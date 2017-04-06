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Новый стиль SimpleWine — его сделал Артемий Лебедев, поспорив с владельцем винотеки

Если дизайнер выиграет, его обеспечат годовым запасом вина

Новый стиль SimpleWine — его сделал Артемий Лебедев, поспорив с владельцем винотеки
Если дизайнер выиграет, его обеспечат годовым запасом вина

В студии Лебедева рассказали, что больше года под видом человека дизайны создавала нейросеть

Это многое бы объяснило

В студии Лебедева рассказали, что больше года под видом человека дизайны создавала нейросеть
Это многое бы объяснило

Corona666: Почему люди считают, что коронавируса не существует

Corona666: Почему люди считают, что коронавируса не существуетCOVID-диссиденты среди нас

Corona666: Почему люди считают, что коронавируса не существует

Corona666: Почему люди считают, что коронавируса не существует
COVID-диссиденты среди нас

Студию Артемия Лебедева обвинили в плагиате логотипа Half & Half

Не опять, а снова

Студию Артемия Лебедева обвинили в плагиате логотипа Half & Half
Не опять, а снова

Кроссовки ASICS с дизайном Артемия Лебедева, посвященным московскому метро

В октябре поступит в продажу тысяча пар

Кроссовки ASICS с дизайном Артемия Лебедева, посвященным московскому метро
В октябре поступит в продажу тысяча пар

Артемий Лебедев научит московских чиновников общаться с горожанами

Вчера дизайнер заявил об эмиграции за границу по политическим причинам

Артемий Лебедев научит московских чиновников общаться с горожанами
Вчера дизайнер заявил об эмиграции за границу по политическим причинам

Артемий Лебедев показал отклоненные Павлом Дуровым версии логотипа «ВКонтакте»

Нынешнее лого соцсети дизайнер назвал «то ли буквой Ж с оторванной лапкой, то ли недо-Armani»

Артемий Лебедев показал отклоненные Павлом Дуровым версии логотипа «ВКонтакте»
Нынешнее лого соцсети дизайнер назвал «то ли буквой Ж с оторванной лапкой, то ли недо-Armani»

Новый интерьер «Вкусвилла» с неоновыми вывесками и зеленью от Студии Лебедева

Обновленный магазин находится на Большой Грузинской улице

Новый интерьер «Вкусвилла» с неоновыми вывесками и зеленью от Студии Лебедева
Обновленный магазин находится на Большой Грузинской улице

Студия Лебедева предложила начинающим брендам экспресс-рекламу

Услуга стоит 100 тысяч рублей

Студия Лебедева предложила начинающим брендам экспресс-рекламу
Услуга стоит 100 тысяч рублей

Плакат к 9 Мая «Студии Артемия Лебедева»

По мнению дизайнеров, постер передает суть национальной идеи Дня Победы

Плакат к 9 Мая «Студии Артемия Лебедева»
По мнению дизайнеров, постер передает суть национальной идеи Дня Победы

Клонирование телеграм-каналов, санкционная передышка и Минстрой за свободу кошек
Клонирование телеграм-каналов, санкционная передышка и Минстрой за свободу кошек Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Клонирование телеграм-каналов, санкционная передышка и Минстрой за свободу кошек

Клонирование телеграм-каналов, санкционная передышка и Минстрой за свободу кошек
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Артемий Лебедев — о большой дружбе Telegram и российских властей

Дизайнер заявил, что блокировка мессенджера похожа на рекламную кампанию

Артемий Лебедев — о большой дружбе Telegram и российских властей
Дизайнер заявил, что блокировка мессенджера похожа на рекламную кампанию

Дуров без чувства прекрасного, робот-змея и электросамокат на Android

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Дуров без чувства прекрасного, робот-змея и электросамокат на Android
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Оскорбляющий Лебедева календарь «Газпром нефти»

Рекламное агентство «Редарт», занимавшееся производством календаря, назвало QR-код «досадной ошибкой»

Оскорбляющий Лебедева календарь «Газпром нефти»
Рекламное агентство «Редарт», занимавшееся производством календаря, назвало QR-код «досадной ошибкой»

Умная одежда Samsung, конструктор банков и Лебедев о «Макдоналдсе»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Умная одежда Samsung, конструктор банков и Лебедев о «Макдоналдсе»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

22 сентября. Главное в городе
22 сентября. Главное в городе Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
22 сентября. Главное в городе

22 сентября. Главное в городе
Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром

Студия Артемия Лебедева разработает фасады для жилых небоскребов в Хорошево-Мневниках

Предполагается, что облик фасада будет изменяться в зависимости от угла зрения

Студия Артемия Лебедева разработает фасады для жилых небоскребов в Хорошево-Мневниках
Предполагается, что облик фасада будет изменяться в зависимости от угла зрения

Автор логотипа парка «Зарядье» — о разработке фирменного стиля Лебедевым

Мария Кокухина прокомментировала победу Студии Артемия Лебедева в новом тендере

Автор логотипа парка «Зарядье» — о разработке фирменного стиля Лебедевым
Мария Кокухина прокомментировала победу Студии Артемия Лебедева в новом тендере

Коубы с Алишером Усмановым, истории приговоренного к казни и танцовщиц бурлеска
Коубы с Алишером Усмановым, истории приговоренного к казни и танцовщиц бурлеска Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Коубы с Алишером Усмановым, истории приговоренного к казни и танцовщиц бурлеска

Коубы с Алишером Усмановым, истории приговоренного к казни и танцовщиц бурлеска
Cамое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил

Артемий Лебедев — о результатах голосования за логотип парка «Зарядье»

Дизайнер заявил, что народу нельзя давать выбор

Артемий Лебедев — о результатах голосования за логотип парка «Зарядье»
Дизайнер заявил, что народу нельзя давать выбор

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