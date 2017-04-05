На сколько выросло число бедных в России в 2016 году В 2016 году уровень бедности составил 13,5 %
Росстат выяснил, на сколько увеличилось число бедных в России за 2016 год. Об этом со ссылкой на данные службы сообщает «Интерфакс».
300 000
на столько выросло
количество бедных россиян
за 2016 год
Сейчас эта цифра составляет 19,8 миллиона человек. По данным ведомства, последние два года число бедных в стране неуклонно растет. В 2015 году в России насчитывалось 19,5 миллиона человек, в 2012 году — 15,4 миллиона, в 2013 году — 15,5 миллиона, в 2014 — 16,1 миллиона человек.
В 2016 году уровень бедности составил 13,5 %, что на 2,3 % больше, чем в 2015 году.
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