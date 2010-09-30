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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Детский омбудсмен предложила сократить финансирование клиник, которые делают аборты

И ограничить продажу средств для прерывания беременности в аптеках

Детский омбудсмен предложила сократить финансирование клиник, которые делают аборты

Бесплатная психологическая помощь для женщин с репродуктивными трудностями

Проект «Ты не одна» проведет онлайн-лекции и вебинары

Бесплатная психологическая помощь для женщин с репродуктивными трудностями

Как появление первого ребенка влияет на сон родителей

Меньше времени на сон у родителей следующие шесть лет

Как появление первого ребенка влияет на сон родителей

«Я не была в декрете»
«Я не была в декрете» Истории мам, которые вышли на работу сразу после родов
«Я не была в декрете»

«Я не была в декрете»
Истории мам, которые вышли на работу сразу после родов

Чек-лист: 10 идей для подарка беременной подруге или молодым родителям
Чек-лист: 10 идей для подарка беременной подруге или молодым родителям Рюкзак для мамы, пеленка-кокон, сертификат на фотокнигу, коробка с косметикой и еще несколько вариантов
Чек-лист: 10 идей для подарка беременной подруге или молодым родителям

Чек-лист: 10 идей для подарка беременной подруге или молодым родителям
Рюкзак для мамы, пеленка-кокон, сертификат на фотокнигу, коробка с косметикой и еще несколько вариантов

В метро появятся плакаты с призывом уступать места беременным

Также беременным снова начнут раздавать значки

В метро появятся плакаты с призывом уступать места беременным

Сбербанк и клиники «Мать и дитя» запустят медицинский маркетплейс

Пользователи смогут воспользоваться услугами в формате телемедицины или записаться на прием к специалисту

Сбербанк и клиники «Мать и дитя» запустят медицинский маркетплейс

Что беременные думают о значках, которые раздают в метро?
Что беременные думают о значках, которые раздают в метро? И как эта акция проходила в Лондоне и Нью-Йорке
Что беременные думают о значках, которые раздают в метро?

Что беременные думают о значках, которые раздают в метро?
И как эта акция проходила в Лондоне и Нью-Йорке

«Гей на передержку», девушка в клубе и команда из Кирова
«Гей на передержку», девушка в клубе и команда из Кирова Кто и зачем сделал вирусные предвыборные ролики
«Гей на передержку», девушка в клубе и команда из Кирова

«Гей на передержку», девушка в клубе и команда из Кирова
Кто и зачем сделал вирусные предвыборные ролики

Из рук в руки: Как устроен черный рынок донорской спермы
Из рук в руки: Как устроен черный рынок донорской спермы Кто оказывает репродуктивные услуги по объявлению и сколько это стоит
Из рук в руки: Как устроен черный рынок донорской спермы

Из рук в руки: Как устроен черный рынок донорской спермы
Кто оказывает репродуктивные услуги по объявлению и сколько это стоит

Правительство ужесточило контроль за абортами

Ранее рабочая группа в правительстве отклонила петицию о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования

Правительство ужесточило контроль за абортами

Репродуктолог Елизавета Кутис — о зачатии без секса и возможностях женского организма

Репродуктолог Елизавета Кутис — о зачатии без секса и возможностях женского организмаCколько людей может участвовать в зачатии ребенка, что такое психосоматическое бесплодие и как выбирают донорскую сперму

Репродуктолог Елизавета Кутис — о зачатии без секса и возможностях женского организма

Репродуктолог Елизавета Кутис — о зачатии без секса и возможностях женского организма
Cколько людей может участвовать в зачатии ребенка, что такое психосоматическое бесплодие и как выбирают донорскую сперму

Четыре истории о родах в разных странах
Четыре истории о родах в разных странах The Village узнал, как отличаются подходы к ведению беременности и родам в Европе, Азии, Америке и России
Четыре истории о родах в разных странах

Четыре истории о родах в разных странах
The Village узнал, как отличаются подходы к ведению беременности и родам в Европе, Азии, Америке и России

Mожно ли лечить зубы во время беременности?
Mожно ли лечить зубы во время беременности? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Mожно ли лечить зубы во время беременности?

