Чтобы понять, как в Москве появляются те или иные марки одежды и в чем особенности модного ретейла, The Village обратился к владельцам известных магазинов, которые являются по совместительству байерами. В серии «Держать марку» они рассказывают о том, что и почему закупают для продажи, и сравнивают собственный гардероб с одеждой из своих магазинов. В первом выпуске — рассказ владелицы магазина обуви и аксессуаров «Берёзка» Анастасии Рябцовой.

Анастасия Рябцова

«Берёзка»

ИСТОРИЯ МАГАЗИНА

Год основания: 2006

Адрес: Малая Бронная, 20, стр. 1

Сайт: Beryozka.com

Я всегда мечтала открыть магазин. Я училась по специальности «реклама и PR», до открытия «Березки» работала и в нефтяном бизнесе, и в event-компании, но в какой-то момент поняла: пора. Причем я хотела открыть магазин именно на Патриарших прудах: я влюблена в это место. Но когда идеальное помещение нашлось, оно оказалось слишком маленьким для магазина одежды. Стало понятно, что это будет именно обувной concept-магазин с аксессуарами, сумками, бижутерией, украшениями, очками и другими модными мелочами.

Мы — маленький магазин, где выборка происходит с душой и нет четкого регламента, по которому всё работает. «Березка» — как живой организм: у нас постоянно что-то происходит. Мы всегда ориентируемся на клиента и на моду — пожалуй, на этом всё и основано. Многих я знаю лично. У нас большие планы на будущее. В ближайшее время хотим развивать сайт и интернет-магазин.

ЗАКУПКИ

Основные марки: Dries Van Noten, Givenchy, Angel Jackson,

Tom Binns, Erickson Beamon, Maison Martin Margiela

Изначально я примерно представляла костяк марок, которые хотела продавать. Но у некоторых марок был контракт на эксклюзивное представление в Москве, а какие-то не хотели сразу отдавать вещи в новый магазин. Одни хорошие марки мы находили, другие теряли из-за жестких рыночных условий, от третьих отказывались сами. Например, одну из моих любимых марок, Chloe, мы потеряли, потому что в Москве открылся флагманский магазин. А Marc Jacobs, которые всем страшно нравились, резко сменили концепцию, и мы от них пока отказались.

Моя основная задача как байера — каждый сезон открывать новые имена. Делаем всё, что от нас зависит: смотрим выставки, журналы, блоги. Мы этим живем и питаемся, мода — наша страсть! Если что-то цепляет, то я пытаюсь моментально найти контакт, а затем смотрю коллекцию полностью и понимаю, насколько возможно наше сотрудничество с маркой.

До недавнего времени мы были первыми и единственными на рынке, кто представлял марку Olympia Le-Tan — клатчи в виде книжек. Я заказала их в качестве эксперимента и никак не думала, что их разберут за один день. Мы заказывали их три раза, после чего я сказала: «Ребята, это всё, хватит!» Теперь ждем новый сезон.

ЛИЧНЫЙ СТИЛЬ

Честно говоря, я всеядна: одинаково люблю и плоскую обувь, и каблуки. Правда, почти не надеваю черную обувь. Но это совсем не значит, что в магазине ее быть не должно. Очень люблю Givenchy, Azzedine Alaia, Prada, Chloe. Еще я большой фанат Celine. У них тоже эксклюзивное соглашение, и мы не можем их продавать. Но в плане обуви, если честно, я не думаю, что они нам так уж нужны. Сама я покупаю у Celine сумки. И да, наверное, жаль, что мы не можем их продавать.

Я очень люблю серый и бежевый цвет. В повседневной жизни предпочитаю серые свитеры и юбки. Что-то нейтральное. Но также люблю яркие акценты — красные ботильоны или туфли Dries Van Noten разных цветов.

5 ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ

Сумки Celine На самом деле я очень люблю все свои сумки, но рыжая — самая-самая первая, уже совсем затертая. В последнее время хожу только с маленькими сумками, ведь, кроме кошелька, телефона и ключей от дома, вообще ничего не нужно.

Беретка Chanel Я очень люблю матроски и, увидев эту шапочку, поняла: это то, что мне нужно.

Она оживляет любой образ. Из головных уборов сейчас мы в основном продаем шляпы Maison Michel, но и вязаные шапочки разных марок тоже бывают.

Туфли Azzedine Alaia Эти туфли я носила всё лето, несмотря на высокий каблук. Конечно, я не гуляю в них с детьми в парке, но, например, часто надеваю на работу. Я из тех девушек, которые могут ходить на каблуках целый день.

Туфли Givenchy В них есть всё, что мне нравится в обуви. Они замшевые, рыжие и на высоком каблуке. Подходят и под джинсы, и под юбки, в которых я постоянно хожу.

Украшения Lanvin Надеваю с белыми майками, с серыми и бежевыми свитерами, с вечерними платьями. Мне нравятся очень мелкие и хрупкие вещи, но они часто, к сожалению, мне не идут.

5 ВЕЩЕЙ ИЗ МАГАЗИНА

Босоножки Dries Van Noten Dries Van Noten — одна из моих любимых марок. Работа с ними всегда вдохновляет и приносит много впечатлений. Марка отлично продается, ее все любят, и каждый сезон они не устают делать что-то новое.

Перчатки Dries Van Noten Перчатки Dries Van Noten пользуются у нас популярностью. У меня есть точно такие же, только короткие и зеленого цвета.

Клатчи Givenchy Мне нравится принт. Но больше всего люблю их за глупый размер. В клатч даже телефон не помещается. Вещь не особо практичная, зато вызывает восторг у окружающих.

Украшение на голову Erickson Beamon Вещь, которая может сделать привлекательным любой образ, даже в сочетании с самой простой одеждой. Я так и представляю какую-нибудь прекрасную девушку в сером свитере, в джинсах или кожаных штанах с таким украшением на голове.