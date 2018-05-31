В столичных парках в эту субботу, 2 июня, откроются летние читальни под открытым небом. Они будут работать ежедневно до конца августа.

Летом здесь можно будет почитать, а также послушать лекции, поучаствовать в мастер-классах, записаться в библиотеку и обменять старые книги на новые.