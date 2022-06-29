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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные авиарейсы с 24 февраля
29 июня 2022

Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные авиарейсы с 24 февраля

«Аэрофлот» приостановил продажу билетов в южные города до 30 июня
19 мая 2022

«Аэрофлот» приостановил продажу билетов в южные города до 30 июня

На Северном речном вокзале открылась выставка про билеты в метро
30 сентября 2021

На Северном речном вокзале открылась выставка про билеты в метро

Студенты московских вузов смогут ходить на сеансы «Москино» за 150 рублей
7 сентября 2021

Студенты московских вузов смогут ходить на сеансы «Москино» за 150 рублей

17 января 2021

Во Внуково начали пускать только по билетам

22 ноября 2020

Московское метро выпустило билеты, посвященные донорам плазмы с антителами к COVID-19

16 ноября 2020

Зрителям придется вернуть билеты в Большой театр на спектакли с 27 ноября

16 ноября 2020

Большой театр остановил предварительные продажи билетов

обновлено11 ноября 2020

Московские театры будут продавать меньше билетов. Но тех, кто купил их заранее, в зал пустят

4 ноября 2020

РЖД добавила функцию отслеживания освободившихся мест в поездах

24 сентября 2020

Россияне теперь могут сдать билет в день концерта и вернуть все деньги. Но только из-за болезни или смерти близких

Отменять билеты на мероприятия заказным письмом
Предложение дня
24 августа 2020

Отменять билеты на мероприятия заказным письмом

Авиакомпании почти вдвое снизили цены на билеты по России из-за плохого спроса
21 августа 2020

Авиакомпании почти вдвое снизили цены на билеты по России из-за плохого спроса

Еще одна авиакомпания начала возить россиян за границу

S7 открыла рейсы во Францию и Испанию

Еще одна авиакомпания начала возить россиян за границу

На парковке «Авиапарка» откроется временный автокинотеатр

Let Mi See проработает до конца июля

На парковке «Авиапарка» откроется временный автокинотеатр

Как мы теперь будем ходить в музеи — разбираем на примере «Гаража»

Билеты по времени, социальная дистанция и ограниченное число людей

Как мы теперь будем ходить в музеи — разбираем на примере «Гаража»

«Аэроэкспресс» снизит цены на время эпидемии

И, возможно, не вернет прежние расценки даже после снятия ограничений

«Аэроэкспресс» снизит цены на время эпидемии

Цены на авиабилеты по России упали в 2–3 раза

Спасибо «Победе»

Цены на авиабилеты по России упали в 2–3 раза

Стоимость билетов на поезда заморозили

Рейсов будет меньше, но цены повышать не станут

Стоимость билетов на поезда заморозили

«Аэрофлот» разрешил бесплатно вернуть билеты в Италию и Израиль (обновление)

На рейсы в Германию, Испанию и Францию можно поменять маршрут и даты

«Аэрофлот» разрешил бесплатно вернуть билеты в Италию и Израиль (обновление)

Темой «Архстояния» стала лень. Билеты на фестиваль продают по минимальной цене

В этом году гостей ждет экопрограмма

Темой «Архстояния» стала лень. Билеты на фестиваль продают по минимальной цене

Сколько россиян отложили путешествие из-за страха перед коронавирусом

Большинству туристов все равно

Сколько россиян отложили путешествие из-за страха перед коронавирусом

Как с возрастом меняется поведение людей на мероприятиях

Какие привычки присущи разным поколениям

Как с возрастом меняется поведение людей на мероприятиях

Singapore Airlines начали продавать дешевые билеты в Юго-Восточную Азию

Стоит поспешить, если давно хотелось побывать в Сингапуре, Куала-Лумпуре или на Бали

Singapore Airlines начали продавать дешевые билеты в Юго-Восточную Азию

Загруженность аэропортов достигнет пика 30 декабря

Выезжайте за три часа до вылета

Загруженность аэропортов достигнет пика 30 декабря

Билетных спекулянтов начнут штрафовать

Инициатива властей может ударить по добросовестным предпринимателям

Билетных спекулянтов начнут штрафовать

В метро тестируют билетные автоматы с более понятным интерфейсом

Это сократит очередь на покупку проездного

В метро тестируют билетные автоматы с более понятным интерфейсом

Пушкинский музей введет именные билеты на свои главные выставки

На входе нужно предъявить паспорт

Пушкинский музей введет именные билеты на свои главные выставки

BlaBlaCar начал продавать билеты на автобус (обновлено)

Busfor продолжит работать под своим брендом, но BlaBlaCar добавит его билеты в свой сервис

BlaBlaCar начал продавать билеты на автобус (обновлено)

В России попробуют создать билетный Instagram

Этим займется платформа Ticketscloud

В России попробуют создать билетный Instagram

РЖД начнет продавать билеты на самолеты и автобусы с 2020 года (обновлено)

Доступны будут единые билеты на поездки между Россией и другими странами

РЖД начнет продавать билеты на самолеты и автобусы с 2020 года (обновлено)

