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Новости31 мая 2018

В выходные в парках заработают читальни под открытым небом Здесь можно будет обменять старую книгу на новую

В столичных парках в эту субботу, 2 июня, откроются летние читальни под открытым небом. Они будут работать ежедневно до конца августа.

Летом здесь можно будет почитать, а также послушать лекции, поучаствовать в мастер-классах, записаться в библиотеку и обменять старые книги на новые.

Например, в Измайловском парке гостям предложат сыграть в шашки, шахматы и лото. В усадьбе Воронцово обещают презентации книжных новинок и интересных журналов, а также виртуальные путешествия в историю и по классическим литературным произведениям. Уже эти выходные можно посетить мастер-класс по созданию блокнота-цитатника, а в следующие — мастер-класс по живописи в стиле пуантилизм и по каллиграфии.

В парке «Фили» под открытым небом разместятся арт-мастерские, а парке «Дубки» состоятся квесты и интеллектуальные игры. В Бабушкинском парке в этом сезоне займутся преимущественно поделками из оригами. Тем временем в парке «Северное Тушино» планируют отмечать юбилеи писателей и поэтов.

Мероприятия, рассчитанные на детей и взрослых, состоятся по субботам и воскресеньям с 12:00 или 14:00 до 18:00. Программу и расписание можно узнать в читальне или на сайте парка.

Источник: пресс-служба «Мосгорпарка»

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