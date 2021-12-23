Артемий Лебедев стал первым дизайнером, который получил медаль «За заслуги перед Отечеством»
Новый стиль SimpleWine — его сделал Артемий Лебедев, поспорив с владельцем винотеки
Если дизайнер выиграет, его обеспечат годовым запасом вина
В студии Лебедева рассказали, что больше года под видом человека дизайны создавала нейросеть
Это многое бы объяснило
Corona666: Почему люди считают, что коронавируса не существует COVID-диссиденты среди нас
Кроссовки ASICS с дизайном Артемия Лебедева, посвященным московскому метро
В октябре поступит в продажу тысяча пар
Артемий Лебедев научит московских чиновников общаться с горожанами
Вчера дизайнер заявил об эмиграции за границу по политическим причинам
Артемий Лебедев показал отклоненные Павлом Дуровым версии логотипа «ВКонтакте»
Нынешнее лого соцсети дизайнер назвал «то ли буквой Ж с оторванной лапкой, то ли недо-Armani»
Новый интерьер «Вкусвилла» с неоновыми вывесками и зеленью от Студии Лебедева
Обновленный магазин находится на Большой Грузинской улице
Плакат к 9 Мая «Студии Артемия Лебедева»
По мнению дизайнеров, постер передает суть национальной идеи Дня Победы
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Оскорбляющий Лебедева календарь «Газпром нефти»
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Умная одежда Samsung, конструктор банков и Лебедев о «Макдоналдсе»
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Студия Артемия Лебедева разработает фасады для жилых небоскребов в Хорошево-Мневниках
Предполагается, что облик фасада будет изменяться в зависимости от угла зрения
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Артемий Лебедев — о результатах голосования за логотип парка «Зарядье»
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Что говорят в соцсетях о финалистах конкурса на фирменный стиль парка «Зарядье» Горожанам предстоит выбор между Студией Артемия Лебедева, студией Charmer и компанией «Проф-МК»
Артемий Лебедев прокомментировал свой проигрыш на дебатах с Навальным
Лебедев сравнил Навального с Леной Летучей
Дебаты Лебедева и Навального: О чем спорили дизайнер с политиком Подводим итоги встречи и вспоминаем самые яркие ее моменты
Лебедев и Навальный обсудили на дебатах господряды и политику
По видеосвязи свое мнение также высказали Евгений Чичваркин и Демьян Кудрявцев
«Дождь» убрал месячную подписку перед дебатами Навального и Лебедева
Также с сайта пропала возможность оформить подписку на 10 дней
Лебедев обвинил Навального в сознательном оттягивании дебатов (обновлено)
По его мнению, оппозиционер хочет, чтобы его сторонники и дальше думали, что он «жертва, герой и страдалец»
Дебаты Лебедева с Навальным перенесли на неопределенный срок
Встреча должна была состояться 25 января
Артемий Лебедев раскритиковал Навального (обновлено)
Критика связана с запросами ФБК в ФАС о студии дизайнера
Толстовки с карманом для ноутбука и футболки-протирашки от «Яндекса»
Одежду можно купить на сайте Студии Артемия Лебедева
ФАС возбудила дело против Смольного из-за ситуации с логотипом Петербурга
Рассмотрение дела назначено на 24 января
Власти Петербурга отказались расторгнуть договор о логотипе города со Студией Лебедева
До 14 декабря в УФАС возбудят административное дело
Пользователи соцсетей — о сделанном «Студией Лебедева» логотипе Петербурга
Ранее ФАС потребовал от городских властей разорвать договор со студией
ФАС требует разорвать договор на разработку логотипа Петербурга со «Студией Лебедева»
Антимонопольная служба выявила нарушения закона о защите конкуренции
Артемия Лебедева оштрафовали на миллион рублей за оскорбление ветеранов
Спор возник из-за публикаций в ЖЖ, которые, по мнению ветеранов, отрицают подвиг героев войны
Новые почтовые ящики Москвы от Студии Артемия Лебедева
Почтовые ящики нового типа появятся в городе до конца года
Как выглядит схема петербургского метро от Студии Лебедева Дизайнеры представили финальный вариант схемы, которую разработали для города по собственной инициативе
В Студии Лебедева разработали дизайн информационных щитов для московских парковок
Дизайнеры разработали щиты для оформления парковок
Артемий Лебедев судится с Mail.Ru Group из-за фото
Дизайнер хочет взыскать с холдинга 500 тысяч рублей за снимок, незаконно использованный для иллюстрации новости
В Instagram опубликовали вариант имиджевой рекламы Петербурга от Студии Лебедева
Заместитель гендиректора «Городского туристско-информационного бюро» разместил в Instagram варианты имиджевой рекламы Петербурга, разработанные Студией Лебедева
Присуждение звания «Предприниматель года», серебряная карта Starbucks и логотип Крыма
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Сайт Visit Petersburg — о логотипах Петербурга от Студии Лебедева Накануне в интернете появились варианты официального логотипа Санкт-Петербурга. The Village узнал, действительно ли их разработала Студия Артемия Лебедева и сколько они стоили
Студия Лебедева разработала справочник московского транспорта и буклеты городских маршрутов
В карманных справочниках можно найти информацию о работе наземного и подземного транспорта, а также узнать о пешеходных и велосипедных маршрутах города
Артемий Лебедев о дизайне канализационных люков
Дизайнер рассказал о том, зачем на канализационных люках изображать герб города
Квест для стартаперов, конкурент Apple Pay, конфликт Лебедева и Волка
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Канализационные люки от «Студии Артемия Лебедева»
«Студия Артемия Лебедева» показала дизайн новых крышек канализационных люков Москвы
Московские власти могут отказаться от слова ulicza при транслитерации городских табличек
Поводом к возможным изменениям послужил пост в блоге дизайнера Артемия Лебедева
Плакат про Артемия Лебедева на Тверской
Плакат появился на фасаде одного из домов на Тверской улице
8 логотипов со звездой «Студия Артемия Лебедева» разработала символ Москвы — «простой, понятный, узнаваемый и универсальный знак»
Книга архитектора Кристофера Александера о проектировании окружающей среды издана на русском
Издательство Артемия Лебедева выпустило важную книгу об архитектуре
Артемий Лебедев о патриотизме и жизни в России
Дизайнер в своём Facebook рассказал о любви к родине и о том, как изменить свою жизнь
В начале июля на Пушкинской площади появится киоск-робот «Всё сам»
Купить в киоске можно будет безалкогольные напитки, макароны, крупы, кондитерские изделия, снэки, консервы и предметы личной гигиены