учитывая особенности пространства, которое будет предоставлено.

Тайо Онорато: Удачно, что «Великое нереальное» мы уже пару раз показывали, поэтому мы его хорошо знаем. Это касается форматов и того, как те или иные работы воспринимаются в пространстве: одни — хорошо, другие — нет. Все пространства очень разные, и в «Великом нереальном» мы понимаем, что работает, что не работает и как собрать эту выставку за один день так, чтобы она была интересной.

 

 Эта выставка о том, как складываются первые впечатления﻿


Нико: Мы начали этот проект, когда колесили по просторам Америки, не имея в голове никакой концепции. Таким образом, проект просто сложился сам собой во время путешествия. Здесь не одна основная идея, а много мелких идей, первых впечатлений: мы ехали по тем местам, где никогда не были. Собственно, эта выставка о том, как складываются первые впечатления. Когда у тебя в голове есть какие-то общие знания и представления об этом месте. Эта выставка про то, как выглядит Америка для нас.

Тайо: Мы выиграли грант и могли поехать в Америку на полтора года. Когда мы посетили Нью-Йорк, стало ясно, что по нему нельзя судить обо всей стране. Это очень европейский город, в том числе и потому, что там много европейцев.

Нико: Мы были очарованы красотой Америки с самого начала и решили поколесить по стране. В итоге совершили 3 длинных путешествия по 30 штатам.

Тайо: Фокусировались в основном на западном побережье, там, где Колорадо, Калифорния, Юта, Техас, Нью-Мехико, Аризона… У нас было очень много ожиданий. Вообще, ожидания это особенность Америки. У нас уже был огромный визуальный багаж знаний об Америке, основанный на фильмах, фотографиях, литературе, музыке… И когда мы приехали туда, то сначала подумали, что уже везде были. Но это ощущение оказалось обманчивым. Мы объездили Европу, Австралию, Японию... Но Америка самая впечатляющая, поразительная. Думаю, она так интересна потому, что у нас в головах составилась определенная иконография Америки.

 

О ДЕТАЛЯХ

Тайо: Когда вы находитесь на месте, то можете рассмотреть множество крошечных деталей, которые иначе скрыты от вас. И поиграть этими деталями. В своей работе мы не используем компьютер. Мы либо работаем полностью на месте, либо в технике коллажа. И оказывается, что некоторые детали способны визуально обманывать вас. Коллаж делается так: либо мы создаем огромные принты и снова фотографируем, так сказать, поверх, либо работаем с моделями на месте. Например, на одной из наших фотографий есть модель дороги, которая выглядит как настоящая. На самом деле там дороги нет. Это иллюзия.

 

В фильмах всегда показывают фасад дома и никогда его задний двор. И если дом обойти, то там столько интересного﻿


Нико: Вы многое узнаете на месте, когда пристальнее вглядываетесь. Вырисовывается совершенно другой мир! Есть много деталей, которых вы себе даже вообразить не можете. Например, в фильмах всегда показывают фасад дома и никогда его задний двор. И если дом обойти, то там столько интересного!

 

О СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ

Нико: Минусы совместной работы в том, что приходится всегда принимать решения сообща, много спорить по каждому вопросу. С другой стороны, это плюс.

Тайо: Мы спорим с утра до ночи. Приходится много говорить, но ведь фотография — это общение. Друг с другом и с аудиторией. И хорошо, что нам приходится работать вместе, потому что уже на этапе обсуждения мы можем выявить, удачна ли идея или нет. Это своего рода первая проверка на прочность: если нам обоим нравится идея, то у нее больше шансов понравиться зрителям.

 

Наши однокурсники шли работать официантами, а мы, чтобы не идти работать официантами, стали работать на журнал


Нико: Мы решили работать вместе еще в университете. Были бедными студентами. Наши однокурсники шли работать официантами, а мы, чтобы не идти работать официантами, стали работать на журнал. Делали кучу разных фотографий: из мира моды, портреты…

Тайо: Я вообще довольно рано увлекся фотографией, я был просто восхищен ею! Но со временем желание стать фотографом видоизменялось: например, был период, когда хотелось быть фотографом-документалистом в стиле «Магнума».

Нико: А у меня не было таких конкретных планов, я думал стать то летчиком, то ветеринаром, то графическим дизайнером…

 

О ФОТОГРАФИИ И ИНСТАЛЛЯЦИИ

Нико: Мы работаем не только в фотографии, но и в инсталляции. Последние три года провели в студии, и это была работа совершенно противоположная «Великому нереальному». Работа внутрь, закрытая. Мы создавали скульптуры, фотографировали их, делали инсталляции, снова их фотографировали…

Тайо: Мы пытаемся исследовать и расширить границы фотографии.

Нико: Фотография нас вырастила, мы пришли из фотографии. И это наше основное медиа. Это вообще очень открытое медиа, просто копия того, что ты видишь, или хотел бы видеть, или хотел бы, чтобы видели другие. Конечно, мы используем и другие медиа, но все они возвращаются к фотографии. Смотреть на изображение можно по-разному: долго и быстро, в интернете и на стене выставочного зала. Все зависит от того, какое у зрителя высшее образование, цели и способы… В общем, фотография — это огро-о-омная игровая площадка.﻿﻿

 

Вот на этой фотографии есть дом, из которого торчит растение. Недавно мы делали инсталляцию из сотен таких домов, в каждом по растению. Чтобы вырастить эти кустики, мы использовали специальные лампы. Каждый раз процесс происходил по-разному: то растения формировались слишком быстро и буквально заполняли собой весь город, то, наоборот, погибали, даже не показавшись из крыши. И главное инсталляция все время менялась, потому что растения вели себя непредсказуемо.

Тайо: Сейчас фотография стала очень простым искусством, и каждый может стать фотографом. В результате люди стали несерьезно относиться к фотографии: они делают слишком много снимков и слишком быстро на них смотрят. Мы же в своей работе придерживаемся классического подхода: работаем с традиционной камерой, что требует очень много времени. Поэтому хочется, чтобы эта работа была видна. И поэтому мы всегда снимаем только на пленку.

Нико: Но у нас есть маленькая мыльница для эскизов!

 

«Мультимедиа Арт Музей»
Остроженка, 16
22 марта — 15 апреля
Вход — от 150 руб.