Mожно ли лечить зубы во время беременности?
Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Акушер Наталья Цалко — о том, почему не стоит бояться родов

Акушер Наталья Цалко — о том, почему не стоит бояться родовThe Village узнал, что нужно делать при резус-конфликте, почему опасно рожать дома и и стоит ли сохранять стволовые клетки

Акушер Наталья Цалко — о том, почему не стоит бояться родов

Акушер Наталья Цалко — о том, почему не стоит бояться родов
The Village узнал, что нужно делать при резус-конфликте, почему опасно рожать дома и и стоит ли сохранять стволовые клетки

Можно ли употреблять алкоголь в небольших количествах во время беременности?
Можно ли употреблять алкоголь в небольших количествах во время беременности? В новой рубрике редакция The Village с помощью экспертов отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Можно ли употреблять алкоголь в небольших количествах во время беременности?

Можно ли употреблять алкоголь в небольших количествах во время беременности?
В новой рубрике редакция The Village с помощью экспертов отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Бесценный груз: Сколько стоит родить ребёнка

Бесценный груз: Сколько стоит родить ребёнкаПо просьбе The Village московский журналист Дарья Данилова рассказала, во сколько ей обошлась подготовка к родам

Бесценный груз: Сколько стоит родить ребёнка

Бесценный груз: Сколько стоит родить ребёнка
По просьбе The Village московский журналист Дарья Данилова рассказала, во сколько ей обошлась подготовка к родам

«Снегирёвка», мон амур Когда я была беременна, меня в основном интересовали два вопроса: что такое схватки и как мне правильно распределить вещи между тремя разными сумками в роддом? Решая для себя эту головоломку с ...

«Снегирёвка», мон амур

Как предохраняются москвичи
Как предохраняются москвичи Какие способы контрацепции выбирают москвичи, и какая часть из них не предохраняется вовсе
Как предохраняются москвичи

Как предохраняются москвичи
Какие способы контрацепции выбирают москвичи, и какая часть из них не предохраняется вовсе

Теория овуляции Лена Аверьянова об овуляшечном сегменте Рунета

Теория овуляции

Съешь еще этой жуткой каши да сдай кровь Лена Аверьянова о неделе в роддоме

Съешь еще этой жуткой каши да сдай кровь

Живот в большом городе Лена Аверьянова о пользе равнодушия к беременным

Живот в большом городе

Правила клуба «Две полоски» Лена Аверьянова о странном поведении во время беременности

Правила клуба «Две полоски»

Выращивание фасоли Лена Аверьянова о неожиданной беременности

Выращивание фасоли

Как всё устроено: Суррогатное материнство
Как всё устроено: Суррогатное материнство Суррогатная мать анонимно рассказала The Village о том, кто может стать сурмамой, что подумают муж и родители и как не остаться без денег с чужим ребёнком на руках.
Как всё устроено: Суррогатное материнство

Как всё устроено: Суррогатное материнство
Суррогатная мать анонимно рассказала The Village о том, кто может стать сурмамой, что подумают муж и родители и как не остаться без денег с чужим ребёнком на руках.

Книга недели: Дик Свааб «Мы — это наш мозг. От матки до Альцгеймера»
Книга недели: Дик Свааб «Мы — это наш мозг. От матки до Альцгеймера» Этим материалом The Village начинает еженедельную серию о новых важных книгах на прилавках наших книжных магазинов.
Книга недели: Дик Свааб «Мы — это наш мозг. От матки до Альцгеймера»

Книга недели: Дик Свааб «Мы — это наш мозг. От матки до Альцгеймера»
Этим материалом The Village начинает еженедельную серию о новых важных книгах на прилавках наших книжных магазинов.

Москва в цифрах: Сколько стоит сперма русского и иностранца
Москва в цифрах: Сколько стоит сперма русского и иностранца The Village собирает самые неочевидные факты о городе. В очередном выпуске мы выясняем, почему цена спермы россиянина и иностранца так сильно различается.
Москва в цифрах: Сколько стоит сперма русского и иностранца

Москва в цифрах: Сколько стоит сперма русского и иностранца
The Village собирает самые неочевидные факты о городе. В очередном выпуске мы выясняем, почему цена спермы россиянина и иностранца так сильно различается.

В разработанное основателем PayPal приложение для желающих забеременеть вложили $6 млн

Помимо стандартных для таких приложений функций Glow предлагает принять участие в так называемом «краудфандинге детей»

В разработанное основателем PayPal приложение для желающих забеременеть вложили $6 млн

В столице впервые пройдет Фестиваль беременных В Экоцентре «Сокольники» впервые пройдет Московский фестиваль беременных. Будущих мам научат релаксировать и правильно общаться

В столице впервые пройдет Фестиваль беременных