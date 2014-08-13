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Детский омбудсмен предложила сократить финансирование клиник, которые делают аборты

И ограничить продажу средств для прерывания беременности в аптеках

Детский омбудсмен предложила сократить финансирование клиник, которые делают аборты
И ограничить продажу средств для прерывания беременности в аптеках

Бесплатная психологическая помощь для женщин с репродуктивными трудностями

Проект «Ты не одна» проведет онлайн-лекции и вебинары

Бесплатная психологическая помощь для женщин с репродуктивными трудностями
Проект «Ты не одна» проведет онлайн-лекции и вебинары

Как появление первого ребенка влияет на сон родителей

Меньше времени на сон у родителей следующие шесть лет

Как появление первого ребенка влияет на сон родителей
Меньше времени на сон у родителей следующие шесть лет

«Я не была в декрете»
«Я не была в декрете» Истории мам, которые вышли на работу сразу после родов
«Я не была в декрете»

«Я не была в декрете»
Истории мам, которые вышли на работу сразу после родов

В метро появятся плакаты с призывом уступать места беременным

Также беременным снова начнут раздавать значки

В метро появятся плакаты с призывом уступать места беременным
Также беременным снова начнут раздавать значки

Сбербанк и клиники «Мать и дитя» запустят медицинский маркетплейс

Пользователи смогут воспользоваться услугами в формате телемедицины или записаться на прием к специалисту

Сбербанк и клиники «Мать и дитя» запустят медицинский маркетплейс
Пользователи смогут воспользоваться услугами в формате телемедицины или записаться на прием к специалисту

Что беременные думают о значках, которые раздают в метро?
Что беременные думают о значках, которые раздают в метро? И как эта акция проходила в Лондоне и Нью-Йорке
Что беременные думают о значках, которые раздают в метро?

Что беременные думают о значках, которые раздают в метро?
И как эта акция проходила в Лондоне и Нью-Йорке

«Гей на передержку», девушка в клубе и команда из Кирова
«Гей на передержку», девушка в клубе и команда из Кирова Кто и зачем сделал вирусные предвыборные ролики
«Гей на передержку», девушка в клубе и команда из Кирова

«Гей на передержку», девушка в клубе и команда из Кирова
Кто и зачем сделал вирусные предвыборные ролики

Из рук в руки: Как устроен черный рынок донорской спермы
Из рук в руки: Как устроен черный рынок донорской спермы Кто оказывает репродуктивные услуги по объявлению и сколько это стоит
Из рук в руки: Как устроен черный рынок донорской спермы

Из рук в руки: Как устроен черный рынок донорской спермы
Кто оказывает репродуктивные услуги по объявлению и сколько это стоит

Правительство ужесточило контроль за абортами

Ранее рабочая группа в правительстве отклонила петицию о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования

Правительство ужесточило контроль за абортами
Ранее рабочая группа в правительстве отклонила петицию о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования

Репродуктолог Елизавета Кутис — о зачатии без секса и возможностях женского организма

Репродуктолог Елизавета Кутис — о зачатии без секса и возможностях женского организмаCколько людей может участвовать в зачатии ребенка, что такое психосоматическое бесплодие и как выбирают донорскую сперму

Репродуктолог Елизавета Кутис — о зачатии без секса и возможностях женского организма

Репродуктолог Елизавета Кутис — о зачатии без секса и возможностях женского организма
Cколько людей может участвовать в зачатии ребенка, что такое психосоматическое бесплодие и как выбирают донорскую сперму

Четыре истории о родах в разных странах
Четыре истории о родах в разных странах The Village узнал, как отличаются подходы к ведению беременности и родам в Европе, Азии, Америке и России
Четыре истории о родах в разных странах

Четыре истории о родах в разных странах
The Village узнал, как отличаются подходы к ведению беременности и родам в Европе, Азии, Америке и России

Mожно ли лечить зубы во время беременности?
Mожно ли лечить зубы во время беременности? Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Mожно ли лечить зубы во время беременности?

Mожно ли лечить зубы во время беременности?
Редакция The Village с помощью экспертов продолжает отвечать на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Акушер Наталья Цалко — о том, почему не стоит бояться родов

Акушер Наталья Цалко — о том, почему не стоит бояться родовThe Village узнал, что нужно делать при резус-конфликте, почему опасно рожать дома и и стоит ли сохранять стволовые клетки

Акушер Наталья Цалко — о том, почему не стоит бояться родов

Акушер Наталья Цалко — о том, почему не стоит бояться родов
The Village узнал, что нужно делать при резус-конфликте, почему опасно рожать дома и и стоит ли сохранять стволовые клетки

Можно ли употреблять алкоголь в небольших количествах во время беременности?
Можно ли употреблять алкоголь в небольших количествах во время беременности? В новой рубрике редакция The Village с помощью экспертов отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей
Можно ли употреблять алкоголь в небольших количествах во время беременности?

Можно ли употреблять алкоголь в небольших количествах во время беременности?
В новой рубрике редакция The Village с помощью экспертов отвечает на актуальные вопросы, которые волнуют современных родителей

Бесценный груз: Сколько стоит родить ребёнка

Бесценный груз: Сколько стоит родить ребёнкаПо просьбе The Village московский журналист Дарья Данилова рассказала, во сколько ей обошлась подготовка к родам

Бесценный груз: Сколько стоит родить ребёнка

Бесценный груз: Сколько стоит родить ребёнка
По просьбе The Village московский журналист Дарья Данилова рассказала, во сколько ей обошлась подготовка к родам

«Снегирёвка», мон амур Когда я была беременна, меня в основном интересовали два вопроса: что такое схватки и как мне правильно распределить вещи между тремя разными сумками в роддом? Решая для себя эту головоломку с ...

«Снегирёвка», мон амур
Когда я была беременна, меня в основном интересовали два вопроса: что такое схватки и как мне правильно распределить вещи между тремя разными сумками в роддом? Решая для себя эту головоломку с ...

Как предохраняются москвичи
Как предохраняются москвичи Какие способы контрацепции выбирают москвичи, и какая часть из них не предохраняется вовсе
Как предохраняются москвичи

Как предохраняются москвичи
Какие способы контрацепции выбирают москвичи, и какая часть из них не предохраняется вовсе

Теория овуляции Лена Аверьянова об овуляшечном сегменте Рунета

Теория овуляции
Лена Аверьянова об овуляшечном сегменте Рунета

Съешь еще этой жуткой каши да сдай кровь Лена Аверьянова о неделе в роддоме

Съешь еще этой жуткой каши да сдай кровь
Лена Аверьянова о неделе в роддоме

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