Регионы с самым высоким и низким уровнем бедности
Всего по России за чертой бедности проживают 18 миллионов человек
Регионы с самым высоким и низким уровнем бедности Всего по России за чертой бедности проживают 18 миллионов человек
Сколько россиян получают достаточный доход, чтобы жить нормально
Более трети граждан живут в пределах субъективных границ бедности
Сколько россиян получают достаточный доход, чтобы жить нормально Более трети граждан живут в пределах субъективных границ бедности
Каждая пятая российская семья рискует быть исключенной из «большого» общества
Риск эксклюзии актуален для 13,1 % жителей страны
Каждая пятая российская семья рискует быть исключенной из «большого» общества Риск эксклюзии актуален для 13,1 % жителей страны
В городах России проходит благотворительная акция «Собираемся в садик»
В магазинах Mothercare можно купить товары для детей из малоимущих семей
В городах России проходит благотворительная акция «Собираемся в садик» В магазинах Mothercare можно купить товары для детей из малоимущих семей
Кремль — об угрозе социального взрыва из-за бедности
Дмитрий Песков поспорил с Алексеем Кудриным на тему падения уровня жизни
Кремль — об угрозе социального взрыва из-за бедности Дмитрий Песков поспорил с Алексеем Кудриным на тему падения уровня жизни
Сколько москвичей живут за чертой бедности В основном это семьи с двумя детьми и пенсионеры
Сколько россиян контролируют большинство богатств страны
Согласно исследованию аналитиков Высшей школы экономики и экспертизе Внешэкономбанка
Сколько россиян контролируют большинство богатств страны Согласно исследованию аналитиков Высшей школы экономики и экспертизе Внешэкономбанка
Сколько россиян не готовы делать крупные покупки и брать кредиты
Почти половина считает, что деньги лучше положить в банк
Сколько россиян не готовы делать крупные покупки и брать кредиты Почти половина считает, что деньги лучше положить в банк
Сколько россиян живут без канализации
Большинству из них приходится пользоваться выгребными ямами
Сколько россиян живут без канализации Большинству из них приходится пользоваться выгребными ямами
Россияне стали меньше тратить на повседневные вещи
Они экономили на кондитерских изделиях, парфюме, лекарствах и интернет-услугах
Россияне стали меньше тратить на повседневные вещи Они экономили на кондитерских изделиях, парфюме, лекарствах и интернет-услугах
Сколько денег не хватает россиянам для преодоления бедности
Министр труда огласил сумму, которая позволила бы всему населению дотянуть до уровня прожиточного минимума
Сколько денег не хватает россиянам для преодоления бедности Министр труда огласил сумму, которая позволила бы всему населению дотянуть до уровня прожиточного минимума
Сколько россиян живут в режиме жесткой экономии
Специалисты провели опрос, по итогам которого разделили потребительское благополучие жителей страны на четыре группы
Сколько россиян живут в режиме жесткой экономии Специалисты провели опрос, по итогам которого разделили потребительское благополучие жителей страны на четыре группы
Сколько человек в мире живут за чертой бедности
Более половины из них оказались несовершеннолетними
Сколько человек в мире живут за чертой бедности Более половины из них оказались несовершеннолетними
«Левада-центр» выявил резкий рост социальной напряженности в стране
По словам социологов, такие показатели последний раз фиксировались накануне дефолта 1998 года
«Левада-центр» выявил резкий рост социальной напряженности в стране По словам социологов, такие показатели последний раз фиксировались накануне дефолта 1998 года
Во сколько раз доходы самых богатых россиян выше доходов самых бедных
Глава Росстата сообщает, что показатели из года в год «держатся примерно на одном уровне»
Во сколько раз доходы самых богатых россиян выше доходов самых бедных Глава Росстата сообщает, что показатели из года в год «держатся примерно на одном уровне»
Сколько россиян находятся за чертой бедности
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума за год сократилась на 200 тысяч человек
Сколько россиян находятся за чертой бедности Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума за год сократилась на 200 тысяч человек
Кому принадлежат мировые богатства
С 2010 года богатейшие люди ежегодно увеличивали свое состояние в среднем на 13 %
Кому принадлежат мировые богатства С 2010 года богатейшие люди ежегодно увеличивали свое состояние в среднем на 13 %
Владимир Путин — о главной проблеме России
По словам президента, ее причины — в экономическом кризисе, снижении цен на нефть и внешних ограничениях