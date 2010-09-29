Историческая булочная, ночной гастрономический фестиваль и ресторан Stage Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Историческая булочная, ночной гастрономический фестиваль и ресторан Stage Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Ко Дню Петра и Февронии в 10 московских кинотеатрах пройдут бесплатные показы фильмов
Показы пройдут 8 и 9 июля
Морепродукты от Новикова, итальянцы на Патриарших и русская закусочная На этой неделе — четыре новых ресторана, одно кинокафе и доставка детской еды
Морепродукты от Новикова, итальянцы на Патриарших и русская закусочная На этой неделе — четыре новых ресторана, одно кинокафе и доставка детской еды
Новые марки в магазинах Москвы (Часть 1) Лаконичные кеды Eytys, украшения в виде животных Feverish, коллаборация с молодыми художниками от основателей Ucon — The Village узнал, какие новые марки появятся в Москве этой осенью
Новые марки в магазинах Москвы (Часть 1) Лаконичные кеды Eytys, украшения в виде животных Feverish, коллаборация с молодыми художниками от основателей Ucon — The Village узнал, какие новые марки появятся в Москве этой осенью
Яркие цветы и сумки The Village собрал сумки и цветы, которые могут стать отличным подарком к 8 Марта
Яркие цветы и сумки The Village собрал сумки и цветы, которые могут стать отличным подарком к 8 Марта
Лучше меньше: Где покупать клатч Olympia Le-Tan The Village продолжает выяснять, сколько стоит одна и та же вещь известной марки в разных магазинах Москвы и во сколько обойдётся её доставка из зарубежных онлайн-магазинов.
Лучше меньше: Где покупать клатч Olympia Le-Tan The Village продолжает выяснять, сколько стоит одна и та же вещь известной марки в разных магазинах Москвы и во сколько обойдётся её доставка из зарубежных онлайн-магазинов.
Вещи недели: 11 крупных украшений The Village собрал 11 украшений Tom Binns, Erickson Beamon, Carolee и других марок, которые помогут выглядеть ярко на новогодней вечеринке.
Вещи недели: 11 крупных украшений The Village собрал 11 украшений Tom Binns, Erickson Beamon, Carolee и других марок, которые помогут выглядеть ярко на новогодней вечеринке.
Держать марку: Анастасия Рябцова, владелец магазина «Берёзка» В новой серии The Village рассказывает о том, как владельцы московских магазинов выбирают вещи для продажи и какую одежду носят сами. В первом выпуске — основатель «Берёзки» Анастасия Рябцова.
Держать марку: Анастасия Рябцова, владелец магазина «Берёзка» В новой серии The Village рассказывает о том, как владельцы московских магазинов выбирают вещи для продажи и какую одежду носят сами. В первом выпуске — основатель «Берёзки» Анастасия Рябцова.
В Москве откроется первый интернет-театр В Москве запускается первый интернет-театр «Свободная площадка». Проект реализует театральная компания Безрукова