Росстат выяснил, на сколько увеличилось число бедных в России за 2016 год. Об этом со ссылкой на данные службы сообщает «Интерфакс».

300 000 на столько выросло

количество бедных россиян

за 2016 год

Сейчас эта цифра составляет 19,8 миллиона человек. По данным ведомства, последние два года число бедных в стране неуклонно растет. В 2015 году в России насчитывалось 19,5 миллиона человек, в 2012 году — 15,4 миллиона, в 2013 году — 15,5 миллиона, в 2014 — 16,1 миллиона человек.

В 2016 году уровень бедности составил 13,5 %, что на 2,3 % больше, чем в 2015 году.