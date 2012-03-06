

Мультимедиа Арт Музей

Остоженка. 16

7 марта — 15 апреля

50–250 руб.



УИЛЬЯМ КЛЯЙН. «НЬЮ-ЙОРК. 1955» Один из главных фотографов XX века, которого наряду с Робертом Франком считают основоположником «уличной фотографии». В 1950-х Кляйн совершил революцию в фэшн-индустрии: будучи штатным фотографом Vogue, вывел моделей на улицы и начал снимать их в псевдодокументальной манере. Серия «Нью-Йорк» тоже была снята им при поддержке журнала, но оказалась непонятой работодателями — в итоге фотоальбом опубликовали в Париже, и теперь он считается одним из самых популярных на свете.