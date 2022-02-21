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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В Москве покажут мультфильмы современных художников из Европы и Азии
21 февраля 2022

В Москве покажут мультфильмы современных художников из Европы и Азии

Гид по Большому фестивалю мультфильмов в Москве
Гид по Большому фестивалю мультфильмов в Москве Рассказываем, что смотреть в декабре взрослым и детям
Гид по Большому фестивалю мультфильмов в Москве

Гид по Большому фестивалю мультфильмов в Москве
Рассказываем, что смотреть в декабре взрослым и детям

Telegram отключил анимированные эмодзи с эякулирующим баклажаном и персиком со шлепком
обновлено27 ноября 2021

Telegram отключил анимированные эмодзи с эякулирующим баклажаном и персиком со шлепком

В «Иллюзионе» пройдет ретроспектива Владислава Старевича — отца русской анимации и «дрессировщика жуков»
12 марта 2021

В «Иллюзионе» пройдет ретроспектива Владислава Старевича — отца русской анимации и «дрессировщика жуков»

Объявлена программа Большого фестиваля мультфильмов. В этом году кинопоказы и лекции пройдут онлайн

Участие во всех активностях бесплатное

Объявлена программа Большого фестиваля мультфильмов. В этом году кинопоказы и лекции пройдут онлайн

Взрослых и детей приглашают на бесплатные уроки анимации в «Афимолле»

Занятия продлятся с 29 августа по 1 сентября

Взрослых и детей приглашают на бесплатные уроки анимации в «Афимолле»

В Telegram появились анимированные стикеры (обновлено)

Ранее мессенджер объявил конкурс на создание стикеров

В Telegram появились анимированные стикеры (обновлено)

На ВДНХ пройдет фестиваль «Мультимир»

Посетители встретятся с персонажами мультфильмов и смогут пройти мультквест

На ВДНХ пройдет фестиваль «Мультимир»

На фестивале «Весенний уик-энд» покажут новинки анимации

На мероприятии «Ночь анимации» гостей ждет пять часов мультиков подряд

На фестивале «Весенний уик-энд» покажут новинки анимации

На ВДНХ пройдет фестиваль «Союзмультфильма»

Фестиваль организуют в «Москвариуме»

На ВДНХ пройдет фестиваль «Союзмультфильма»

В ЦДК пройдет фестиваль новой анимации

В программу вошла 31 короткометражка для взрослых и детей

В ЦДК пройдет фестиваль новой анимации

В Музее Москвы пройдет образовательная «Фабрика мультфильмов»

Посетители смогут не только увидеть процесс создания анимации, но и поучаствовать в нем

В Музее Москвы пройдет образовательная «Фабрика мультфильмов»

Известные мультипликаторы представят свои любимые картины в галерее на «Солянке»

Выставка «Борисопавловские БДения» пройдет с 24 октября по 5 ноября

Известные мультипликаторы представят свои любимые картины в галерее на «Солянке»

Онлайн-платформа для бесплатного обучения анимации «Анимация и Я»

Лучшие ученики получат возможность создать мультфильм под руководством специалистов

Онлайн-платформа для бесплатного обучения анимации «Анимация и Я»

Мультсериал «Рик и Морти» продлили на 70 серий

Сроки выхода новых эпизодов пока неизвестны

Мультсериал «Рик и Морти» продлили на 70 серий

Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель Монэ
Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель Монэ Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель Монэ

Россияне-шутники, парк развлечений Миядзаки и новый альбом Жанель Монэ
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

В Москве покажут новые анимационные короткометражки

На фестивале соберут лучшие отечественные работы за последний год

В Москве покажут новые анимационные короткометражки

В Государственной галерее на Солянке в Москве пройдет выставка Хаяо Миядзаки

Об этом сообщает интернет-издание Colta

В Государственной галерее на Солянке в Москве пройдет выставка Хаяо Миядзаки

На Большом фестивале мультфильмов пройдут бесплатные показы для детей и взрослых

Анимационные картины увидят гости в разных городах страны

На Большом фестивале мультфильмов пройдут бесплатные показы для детей и взрослых

В Москве открылся фестиваль анимационных фильмов «Крок»

Там представят 140 фильмов

В Москве открылся фестиваль анимационных фильмов «Крок»

В Москве пройдет показ мультфильмов начала XX века

В программу войдут в том числе картины родоначальника кукольной анимации Владислава Старевича

