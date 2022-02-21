Гид по Большому фестивалю мультфильмов в Москве Рассказываем, что смотреть в декабре взрослым и детям
Telegram отключил анимированные эмодзи с эякулирующим баклажаном и персиком со шлепком
В «Иллюзионе» пройдет ретроспектива Владислава Старевича — отца русской анимации и «дрессировщика жуков»
Объявлена программа Большого фестиваля мультфильмов. В этом году кинопоказы и лекции пройдут онлайн
Участие во всех активностях бесплатное
Взрослых и детей приглашают на бесплатные уроки анимации в «Афимолле»
Занятия продлятся с 29 августа по 1 сентября
В Telegram появились анимированные стикеры (обновлено)
Ранее мессенджер объявил конкурс на создание стикеров
На ВДНХ пройдет фестиваль «Мультимир»
Посетители встретятся с персонажами мультфильмов и смогут пройти мультквест
На фестивале «Весенний уик-энд» покажут новинки анимации
На мероприятии «Ночь анимации» гостей ждет пять часов мультиков подряд
В ЦДК пройдет фестиваль новой анимации
В программу вошла 31 короткометражка для взрослых и детей
В Музее Москвы пройдет образовательная «Фабрика мультфильмов»
Посетители смогут не только увидеть процесс создания анимации, но и поучаствовать в нем
Известные мультипликаторы представят свои любимые картины в галерее на «Солянке»
Выставка «Борисопавловские БДения» пройдет с 24 октября по 5 ноября
Онлайн-платформа для бесплатного обучения анимации «Анимация и Я»
Лучшие ученики получат возможность создать мультфильм под руководством специалистов
Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель Монэ Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
В Москве покажут новые анимационные короткометражки
На фестивале соберут лучшие отечественные работы за последний год
В Государственной галерее на Солянке в Москве пройдет выставка Хаяо Миядзаки
Об этом сообщает интернет-издание Colta
На Большом фестивале мультфильмов пройдут бесплатные показы для детей и взрослых
Анимационные картины увидят гости в разных городах страны
В Москве пройдет показ мультфильмов начала XX века
В программу войдут в том числе картины родоначальника кукольной анимации Владислава Старевича
Путин поручил создать анимационный технопарк на базе «Союзмультфильма»
Предполагается, что он объединит малые и средние анимационные студии
100 вопросов взрослому: Как студия Pixar рассказывает детям о взрослых проблемах Мультфильмы для маленьких о том, как добро побеждает зло, а также притчи для их родителей об отношении к себе и другим
«Союзмультфильм» попросил Путина создать «Дом российской анимации»
С его помощью киностудия хочет оказывать поддержку остальным участникам рынка
В Москве открываются курсы по анимации
Лекции будут вести профессиональные режиссёры, художники и мультипликаторы
Тестирование Welltory, уязвимость iMessage и избавление от светофоров
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Как делают мультфильм «Маша и Медведь»The Village узнал, кто и как создаёт самый популярный российский мультфильм про вредную девочку Машу и добродушного Медведя
Как делают мультфильм «Маша и Медведь» The Village узнал, кто и как создаёт самый популярный российский мультфильм про вредную девочку Машу и добродушного Медведя
«Союзмультфильм» попросил 700 миллионов рублей на музей анимации
Его планируется разместить на ВДНХ, где уже есть похожий павильон
В Москве пройдёт «Большой фестиваль мультфильмов»
В программе фестиваля — почти 400 картин из более чем 20 стран, лекции, встречи, выставки и съёмки мультфильмов
«ЗИЛ» запускает детскую школу анимации
Школа будет работать с 18 по 29 августа
Видеосервис Coub привлёк $1 млн на международное развитие
За год стартап вышел на посещаемость в 9 млн уникальных пользователей в месяц, которые создают по 1 000 коубов в день
Минэкономразвития предлагает ввести льготы для студий анимации
По мнению ведомства, представителям сферы надо снизить страховые взносы