Chess & Jazz начал продавать билеты на 2020 год

Музыкальный фестиваль пройдет в саду «Эрмитаж» в июле

Chess & Jazz начал продавать билеты на 2020 год

Автоматы для билетов в метро за 1,7 миллиарда рублей

Всего собираются купить тысячу новых терминалов, в том числе с подогревом

Автоматы для билетов в метро за 1,7 миллиарда рублей

Nordwind распродаст билеты по тарифу от одного рубля

Акция продлится в течение пяти дней

Nordwind распродаст билеты по тарифу от одного рубля

РЖД начала присылать СМС об изменениях в расписании поездов

Уведомления будут касаться только поезда, на который куплен билет

РЖД начала присылать СМС об изменениях в расписании поездов

Билеты на концерты, фестивали и лекции без комиссии в агрегаторе «МТС афиша»

Пока что афиша работает только в Московском регионе

Билеты на концерты, фестивали и лекции без комиссии в агрегаторе «МТС афиша»

Signal открыл продажу билетов по минимальной цене на 2020 год

Фестиваль традиционно пройдет в парке арт-парке «Никола-Ленивец»

Signal открыл продажу билетов по минимальной цене на 2020 год

Как сэкономить на отдыхе
Как сэкономить на отдыхе 7 советов для тех, кто мечтает съездить в отпуск и не оказаться на мели
Как сэкономить на отдыхе

Как сэкономить на отдыхе
7 советов для тех, кто мечтает съездить в отпуск и не оказаться на мели

«РБК»: Власти обязали системы бронирования билетов перенести серверы в Россию

Это потребует дополнительных расходов на сотни миллионов долларов

«РБК»: Власти обязали системы бронирования билетов перенести серверы в Россию

Фестиваль «Боль» открыл продажу билетов на следующий год

Событие пройдет с 3 по 5 июля, место проведения пока не известно

Фестиваль «Боль» открыл продажу билетов на следующий год

«Кассир.ру»: Билеты из театральных касс теперь недействительны без предъявления чека

Изменения не коснулись электронных билетов

«Кассир.ру»: Билеты из театральных касс теперь недействительны без предъявления чека

Россияне стали больше тратить на отпуск

Средний чек вырос на 42 %

Россияне стали больше тратить на отпуск

Большой театр усовершенствует схему продажи билетов после критики Счетной палаты

Зрители смогут приобрести на 100 билетов больше во время первой волны продаж

Большой театр усовершенствует схему продажи билетов после критики Счетной палаты

«Уральские авиалинии» отменят все рейсы из Жуковского в Париж и Ниццу

Ранее пассажиров авиакомпании начали возить в столицу Франции через Калугу

«Уральские авиалинии» отменят все рейсы из Жуковского в Париж и Ниццу

Фестиваль современного искусства «Территория» объявил программу (обновлено)

В этом году первые мероприятия пройдут уже в июле

Фестиваль современного искусства «Территория» объявил программу (обновлено)

«Мстители. Финал» установил рекорд по предпродажам в России

Предыдущий рекорд тоже принадлежал Marvel

«Мстители. Финал» установил рекорд по предпродажам в России

Faces & Laces объявили место проведения (обновлено)

С этого года мероприятие организуют в закрытом формате

Faces & Laces объявили место проведения (обновлено)

РЖД распродает билеты в сидячих вагонах из Москвы в регионы

Съездить в Нижний Новгород, Владимир или Воронеж можно от 135 рублей

РЖД распродает билеты в сидячих вагонах из Москвы в регионы

Билеты на концерт Монеточки с лотерейными купонами

Главный приз — выход на сцену вместе с певицей

Билеты на концерт Монеточки с лотерейными купонами

РЖД даст возможность заранее спланировать отпуск

Продажи билетов откроют за 120 дней

РЖД даст возможность заранее спланировать отпуск

Самые дешевые и солнечные направления для отпуска в апреле

Для россиян подобрали ближайшие курорты

Самые дешевые и солнечные направления для отпуска в апреле

В России резко дорожают авиабилеты в экономкласс

Эксперты связывают это с ростом цен на топливо

В России резко дорожают авиабилеты в экономкласс

«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом после введения безбагажного тарифа

Новый тариф начнет действовать со 2 апреля

«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом после введения безбагажного тарифа

РЖД открыла продажу билетов на поездки в новых плацкартных вагонах

Поезда курсируют между Москвой, Ростовом и Анапой

РЖД открыла продажу билетов на поездки в новых плацкартных вагонах

Ticketland и Ponominalu отменили комиссию за покупку билетов

Билеты также начнут продавать в розничных салонах МТС

Ticketland и Ponominalu отменили комиссию за покупку билетов

Самые дешевые авианаправления марта

Дешевле всего обойдутся билеты из Москвы в Минск и Лейпциг

Самые дешевые авианаправления марта

Россиянам разрешили использовать посадочные билеты в электронном виде

Приказ Минтранса вступит в силу 25 февраля

Россиянам разрешили использовать посадочные билеты в электронном виде

5 способов сэкономить на ж/д билете
5 способов сэкономить на ж/д билете Акции для именинников, скидки на неудобные места и невозвратные билеты
5 способов сэкономить на ж/д билете

5 способов сэкономить на ж/д билете
Акции для именинников, скидки на неудобные места и невозвратные билеты

«Уральские авиалинии» ввели новый минимальный тариф без провоза багажа

Брать с собой можно только ручную кладь до 5 килограммов

«Уральские авиалинии» ввели новый минимальный тариф без провоза багажа

Куда дешевле всего слетать на майские праздники из Москвы и Петербурга

Специалисты составили списки российских и зарубежных городов с дешевыми билетами

Куда дешевле всего слетать на майские праздники из Москвы и Петербурга

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