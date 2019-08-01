С 1 по 14 августа бренд Mothercare проводит благотворительную акцию в 14 городах России. Она поможет малоимущим семьям приобрести все необходимое для детей к учебному году.

В магазинах компании установили конструкции в виде деревьев со стикерами. На стикерах изображены товары, которые понадобятся в школе или детском саду. Любой посетитель может приобрести подарок для малоимущих семей. Сотрудники Mothercare соберут покупки в наборы и вручат их подопечным фонда продовольствия «Русь».

Акция проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Омске, Екатеринбурге, Челябинске, Сочи, Рязани, Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Самаре. Список магазинов, участвующих в благотворительном проекте, можно посмотреть на сайте.