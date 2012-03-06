События недели: Grouper, Miss Kittin, Future Shorts, Сара Мун и Уильям Кляйн на Фотобиеннале Американка Grouper в «Актовом зале», 8 марта с Miss Kittin, короткометражки Спайка Джонзи и Сэм Тейлор-Вуд на Future Shorts, новые выставки Фотобиеннале и достижения российской анимации.
КОНЦЕРТЫ
GROUPER
Единоличный проект девушки Лиз Харрис из Портленда, штат Орегон — с интровертным характером и такой же музыкой на стыке эмбиента и new weird America, с виртуальным стикером «рекомендовано Pitchfork». В 2006-м Лиз записала совместную пластинку с группой Xiu Xiu, а чуть позже попала в поле зрения Animal Collective, взявших ее сначала в тур, а затем в лайн-ап прошлогоднего фестиваля All Tomorrow's Parties.
THE CORRESPONDENTS
Залихватский лондонский дуэт диджея и вокалиста-позера Мистера Брюса, которые резво сваливают в один плавильный котел свинг, дабстеп и электро — в общем, все, что может отправить свидетеля их выступления в пляс. До студии эта пара добирается нечасто, но главной рекомендацией служит тот факт, что газета The Telegraph два года подряд включала их в список десяти лучших выступлений на Гластонбери.
ВЕЧЕРИНКИ
ARMA'N'ROSES: MISS KITTIN
В «Арме», как обычно, используют любой официальный повод для мощного танцевального празднества: 8 марта здесь можно смело переименовывать в Международную женскую ночь. В роли главного презента выступает француженка Miss Kittin — звезда немного подзабытого жанра электроклэш, которая, впрочем, к 2012 году вовсе не растеряла своих навыков.
ВЫСТАВКИ
САРА МУН. «ЧЕРНАЯ ШАПОЧКА»
Великая француженка Сара Мун позировала Хельмуту Ньютону, снимала фэшн для глянца и рекламу для мира высокой моды от Chanel до Comme des Garçons. Ее фотографические арт-проекты зачастую — пересказ сказочных сюжетов; в рамках Фотобиеннале в Москву привозят ее готическую версию знаменитой истории Шарля Перро про заблудившуюся девочку в окружении страшно красивых опасностей.
УИЛЬЯМ КЛЯЙН. «НЬЮ-ЙОРК. 1955»
Один из главных фотографов XX века, которого наряду с Робертом Франком считают основоположником «уличной фотографии». В 1950-х Кляйн совершил революцию в фэшн-индустрии: будучи штатным фотографом Vogue, вывел моделей на улицы и начал снимать их в псевдодокументальной манере. Серия «Нью-Йорк» тоже была снята им при поддержке журнала, но оказалась непонятой работодателями — в итоге фотоальбом опубликовали в Париже, и теперь он считается одним из самых популярных на свете.
ИСКУССТВО АРХИВА. ФОТОГРАФИИ ИЗ АРХИВОВ ПОЛИЦИИ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА
Совершенно обратная ситуация — не художественная фотография мимикрирует под документальную, а фотодокумент оказывается искусством. Куратор Тобиа Беццола собрал 100 снимков из архива полицейского управления Лос-Анджелеса, сделанные там в первой половине XX века. Съемки мест преступления, произведенные штатными полицейскими фотографами, постфактум выглядят стоп-кадрами из фильмов нуар и черно-белой классики Голливуда.
СПЕКТАКЛИ
«ХОЗЯИН КОФЕЙНИ»
Моноспектакль, сочиненный драматургом Павлом Пряжко, срежиссированный Дмитрием Волкостреловым и исполненный Иваном Николаевым — тремя выпускниками мастерской Льва Додина и по совместительству яркими фигурами остроактуальной «новой драмы». Часовой остроумный монолог с табуретки на злободневные и всем понятные темы — жанр, который благодаря таким постановкам перестали связывать исключительно с Гришковцом.
КИНОПОКАЗЫ
FUTURE SHORTS
Весенний выпуск регулярного московского смотра лучших мировых короткометражек за прошлый год. Главные пункты программы: «Умереть рядом с тобой» — покадровая анимация Спайка Джонзи про ночь в знаменитой англофильской книжной лавке Парижа и «Люблю тебя все сильнее» — история любви вокруг пластинки Buzzcocks, снятая классиком видеоарта и автором фильма про Леннона Сэм Тейлор-Вуд.
«НАША АНИМАЦИЯ»
Накануне фестиваля Future Shorts в том же «35 мм» два дня подряд будут показывать подборку отечественной анимации. Правда, судя по представленным фильмам, настроение русских художников-аниматоров не особенно жизнерадостное. Есть русско-китайская история про похороны кота, «Вне игры» про брошенные игрушки и наконец русско-французская «Где умирают собаки?» в удивительной технике песочной анимации.
«ДРУГОЕ НЕБО» ДМИТРИЯ МАМУЛИЯ. КИНОПОКАЗ И ДИСКУССИЯ
Один из лучших отечественных фильмов 2010 года, взявший две премии на международном кинофестивале в Карловых Варах, но выходивший в российский прокат всего двумя копиями. Историю современных Орфея и Эвридики — выходца из Средней Азии, который отправляется в Москву искать исчезнувшую жену и попадает здесь в ад, — прокомментирует сам режиссер.
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