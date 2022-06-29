Московские театры будут продавать меньше билетов. Но тех, кто купил их заранее, в зал пустят
Россияне теперь могут сдать билет в день концерта и вернуть все деньги. Но только из-за болезни или смерти близких
На парковке «Авиапарка» откроется временный автокинотеатр
Let Mi See проработает до конца июля
Как мы теперь будем ходить в музеи — разбираем на примере «Гаража»
Билеты по времени, социальная дистанция и ограниченное число людей
«Аэроэкспресс» снизит цены на время эпидемии
И, возможно, не вернет прежние расценки даже после снятия ограничений
«Аэрофлот» разрешил бесплатно вернуть билеты в Италию и Израиль (обновление)
На рейсы в Германию, Испанию и Францию можно поменять маршрут и даты
Темой «Архстояния» стала лень. Билеты на фестиваль продают по минимальной цене
В этом году гостей ждет экопрограмма
Сколько россиян отложили путешествие из-за страха перед коронавирусом
Большинству туристов все равно
Как с возрастом меняется поведение людей на мероприятиях
Какие привычки присущи разным поколениям
Singapore Airlines начали продавать дешевые билеты в Юго-Восточную Азию
Стоит поспешить, если давно хотелось побывать в Сингапуре, Куала-Лумпуре или на Бали
Билетных спекулянтов начнут штрафовать
Инициатива властей может ударить по добросовестным предпринимателям
В метро тестируют билетные автоматы с более понятным интерфейсом
Это сократит очередь на покупку проездного
Пушкинский музей введет именные билеты на свои главные выставки
На входе нужно предъявить паспорт
BlaBlaCar начал продавать билеты на автобус (обновлено)
Busfor продолжит работать под своим брендом, но BlaBlaCar добавит его билеты в свой сервис
РЖД начнет продавать билеты на самолеты и автобусы с 2020 года (обновлено)
Доступны будут единые билеты на поездки между Россией и другими странами
Chess & Jazz начал продавать билеты на 2020 год
Музыкальный фестиваль пройдет в саду «Эрмитаж» в июле
Автоматы для билетов в метро за 1,7 миллиарда рублей
Всего собираются купить тысячу новых терминалов, в том числе с подогревом
РЖД начала присылать СМС об изменениях в расписании поездов
Уведомления будут касаться только поезда, на который куплен билет
Билеты на концерты, фестивали и лекции без комиссии в агрегаторе «МТС афиша»
Пока что афиша работает только в Московском регионе
Signal открыл продажу билетов по минимальной цене на 2020 год
Фестиваль традиционно пройдет в парке арт-парке «Никола-Ленивец»
Как сэкономить на отдыхе 7 советов для тех, кто мечтает съездить в отпуск и не оказаться на мели
«РБК»: Власти обязали системы бронирования билетов перенести серверы в Россию
Это потребует дополнительных расходов на сотни миллионов долларов
Фестиваль «Боль» открыл продажу билетов на следующий год
Событие пройдет с 3 по 5 июля, место проведения пока не известно
«Кассир.ру»: Билеты из театральных касс теперь недействительны без предъявления чека
Изменения не коснулись электронных билетов
Большой театр усовершенствует схему продажи билетов после критики Счетной палаты
Зрители смогут приобрести на 100 билетов больше во время первой волны продаж
«Уральские авиалинии» отменят все рейсы из Жуковского в Париж и Ниццу
Ранее пассажиров авиакомпании начали возить в столицу Франции через Калугу
Фестиваль современного искусства «Территория» объявил программу (обновлено)
В этом году первые мероприятия пройдут уже в июле
«Мстители. Финал» установил рекорд по предпродажам в России
Предыдущий рекорд тоже принадлежал Marvel
Faces & Laces объявили место проведения (обновлено)
С этого года мероприятие организуют в закрытом формате
РЖД распродает билеты в сидячих вагонах из Москвы в регионы
Съездить в Нижний Новгород, Владимир или Воронеж можно от 135 рублей
Билеты на концерт Монеточки с лотерейными купонами
Главный приз — выход на сцену вместе с певицей
Самые дешевые и солнечные направления для отпуска в апреле
Для россиян подобрали ближайшие курорты
В России резко дорожают авиабилеты в экономкласс
Эксперты связывают это с ростом цен на топливо
«Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом после введения безбагажного тарифа
Новый тариф начнет действовать со 2 апреля
РЖД открыла продажу билетов на поездки в новых плацкартных вагонах
Поезда курсируют между Москвой, Ростовом и Анапой
Ticketland и Ponominalu отменили комиссию за покупку билетов
Билеты также начнут продавать в розничных салонах МТС
Самые дешевые авианаправления марта
Дешевле всего обойдутся билеты из Москвы в Минск и Лейпциг
Россиянам разрешили использовать посадочные билеты в электронном виде
Приказ Минтранса вступит в силу 25 февраля
5 способов сэкономить на ж/д билете Акции для именинников, скидки на неудобные места и невозвратные билеты
«Уральские авиалинии» ввели новый минимальный тариф без провоза багажа
Брать с собой можно только ручную кладь до 5 килограммов
Куда дешевле всего слетать на майские праздники из Москвы и Петербурга
Специалисты составили списки российских и зарубежных городов с дешевыми билетами