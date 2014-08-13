Детский омбудсмен предложила сократить финансирование клиник, которые делают аборты
И ограничить продажу средств для прерывания беременности в аптеках
Детский омбудсмен предложила сократить финансирование клиник, которые делают аборты И ограничить продажу средств для прерывания беременности в аптеках
Бесплатная психологическая помощь для женщин с репродуктивными трудностями
Проект «Ты не одна» проведет онлайн-лекции и вебинары
Бесплатная психологическая помощь для женщин с репродуктивными трудностями Проект «Ты не одна» проведет онлайн-лекции и вебинары
Как появление первого ребенка влияет на сон родителей
Меньше времени на сон у родителей следующие шесть лет
Как появление первого ребенка влияет на сон родителей Меньше времени на сон у родителей следующие шесть лет
В метро появятся плакаты с призывом уступать места беременным
Также беременным снова начнут раздавать значки
В метро появятся плакаты с призывом уступать места беременным Также беременным снова начнут раздавать значки
Сбербанк и клиники «Мать и дитя» запустят медицинский маркетплейс
Пользователи смогут воспользоваться услугами в формате телемедицины или записаться на прием к специалисту
Сбербанк и клиники «Мать и дитя» запустят медицинский маркетплейс Пользователи смогут воспользоваться услугами в формате телемедицины или записаться на прием к специалисту
Что беременные думают о значках, которые раздают в метро? И как эта акция проходила в Лондоне и Нью-Йорке
«Гей на передержку», девушка в клубе и команда из Кирова Кто и зачем сделал вирусные предвыборные ролики
Из рук в руки: Как устроен черный рынок донорской спермы
Кто оказывает репродуктивные услуги по объявлению и сколько это стоит
Правительство ужесточило контроль за абортами
Ранее рабочая группа в правительстве отклонила петицию о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования