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МЫ В СОЦСЕТЯХ

5 рецептов сырников на любой вкус
5 рецептов сырников на любой вкус С изюмом, из рикотты и во фритюре
5 рецептов сырников на любой вкус

5 рецептов сырников на любой вкус
С изюмом, из рикотты и во фритюре

Историческая булочная, ночной гастрономический фестиваль и ресторан Stage
Историческая булочная, ночной гастрономический фестиваль и ресторан Stage Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Историческая булочная, ночной гастрономический фестиваль и ресторан Stage

Историческая булочная, ночной гастрономический фестиваль и ресторан Stage
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

Ко Дню Петра и Февронии в 10 московских кинотеатрах пройдут бесплатные показы фильмов

Показы пройдут 8 и 9 июля

Ко Дню Петра и Февронии в 10 московских кинотеатрах пройдут бесплатные показы фильмов

Морепродукты от Новикова, итальянцы на Патриарших и русская закусочная
Морепродукты от Новикова, итальянцы на Патриарших и русская закусочная На этой неделе — четыре новых ресторана, одно кинокафе и доставка детской еды
Морепродукты от Новикова, итальянцы на Патриарших и русская закусочная

Морепродукты от Новикова, итальянцы на Патриарших и русская закусочная
На этой неделе — четыре новых ресторана, одно кинокафе и доставка детской еды

Новые марки в магазинах Москвы (Часть 1)
Новые марки в магазинах Москвы (Часть 1) Лаконичные кеды Eytys, украшения в виде животных Feverish, коллаборация с молодыми художниками от основателей Ucon — The Village узнал, какие новые марки появятся в Москве этой осенью
Новые марки в магазинах Москвы (Часть 1)

Новые марки в магазинах Москвы (Часть 1)
Лаконичные кеды Eytys, украшения в виде животных Feverish, коллаборация с молодыми художниками от основателей Ucon — The Village узнал, какие новые марки появятся в Москве этой осенью

Яркие цветы и сумки
Яркие цветы и сумки The Village собрал сумки и цветы, которые могут стать отличным подарком к 8 Марта
Яркие цветы и сумки

Яркие цветы и сумки
The Village собрал сумки и цветы, которые могут стать отличным подарком к 8 Марта

Лучше меньше: Где покупать клатч Olympia Le-Tan
Лучше меньше: Где покупать клатч Olympia Le-Tan The Village продолжает выяснять, сколько стоит одна и та же вещь известной марки в разных магазинах Москвы и во сколько обойдётся её доставка из зарубежных онлайн-магазинов.
Лучше меньше: Где покупать клатч Olympia Le-Tan

Лучше меньше: Где покупать клатч Olympia Le-Tan
The Village продолжает выяснять, сколько стоит одна и та же вещь известной марки в разных магазинах Москвы и во сколько обойдётся её доставка из зарубежных онлайн-магазинов.

Вещи недели: 11 крупных украшений
Вещи недели: 11 крупных украшений The Village собрал 11 украшений Tom Binns, Erickson Beamon, Carolee и других марок, которые помогут выглядеть ярко на новогодней вечеринке.
Вещи недели: 11 крупных украшений

Вещи недели: 11 крупных украшений
The Village собрал 11 украшений Tom Binns, Erickson Beamon, Carolee и других марок, которые помогут выглядеть ярко на новогодней вечеринке.

Держать марку: Анастасия Рябцова, владелец магазина «Берёзка»
Держать марку: Анастасия Рябцова, владелец магазина «Берёзка» В новой серии The Village рассказывает о том, как владельцы московских магазинов выбирают вещи для продажи и какую одежду носят сами. В первом выпуске — основатель «Берёзки» Анастасия Рябцова.
Держать марку: Анастасия Рябцова, владелец магазина «Берёзка»

Держать марку: Анастасия Рябцова, владелец магазина «Берёзка»
В новой серии The Village рассказывает о том, как владельцы московских магазинов выбирают вещи для продажи и какую одежду носят сами. В первом выпуске — основатель «Берёзки» Анастасия Рябцова.

В Москве откроется первый интернет-театр В Москве запускается первый интернет-театр «Свободная площадка». Проект реализует театральная компания Безрукова

В Москве откроется первый интернет-театр