вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Регионы с самым высоким и низким уровнем бедности

Всего по России за чертой бедности проживают 18 миллионов человек

1
Новости

Регионы с самым высоким и низким уровнем бедности Всего по России за чертой бедности проживают 18 миллионов человек

Новости

Сколько россиян получают достаточный доход, чтобы жить нормально

Более трети граждан живут в пределах субъективных границ бедности

0
Новости

Сколько россиян получают достаточный доход, чтобы жить нормально Более трети граждан живут в пределах субъективных границ бедности

Новости

Каждая пятая российская семья рискует быть исключенной из «большого» общества

Риск эксклюзии актуален для 13,1 % жителей страны

0
Новости

Каждая пятая российская семья рискует быть исключенной из «большого» общества Риск эксклюзии актуален для 13,1 % жителей страны

Новости

В городах России проходит благотворительная акция «Собираемся в садик»

В магазинах Mothercare можно купить товары для детей из малоимущих семей

0
Новости

В городах России проходит благотворительная акция «Собираемся в садик» В магазинах Mothercare можно купить товары для детей из малоимущих семей

Новости

Кремль — об угрозе социального взрыва из-за бедности

Дмитрий Песков поспорил с Алексеем Кудриным на тему падения уровня жизни

3
Новости

Кремль — об угрозе социального взрыва из-за бедности Дмитрий Песков поспорил с Алексеем Кудриным на тему падения уровня жизни

Новости

Сколько москвичей живут за чертой бедности

В основном это семьи с двумя детьми и пенсионеры

0
Новости

Сколько москвичей живут за чертой бедности В основном это семьи с двумя детьми и пенсионеры

Новости

Сколько россиян контролируют большинство богатств страны

Согласно исследованию аналитиков Высшей школы экономики и экспертизе Внешэкономбанка

1
Новости

Сколько россиян контролируют большинство богатств страны Согласно исследованию аналитиков Высшей школы экономики и экспертизе Внешэкономбанка

Новости

Сколько россиян не готовы делать крупные покупки и брать кредиты

Почти половина считает, что деньги лучше положить в банк

0
Новости

Сколько россиян не готовы делать крупные покупки и брать кредиты Почти половина считает, что деньги лучше положить в банк

Новости

Сколько россиян живут без канализации

Большинству из них приходится пользоваться выгребными ямами

2
Новости

Сколько россиян живут без канализации Большинству из них приходится пользоваться выгребными ямами

Новости

Россияне стали меньше тратить на повседневные вещи

Они экономили на кондитерских изделиях, парфюме, лекарствах и интернет-услугах

0
Новости

Россияне стали меньше тратить на повседневные вещи Они экономили на кондитерских изделиях, парфюме, лекарствах и интернет-услугах

Новости

Сколько денег не хватает россиянам для преодоления бедности

Министр труда огласил сумму, которая позволила бы всему населению дотянуть до уровня прожиточного минимума

0
Новости

Сколько денег не хватает россиянам для преодоления бедности Министр труда огласил сумму, которая позволила бы всему населению дотянуть до уровня прожиточного минимума

Новости

Сколько россиян живут в режиме жесткой экономии

Специалисты провели опрос, по итогам которого разделили потребительское благополучие жителей страны на четыре группы

0
Новости

Сколько россиян живут в режиме жесткой экономии Специалисты провели опрос, по итогам которого разделили потребительское благополучие жителей страны на четыре группы

Новости

Сколько человек в мире живут за чертой бедности

Более половины из них оказались несовершеннолетними

0
Новости

Сколько человек в мире живут за чертой бедности Более половины из них оказались несовершеннолетними

Новости

«Левада-центр» выявил резкий рост социальной напряженности в стране

По словам социологов, такие показатели последний раз фиксировались накануне дефолта 1998 года

0
Новости

«Левада-центр» выявил резкий рост социальной напряженности в стране По словам социологов, такие показатели последний раз фиксировались накануне дефолта 1998 года

Новости

Во сколько раз доходы самых богатых россиян выше доходов самых бедных

Глава Росстата сообщает, что показатели из года в год «держатся примерно на одном уровне»

0
Новости

Во сколько раз доходы самых богатых россиян выше доходов самых бедных Глава Росстата сообщает, что показатели из года в год «держатся примерно на одном уровне»

Новости

Сколько россиян находятся за чертой бедности

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума за год сократилась на 200 тысяч человек

1
Новости

Сколько россиян находятся за чертой бедности Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума за год сократилась на 200 тысяч человек

Новости

Кому принадлежат мировые богатства

С 2010 года богатейшие люди ежегодно увеличивали свое состояние в среднем на 13 %

0
Новости

Кому принадлежат мировые богатства С 2010 года богатейшие люди ежегодно увеличивали свое состояние в среднем на 13 %

Новости

Владимир Путин — о главной проблеме России

По словам президента, ее причины — в экономическом кризисе, снижении цен на нефть и внешних ограничениях

0
Новости

Владимир Путин — о главной проблеме России По словам президента, ее причины — в экономическом кризисе, снижении цен на нефть и внешних ограничениях

Новости

Сколько россиян не могут позволить себе еду или одежду

Исследование провели в НИУ ВШЭ

0
Новости

Сколько россиян не могут позволить себе еду или одежду Исследование провели в НИУ ВШЭ

Новости

Повышение пенсий, предсказания Чубайса и закон о биологической безопасности

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

0
Новости

Повышение пенсий, предсказания Чубайса и закон о биологической безопасности The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