В Москве пройдет показ мультфильмов начала XX века

Путин поручил создать анимационный технопарк на базе «Союзмультфильма»

Предполагается, что он объединит малые и средние анимационные студии

Путин поручил создать анимационный технопарк на базе «Союзмультфильма»

100 вопросов взрослому: Как студия Pixar рассказывает детям о взрослых проблемах
100 вопросов взрослому: Как студия Pixar рассказывает детям о взрослых проблемах Мультфильмы для маленьких о том, как добро побеждает зло, а также притчи для их родителей об отношении к себе и другим
100 вопросов взрослому: Как студия Pixar рассказывает детям о взрослых проблемах

100 вопросов взрослому: Как студия Pixar рассказывает детям о взрослых проблемах
Мультфильмы для маленьких о том, как добро побеждает зло, а также притчи для их родителей об отношении к себе и другим

«Союзмультфильм» попросил Путина создать «Дом российской анимации»

С его помощью киностудия хочет оказывать поддержку остальным участникам рынка

«Союзмультфильм» попросил Путина создать «Дом российской анимации»

В Москве открываются курсы по анимации

Лекции будут вести профессиональные режиссёры, художники и мультипликаторы

В Москве открываются курсы по анимации

Тестирование Welltory, уязвимость iMessage и избавление от светофоров

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Тестирование Welltory, уязвимость iMessage и избавление от светофоров

Как делают мультфильм «Маша и Медведь»

Как делают мультфильм «Маша и Медведь»The Village узнал, кто и как создаёт самый популярный российский мультфильм про вредную девочку Машу и добродушного Медведя

Как делают мультфильм «Маша и Медведь»

Как делают мультфильм «Маша и Медведь»
The Village узнал, кто и как создаёт самый популярный российский мультфильм про вредную девочку Машу и добродушного Медведя

«Союзмультфильм» попросил 700 миллионов рублей на музей анимации

Его планируется разместить на ВДНХ, где уже есть похожий павильон

«Союзмультфильм» попросил 700 миллионов рублей на музей анимации

В Москве пройдёт «Большой фестиваль мультфильмов»

В программе фестиваля — почти 400 картин из более чем 20 стран, лекции, встречи, выставки и съёмки мультфильмов

В Москве пройдёт «Большой фестиваль мультфильмов»

«ЗИЛ» запускает детскую школу анимации

Школа будет работать с 18 по 29 августа

«ЗИЛ» запускает детскую школу анимации

Видеосервис Coub привлёк $1 млн на международное развитие

За год стартап вышел на посещаемость в 9 млн уникальных пользователей в месяц, которые создают по 1 000 коубов в день

Видеосервис Coub привлёк $1 млн на международное развитие

Минэкономразвития предлагает ввести льготы для студий анимации

По мнению ведомства, представителям сферы надо снизить страховые взносы

Минэкономразвития предлагает ввести льготы для студий анимации

События недели: Grouper, Miss Kittin, Future Shorts, Сара Мун и Уильям Кляйн на Фотобиеннале
События недели: Grouper, Miss Kittin, Future Shorts, Сара Мун и Уильям Кляйн на Фотобиеннале Американка Grouper в «Актовом зале», 8 марта с Miss Kittin, короткометражки Спайка Джонзи и Сэм Тейлор-Вуд на Future Shorts, новые выставки Фотобиеннале и достижения российской анимации.
События недели: Grouper, Miss Kittin, Future Shorts, Сара Мун и Уильям Кляйн на Фотобиеннале

События недели: Grouper, Miss Kittin, Future Shorts, Сара Мун и Уильям Кляйн на Фотобиеннале
Американка Grouper в «Актовом зале», 8 марта с Miss Kittin, короткометражки Спайка Джонзи и Сэм Тейлор-Вуд на Future Shorts, новые выставки Фотобиеннале и достижения российской анимации.

На ВВЦ открылся первый в России музей анимации В павильоне 84 дома культуры Всероссийского выставочного центра открылся первый в России музей анимации

На ВВЦ открылся первый в России музей анимации

7 апреля ЭСТОНСКИЙ МультПОКАЗ на Гагаринской 3 на семь часов вечера

7 апреля ЭСТОНСКИЙ МультПОКАЗ

Печенье из Фотошопа Отличный анимационный ролик, участник соревнований AdobeYouGC, наглядно демонстрирующий, как испечь печенье с помощью программы… Adobe Photoshop Cook!

Печенье из Фотошопа