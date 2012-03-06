КОНЦЕРТЫ

 


Клуб «Актовый зал»
Переведеновский пер., 18
10 марта, суббота, 20:00
от 600 руб.

 

GROUPER

Единоличный проект девушки Лиз Харрис из Портленда, штат Орегон — с интровертным характером и такой же музыкой на стыке эмбиента и new weird America, с виртуальным стикером «рекомендовано Pitchfork». В 2006-м Лиз записала совместную пластинку с группой Xiu Xiu, а чуть позже попала в поле зрения Animal Collective, взявших ее сначала в тур, а затем в лайн-ап прошлогоднего фестиваля All Tomorrow's Parties.

 


Клуб «Солянка»
Солянка, 11
8 марта, четверг, 23:00
500 руб.

 

THE CORRESPONDENTS

Залихватский лондонский дуэт диджея и вокалиста-позера Мистера Брюса, которые резво сваливают в один плавильный котел свинг, дабстеп и электро — в общем, все, что может отправить свидетеля их выступления в пляс. До студии эта пара добирается нечасто, но главной рекомендацией служит тот факт, что газета The Telegraph два года подряд включала их в список десяти лучших выступлений на Гластонбери.

ВЕЧЕРИНКИ

 


Клуб «Арма 17»
Нижний Сусальный пер., 5 с.3а
7 марта, четверг, 23:59
500 руб.

 

ARMA'N'ROSES: MISS KITTIN

В «Арме», как обычно, используют любой официальный повод для мощного танцевального празднества: 8 марта здесь можно смело переименовывать в Международную женскую ночь. В роли главного презента выступает француженка Miss Kittin — звезда немного подзабытого жанра электроклэш, которая, впрочем, к 2012 году вовсе не растеряла своих навыков.

 

ВЫСТАВКИ

 

     
«Мультимедиа Арт Музей»
Остоженка. 16
7 марта — 1 апреля
50–250 руб.﻿ 

 

САРА МУН. «ЧЕРНАЯ ШАПОЧКА»

Великая француженка Сара Мун позировала Хельмуту Ньютону, снимала фэшн для глянца и рекламу для мира высокой моды от Chanel до Comme des Garçons. Ее фотографические арт-проекты зачастую — пересказ сказочных сюжетов; в рамках Фотобиеннале в Москву привозят ее готическую версию знаменитой истории Шарля Перро про заблудившуюся девочку в окружении страшно красивых опасностей.

 

     
Мультимедиа Арт Музей
Остоженка. 16
7 марта — 15 апреля
50–250 руб.

 

УИЛЬЯМ КЛЯЙН. «НЬЮ-ЙОРК. 1955»

Один из главных фотографов XX века, которого наряду с Робертом Франком считают основоположником «уличной фотографии». В 1950-х Кляйн совершил революцию в фэшн-индустрии: будучи штатным фотографом Vogue, вывел моделей на улицы и начал снимать их в псевдодокументальной манере. Серия «Нью-Йорк» тоже была снята им при поддержке журнала, но оказалась непонятой работодателями — в итоге фотоальбом опубликовали в Париже, и теперь он считается одним из самых популярных на свете.

 

     
Мультимедиа Арт Музей
Остоженка. 16
7 марта — 29 апреля
50–250 руб.

 

ИСКУССТВО АРХИВА. ФОТОГРАФИИ ИЗ АРХИВОВ ПОЛИЦИИ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА

Совершенно обратная ситуация — не художественная фотография мимикрирует под документальную, а фотодокумент оказывается искусством. Куратор Тобиа Беццола собрал 100 снимков из архива полицейского управления Лос-Анджелеса, сделанные там в первой половине XX века. Съемки мест преступления, произведенные штатными полицейскими фотографами, постфактум выглядят стоп-кадрами из фильмов нуар и черно-белой классики Голливуда.

 

СПЕКТАКЛИ

 

   
Театр «post» на сцене кафе «Март»
Петровка 25 с.1
6 марта, 21:00
Билеты продаются в фестивальной кассе 

 

«ХОЗЯИН КОФЕЙНИ»

Моноспектакль, сочиненный драматургом Павлом Пряжко, срежиссированный Дмитрием Волкостреловым и исполненный Иваном Николаевым — тремя выпускниками мастерской Льва Додина и по совместительству яркими фигурами остроактуальной «новой драмы». Часовой остроумный монолог с табуретки на злободневные и всем понятные темы — жанр, который благодаря таким постановкам перестали связывать исключительно с Гришковцом.

 

КИНОПОКАЗЫ

 

   
Кинотеатр «35 мм»
Покровка, 47/24
8 — 13 марта
250–350 руб.

 

FUTURE SHORTS

Весенний выпуск регулярного московского смотра лучших мировых короткометражек за прошлый год.﻿ Главные пункты программы: «Умереть рядом с тобой» — покадровая анимация Спайка Джонзи про ночь в знаменитой англофильской книжной лавке Парижа и «Люблю тебя все сильнее» — история любви вокруг пластинки Buzzcocks, снятая классиком видеоарта и автором фильма про Леннона Сэм Тейлор-Вуд.

 

   
Кинотеатр «35 мм»
Покровка, 47/24
7 — 8 марта
250–350 руб.

 

«НАША АНИМАЦИЯ»

Накануне фестиваля Future Shorts в том же «35 мм» два дня подряд будут показывать подборку отечественной анимации. Правда, судя по представленным фильмам, настроение русских художников-аниматоров не особенно жизнерадостное. Есть русско-китайская история про похороны кота, «Вне игры» про брошенные игрушки и наконец русско-французская «Где умирают собаки?» в удивительной технике песочной анимации.

 

   
Электронный кинотеатр «Мир искусства»
Долгоруковская, 33, стр. 3
6 марта, 18:45
400 руб.

 

«ДРУГОЕ НЕБО» ДМИТРИЯ МАМУЛИЯ. КИНОПОКАЗ И ДИСКУССИЯ

Один из лучших отечественных фильмов 2010 года, взявший две премии на международном кинофестивале в Карловых Варах, но выходивший в российский прокат всего двумя копиями. Историю современных Орфея и Эвридики — выходца из Средней Азии, который отправляется в Москву искать исчезнувшую жену и попадает здесь в ад, — прокомментирует сам режиссер.




«АРТХРОНИКА» И THE VILLAGE
ПРОВОДЯТ «МОСКОВСКИЙ ВЫБОР» 

 


БАЛЕТ БОЛЬШОГО ТЕАТРА ПОКАЖУТ ОНЛАЙН