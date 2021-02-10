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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Нет, мы не будем подписывать вас на „Новую газету“»
«Нет, мы не будем подписывать вас на „Новую газету“» Сотрудники московских библиотек — о цензуре в книжных учреждениях
«Нет, мы не будем подписывать вас на „Новую газету“»

«Нет, мы не будем подписывать вас на „Новую газету“»
Сотрудники московских библиотек — о цензуре в книжных учреждениях

Директор Библиотеки иностранной литературы — о реставрации корпуса на Николоямской и миссии Иностранки
Директор Библиотеки иностранной литературы — о реставрации корпуса на Николоямской и миссии Иностранки
Директор Библиотеки иностранной литературы — о реставрации корпуса на Николоямской и миссии Иностранки

Директор Библиотеки иностранной литературы — о реставрации корпуса на Николоямской и миссии Иностранки

Москвичи смогут записывать песни, подкасты и закадровый текст в библиотеке Ахматовой
10 февраля 2021

Москвичи смогут записывать песни, подкасты и закадровый текст в библиотеке Ахматовой

В библиотеках на востоке Москвы откроют коворкинги для мам

«Мама в спальнике» организует лекции по совмещению материнства и личной жизни

В библиотеках на востоке Москвы откроют коворкинги для мам

«Сверстник»: Кафе с какао, вином и библиотекой от создателей «Ровесника»

Здесь можно поработать, подегустировать какао и поесть

«Сверстник»: Кафе с какао, вином и библиотекой от создателей «Ровесника»

Библиотеки снова бесплатно раздадут 120 тысяч книг

Ветхие издания можно забрать в течение трех дней

Библиотеки снова бесплатно раздадут 120 тысяч книг

На Новый Арбат вернулись букинисты с редкими и новыми изданиями

Книжный фестиваль продлится до 6 декабря

На Новый Арбат вернулись букинисты с редкими и новыми изданиями

В РГБ пройдут бесплатные лекции о «Божественной комедии». Участников угостят вином

Также гостей проведут по выставке архивов РГБ

В РГБ пройдут бесплатные лекции о «Божественной комедии». Участников угостят вином

Куда сходить на «Ночь искусств» — и не уснуть
Куда сходить на «Ночь искусств» — и не уснуть Вечеринка с командой W-O-S, экскурсия в бункере и бесконечные перформансы
Куда сходить на «Ночь искусств» — и не уснуть

Куда сходить на «Ночь искусств» — и не уснуть
Вечеринка с командой W-O-S, экскурсия в бункере и бесконечные перформансы

Коворкинг и зал-трансформер: У «Щукинской» открылась обновленная библиотека

Она превратилась в творческое пространство в стиле «Алисы в стране чудес»

Коворкинг и зал-трансформер: У «Щукинской» открылась обновленная библиотека

ГМИИ откроет пространство направления «Пушкинский.Youth» в усадьбе Лопухиных

Все желающие смогут заниматься там уже с октября

ГМИИ откроет пространство направления «Пушкинский.Youth» в усадьбе Лопухиных

«Красная стрела»: Общественное пространство и апартаменты с вечеринками на крышах
«Красная стрела»: Общественное пространство и апартаменты с вечеринками на крышах Проектом занимаются создатели «Хлебозавода»
«Красная стрела»: Общественное пространство и апартаменты с вечеринками на крышах

«Красная стрела»: Общественное пространство и апартаменты с вечеринками на крышах
Проектом занимаются создатели «Хлебозавода»

В Москве начнут устанавливать библиоматы и умные книжные полки

Умные полки позволят брать и возвращать книги самостоятельно

В Москве начнут устанавливать библиоматы и умные книжные полки

Библиотека иностранной литературы ограничила доступ к книге, изданной при поддержке Фонда Сороса

Книгу профессора РГГУ можно получить только по заявлению

Библиотека иностранной литературы ограничила доступ к книге, изданной при поддержке Фонда Сороса

GONE.Fludd даст камерный рэп-концерт в «Ленинке»

Предварит выступление лекция о роли хип-хопа

GONE.Fludd даст камерный рэп-концерт в «Ленинке»

«Я работаю в Российской государственной библиотеке»

«Я работаю в Российской государственной библиотеке»Знаменитый читальный зал, подземные ходы и книгохранилище, которое никто не замечает

«Я работаю в Российской государственной библиотеке»

«Я работаю в Российской государственной библиотеке»
Знаменитый читальный зал, подземные ходы и книгохранилище, которое никто не замечает

Московские библиотеки приглашают отметить 210-летие Гоголя

Москвичи смогут прикоснуться к творчеству классика без ущерба для кошелька

Московские библиотеки приглашают отметить 210-летие Гоголя

В московских библиотеках стартовала «Неделя детской книги»

