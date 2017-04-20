Из рук в руки: Как устроен черный рынок донорской спермы

Кто и почему ищет доноров спермы в интернете?

Репродуктологи говорят, что сегодня с проблемой бесплодия сталкиваются 15–18 % пар, и каждая седьмая беременность по разным причинам заканчивается невынашиванием. Большинство женщин или семейных пар обращаются к услугам частных доноров спермы, потому что просто не могут себе позволить оплатить услуги репродуктивных клиник.

Если сообщения кандидатов в папы подробны и расписывают порой самые неожиданные их достоинства, то объявления ищущих обычно скупы, а особых требований почти нет:

«Пара ищет ЗДОРОВОГО м/ч, для зачатия. За подробностями в л.с.»

«Семейная пара ищет донора. Только искусственно, желательно светловолосого. Необходимы справки об отсутствии ЗППП».

«Познакомимся с мужчиной от 18 до 27, высоким, ведущим здоровый образ жизни, умным, с ч/ю. Для зачатия ребенка, желательно женатым и с детьми».

У Дмитрия и Ольги получилось почти портретное описание донора:

«Рост 190–194, брюнет, волосы прямые, глаза карие или серовато-зеленые (не так важно). III группа крови. Желательно, чтобы имел детей. Все необходимые исследования оплатим. Без интима». Год назад Дмитрий узнал, что не сможет иметь детей. Искать частного донора пара решила около двух месяцев назад. Нужен такой кандидат, чтобы будущий ребенок был похож на них.

«Сначала думали попросить кого-то из моих родственников (у меня два двоюродных брата) или близких друзей. Но потом представили, каково это, когда ребенок твой, а ты притворяешься, что чужой… Не наш вариант, — признался Дмитрий. — С клиникой, увы, мы тоже не сработались: для нас это очень дорого. Так что ищу в группах сам. Но что-то я, наверное, очень строгий, пока ни один не подошел».

Дмитрий планирует подписать с донором документ, в котором тот откажется от всех притязаний на будущего ребенка. Растить малыша мужчина намерен как родного и никого не собирается посвящать в детали его рождения.

Татьяна Веселова честно призналась, что имеет финансовую возможность, но не хочет переплачивать за услуги репродуктивных клиник.

«Я узнавала — придется сдать кучу анализов, да и сами процедуры не дешевые. А у меня никаких проблем по женской части нет. Просто живу я не с мужчиной, а с женщиной, без помощи со стороны ребенок не появится, — объяснила она. — Я сделала фейковую страничку, списалась по нескольким объявлениям. Один мне категорически не понравился: он настаивал на сексе, а когда узнал, почему я против такого способа, заявил, что таким вообще детей не надо рожать. Сейчас я договорилась с донором из Питера. Внешне мы похожи, это хорошо. Через месяц еду к нему. Он сдаст при мне анализы как аноним, потом попробуем методом ИИ в домашних условиях. Приглашу его к себе в гостиницу просто. Говорят, раза с третьего выходит. Буду с работы отпрашиваться и приезжать на пару дней».

Раскрывать свое инкогнито Татьяна не планирует. И общаться в дальнейшем с отцом ребенка не хочет.

Вера-Вита нашла еще несколько плюсов в частном донорстве спермы.

«На взрослого мужика посмотреть, а не на детскую фотку. Если у него раннее облысение или что-то не в порядке, то я не хочу это ребенку передавать, — считает женщина. — И отчество по отцу хочу дать, не надо будет ничего придумывать».

Женщина разместила свое объявление всего несколько дней назад и пока только изучает отклики. По ее словам, она хотела бы поддерживать контакт с донором и не стала бы возражать против его общения с ребенком.