«Нет, мы не будем подписывать вас на „Новую газету“» Сотрудники московских библиотек — о цензуре в книжных учреждениях
Директор Библиотеки иностранной литературы — о реставрации корпуса на Николоямской и миссии Иностранки
В библиотеках на востоке Москвы откроют коворкинги для мам
«Мама в спальнике» организует лекции по совмещению материнства и личной жизни
«Сверстник»: Кафе с какао, вином и библиотекой от создателей «Ровесника»
Здесь можно поработать, подегустировать какао и поесть
Библиотеки снова бесплатно раздадут 120 тысяч книг
Ветхие издания можно забрать в течение трех дней
На Новый Арбат вернулись букинисты с редкими и новыми изданиями
Книжный фестиваль продлится до 6 декабря
В РГБ пройдут бесплатные лекции о «Божественной комедии». Участников угостят вином
Также гостей проведут по выставке архивов РГБ
Куда сходить на «Ночь искусств» — и не уснуть Вечеринка с командой W-O-S, экскурсия в бункере и бесконечные перформансы
Коворкинг и зал-трансформер: У «Щукинской» открылась обновленная библиотека
Она превратилась в творческое пространство в стиле «Алисы в стране чудес»
ГМИИ откроет пространство направления «Пушкинский.Youth» в усадьбе Лопухиных
Все желающие смогут заниматься там уже с октября
«Красная стрела»: Общественное пространство и апартаменты с вечеринками на крышах Проектом занимаются создатели «Хлебозавода»
В Москве начнут устанавливать библиоматы и умные книжные полки
Умные полки позволят брать и возвращать книги самостоятельно
Библиотека иностранной литературы ограничила доступ к книге, изданной при поддержке Фонда Сороса
Книгу профессора РГГУ можно получить только по заявлению
«Я работаю в Российской государственной библиотеке»Знаменитый читальный зал, подземные ходы и книгохранилище, которое никто не замечает
«Я работаю в Российской государственной библиотеке» Знаменитый читальный зал, подземные ходы и книгохранилище, которое никто не замечает
Московские библиотеки приглашают отметить 210-летие Гоголя
Москвичи смогут прикоснуться к творчеству классика без ущерба для кошелька
В московских библиотеках стартовала «Неделя детской книги»
Гостей ждут встречи с писателями, презентации новых книг, мастер-классы и чтения
В РГБ расскажут о черном юморе в детской литературе и библиопсихологии
Интенсивы продлятся весь февраль
«Некрасовка» разыграет сертификаты в «Республику» за рецензии на книги
Для участия в библиотечном конкурсе нужно прочесть семь книг
В библиотеках Москвы начал действовать единый читательский билет
Принимать во всех читальнях его начнут к 2020 году
В библиотеке Ахматовой откроется клуб для людей с расстройствами памяти
Проект создала сеть частных пансионов для пожилых людей
Виртуальные книжные полки появятся еще на четырех станциях метро
Это произойдет в середине октября
Книга Ницше о сверхчеловеке стала самой популярной в онлайн-библиотеке московского метро
За неделю с момента запуска онлайн-библиотеки пассажиры скачали более 2,5 тысячи книг
На что живут библиотекари Почему в залах должна быть тишина, что происходит с теми, кто не сдает книги вовремя, и какие зарплаты у сотрудников после реформы
На ВДНХ открыли круглосуточную уличную читальню
В ней можно обменяться книгами и зарядить мобильный телефон
«РБК»: Медведев отправит в отставку директора «Ленинки» (обновлено)
РГБ может возглавить руководитель Библиотеки иностранной литературы Вадим Дуда
В «Одноклассниках» запустили библиотеку аудиокниг
В ней уже находится более 100 известных произведений
В выходные в парках заработают читальни под открытым небом
Здесь можно будет обменять старую книгу на новую
В особняке на Пятницкой улице открывается новое пространство «Рихтер»
Проект анонсировал Егор Мостовщиков
На «Библионочи» пройдет квест по мотивам произведений о Гарри Поттере
Московский дом книги представил программу к ежегодной акции
В честь 8 Марта в Москве проведут более 50 бесплатных мероприятий
Среди них — выставки и концерты о женщине, природе и материнстве
Тематические библиотеки Москвы посвятят комиксам, ремеслу и науке
В этом году переоформят 50 читален
В Москве завершилась реставрация главного читального зала РГБ
Самый большой читальный зал в Европе откроется для посетителей 30 января
Весной возле Кремля откроется культурное пространство РГБ и РВИО
В фокусе проекта — книги и литература
Музеи и парки объявили программу на Старый Новый год
Праздничные мероприятия продлятся 13 и 14 января
Портал «Библиогород» запустил интерактивную карту столичных читален
Портал «Списанные книги» снова бесплатно раздает издания
На праздниках в библиотеках организуют литературные вечера и новогодние елки
Продлится праздничная программа со 2 по 8 января
В декабре московские библиотеки снова бесплатно раздадут списанные книги
В список войдут около 80 тысяч изданий
Планы по IPO Uber, подписка на порно и самый богатый человек в мире
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
В московских библиотеках ввели СМС-напоминания о возврате книг
Сейчас к бесплатной рассылке подключились 120 тысяч человек
В Москве запустили портал «Списанные книги»
Перечень книг на портале будет пополнятся каждые полгода
Экс-директора Библиотеки украинской литературы приговорили к четырем годам условно
Такое решение вынес Мещанский суд Москвы
Названа дата запуска сервиса бронирования списанных книг
Сейчас на сайт загружено 250 тысяч книг, которые раздадут москвичам
«Я хранитель книги»: Каково это — работать в «Публичке»Молодой библиотекарь, работающий в петербургской РНБ, — о зарплате, читателях, дискриминации мужчин и атмосфере напряжения
«Я хранитель книги»: Каково это — работать в «Публичке» Молодой библиотекарь, работающий в петербургской РНБ, — о зарплате, читателях, дискриминации мужчин и атмосфере напряжения
Глава Библиотеки украинской литературы в Москве обжаловала домашний арест в ЕСПЧ
Наталья Шарина с 30 октября 2015 года находится под домашним арестом
Московские библиотеки раздадут 3 миллиона подготовленных к утилизации книг
Попавшие в список книги не заказывали более пяти лет
Бот-библиотекарь в Telegram
Он помогает найти ближайшую библиотеку и советует, что почитать
Молодые библиотекари советуют книги на новогодние каникулы Исследование сталинской архитектуры, сказки Гофмана и феминистская литература
На Российскую национальную библиотеку подали в суд из-за отказа выдать «Майн Кампф»
Дело рассматривается в Куйбышевском районном суде Петербурга
В Библиотеке иностранной литературы появятся образовательный кластер и книжный магазин
Также в «Иностранке» откроют несколько культурных центров, мультимедийное пространство и литературное кафе
Директору библиотеки украинской литературы продлили арест на три месяца
В суде состоялось два заседания подряд
Российская государственная библиотека открывает новое выставочное пространство
Сейчас РГБ завершает воссоздание Ивановского зала, который станет новым выставочным пространством
Библиотеку имени Данте Алигьери выселяют ради Следкома (обновлено)
Помещение библиотеки передадут Следственному комитету
В Москве появится «Франкотека»
Здесь можно будет найти книги, периодические издания, фильмы и музыку почти всех франкоговорящих стран