Гостей ждут встречи с писателями, презентации новых книг, мастер-классы и чтения

В московских библиотеках стартовала «Неделя детской книги»

В РГБ расскажут о черном юморе в детской литературе и библиопсихологии

Интенсивы продлятся весь февраль

В РГБ расскажут о черном юморе в детской литературе и библиопсихологии

«Некрасовка» разыграет сертификаты в «Республику» за рецензии на книги

Для участия в библиотечном конкурсе нужно прочесть семь книг

«Некрасовка» разыграет сертификаты в «Республику» за рецензии на книги

В библиотеках Москвы начал действовать единый читательский билет

Принимать во всех читальнях его начнут к 2020 году

В библиотеках Москвы начал действовать единый читательский билет

В библиотеке Ахматовой откроется клуб для людей с расстройствами памяти

Проект создала сеть частных пансионов для пожилых людей

В библиотеке Ахматовой откроется клуб для людей с расстройствами памяти

Виртуальные книжные полки появятся еще на четырех станциях метро 

Это произойдет в середине октября

Виртуальные книжные полки появятся еще на четырех станциях метро 

Книга Ницше о сверхчеловеке стала самой популярной в онлайн-библиотеке московского метро

За неделю с момента запуска онлайн-библиотеки пассажиры скачали более 2,5 тысячи книг

Книга Ницше о сверхчеловеке стала самой популярной в онлайн-библиотеке московского метро

На что живут библиотекари
На что живут библиотекари Почему в залах должна быть тишина, что происходит с теми, кто не сдает книги вовремя, и какие зарплаты у сотрудников после реформы
На что живут библиотекари

На что живут библиотекари
Почему в залах должна быть тишина, что происходит с теми, кто не сдает книги вовремя, и какие зарплаты у сотрудников после реформы

На ВДНХ открыли круглосуточную уличную читальню

В ней можно обменяться книгами и зарядить мобильный телефон

На ВДНХ открыли круглосуточную уличную читальню

«РБК»: Медведев отправит в отставку директора «Ленинки» (обновлено)

РГБ может возглавить руководитель Библиотеки иностранной литературы Вадим Дуда

«РБК»: Медведев отправит в отставку директора «Ленинки» (обновлено)

До конца года в библиотеках Москвы откроются кофейни

Точки появятся в 17 читальнях

До конца года в библиотеках Москвы откроются кофейни

В «Одноклассниках» запустили библиотеку аудиокниг

В ней уже находится более 100 известных произведений

В «Одноклассниках» запустили библиотеку аудиокниг

В выходные в парках заработают читальни под открытым небом

Здесь можно будет обменять старую книгу на новую

В выходные в парках заработают читальни под открытым небом

В особняке на Пятницкой улице открывается новое пространство «Рихтер»

Проект анонсировал Егор Мостовщиков

В особняке на Пятницкой улице открывается новое пространство «Рихтер»

На «Библионочи» пройдет квест по мотивам произведений о Гарри Поттере

Московский дом книги представил программу к ежегодной акции

На «Библионочи» пройдет квест по мотивам произведений о Гарри Поттере

В честь 8 Марта в Москве проведут более 50 бесплатных мероприятий

Среди них — выставки и концерты о женщине, природе и материнстве

В честь 8 Марта в Москве проведут более 50 бесплатных мероприятий

Тематические библиотеки Москвы посвятят комиксам, ремеслу и науке

В этом году переоформят 50 читален

Тематические библиотеки Москвы посвятят комиксам, ремеслу и науке

В Москве завершилась реставрация главного читального зала РГБ

Самый большой читальный зал в Европе откроется для посетителей 30 января

В Москве завершилась реставрация главного читального зала РГБ

Весной возле Кремля откроется культурное пространство РГБ и РВИО

В фокусе проекта — книги и литература

Весной возле Кремля откроется культурное пространство РГБ и РВИО

Музеи и парки объявили программу на Старый Новый год

Праздничные мероприятия продлятся 13 и 14 января

Музеи и парки объявили программу на Старый Новый год

Портал «Библиогород» запустил интерактивную карту столичных читален

Портал «Списанные книги» снова бесплатно раздает издания

Портал «Библиогород» запустил интерактивную карту столичных читален

Библиотечный фонд ИНИОН перевезут из Люберец

Документы разместят в двух местах

Библиотечный фонд ИНИОН перевезут из Люберец

На праздниках в библиотеках организуют литературные вечера и новогодние елки

Продлится праздничная программа со 2 по 8 января

На праздниках в библиотеках организуют литературные вечера и новогодние елки

В декабре московские библиотеки снова бесплатно раздадут списанные книги

В список войдут около 80 тысяч изданий

В декабре московские библиотеки снова бесплатно раздадут списанные книги

Планы по IPO Uber, подписка на порно и самый богатый человек в мире

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Планы по IPO Uber, подписка на порно и самый богатый человек в мире

В московских библиотеках ввели СМС-напоминания о возврате книг

Сейчас к бесплатной рассылке подключились 120 тысяч человек

В московских библиотеках ввели СМС-напоминания о возврате книг

В Москве запустили портал «Списанные книги»

Перечень книг на портале будет пополнятся каждые полгода

В Москве запустили портал «Списанные книги»

Экс-директора Библиотеки украинской литературы приговорили к четырем годам условно

Такое решение вынес Мещанский суд Москвы

Экс-директора Библиотеки украинской литературы приговорили к четырем годам условно

Названа дата запуска сервиса бронирования списанных книг

Сейчас на сайт загружено 250 тысяч книг, которые раздадут москвичам

Названа дата запуска сервиса бронирования списанных книг

«Я хранитель книги»: Каково это — работать в «Публичке»

«Я хранитель книги»: Каково это — работать в «Публичке»Молодой библиотекарь, работающий в петербургской РНБ, — о зарплате, читателях, дискриминации мужчин и атмосфере напряжения

«Я хранитель книги»: Каково это — работать в «Публичке»

«Я хранитель книги»: Каково это — работать в «Публичке»
Молодой библиотекарь, работающий в петербургской РНБ, — о зарплате, читателях, дискриминации мужчин и атмосфере напряжения

Глава Библиотеки украинской литературы в Москве обжаловала домашний арест в ЕСПЧ

Наталья Шарина с 30 октября 2015 года находится под домашним арестом

Глава Библиотеки украинской литературы в Москве обжаловала домашний арест в ЕСПЧ

В поезде «Лев Толстой» появится библиотека

Он курсирует на маршруте Москва — Хельсинки

В поезде «Лев Толстой» появится библиотека

Московские библиотеки раздадут 3 миллиона подготовленных к утилизации книг

Попавшие в список книги не заказывали более пяти лет

Московские библиотеки раздадут 3 миллиона подготовленных к утилизации книг

Бот-библиотекарь в Telegram

Он помогает найти ближайшую библиотеку и советует, что почитать

Бот-библиотекарь в Telegram

Молодые библиотекари советуют книги на новогодние каникулы
Молодые библиотекари советуют книги на новогодние каникулы Исследование сталинской архитектуры, сказки Гофмана и феминистская литература
Молодые библиотекари советуют книги на новогодние каникулы

Молодые библиотекари советуют книги на новогодние каникулы
Исследование сталинской архитектуры, сказки Гофмана и феминистская литература

На Российскую национальную библиотеку подали в суд из-за отказа выдать «Майн Кампф»

Дело рассматривается в Куйбышевском районном суде Петербурга

На Российскую национальную библиотеку подали в суд из-за отказа выдать «Майн Кампф»

В Московском зоопарке появится публичная библиотека

Открытие запланировано на 2017 год

В Московском зоопарке появится публичная библиотека

В Библиотеке иностранной литературы появятся образовательный кластер и книжный магазин

Также в «Иностранке» откроют несколько культурных центров, мультимедийное пространство и литературное кафе

В Библиотеке иностранной литературы появятся образовательный кластер и книжный магазин

Директору библиотеки украинской литературы продлили арест на три месяца

В суде состоялось два заседания подряд

Директору библиотеки украинской литературы продлили арест на три месяца

Российская государственная библиотека открывает новое выставочное пространство

Сейчас РГБ завершает воссоздание Ивановского зала, который станет новым выставочным пространством

Российская государственная библиотека открывает новое выставочное пространство

Библиотеку имени Данте Алигьери выселяют ради Следкома (обновлено)

Помещение библиотеки передадут Следственному комитету

Библиотеку имени Данте Алигьери выселяют ради Следкома (обновлено)

В Москве появится «Франкотека»

Здесь можно будет найти книги, периодические издания, фильмы и музыку почти всех франкоговорящих стран

В Москве появится «Франкотека»

По полочкам: Можно ли работать в библиотеках
По полочкам: Можно ли работать в библиотеках Мы попробовали поработать в разных библиотеках Петербурга и решили, что это лучше, чем офис и коворкинг
По полочкам: Можно ли работать в библиотеках

По полочкам: Можно ли работать в библиотеках
Мы попробовали поработать в разных библиотеках Петербурга и решили, что это лучше, чем офис и коворкинг

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