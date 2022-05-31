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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Минцифры: Собирать биометрию без согласия граждан не будут

обновлено

Минцифры: Собирать биометрию без согласия граждан не будут

31 мая 2022

«Ъ»: правительство перенесет биометрические данные клиентов банков в единую систему

В бистро «Сапсана» тестируют оплату по биометрии
17 декабря 2021

В бистро «Сапсана» тестируют оплату по биометрии

14 декабря 2021

МТС купит разработчика системы распознавания лиц VisionLabs

На каких станциях метро пассажиры чаще использовали Face Pay
Рейтинг
17 октября 2021

На каких станциях метро пассажиры чаще использовали Face Pay

обновлено20 сентября 2021

Система оплаты лицом появилась на всех линиях метро. Для ее тестирования ищут добровольцев

10 августа 2021

Москвичи смогут оплачивать проезд в автобусах лицом

обновлено27 октября 2021

Правительство разрешило собирать биометрические данные водителей такси и каршеринга

В июле в Москве будет рекордная засуха
Прогноз
1 июля 2021

В июле в Москве будет рекордная засуха

10 марта 2021

«Ростелеком» запустит мобильное приложение для сбора биометрии россиян

7 марта 2021

Студенты российских вузов смогут сдавать дистанционные экзамены с помощью биометрии

22 ноября 2020

МВД хочет создать банк биометрических данных россиян и иностранцев

9 октября 2020

«Известия»: До конца года в России разрешат оплату по лицу в магазинах

Как устроены банковские отделения без привычных окошек
Как устроены банковские отделения без привычных окошек Зато с распознаванием лиц, кофе из Starbucks и инстаграм-зоной
Как устроены банковские отделения без привычных окошек

Как устроены банковские отделения без привычных окошек
Зато с распознаванием лиц, кофе из Starbucks и инстаграм-зоной

В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митинге в Москве

Активисты считают, что власти нарушили права москвичей

В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митинге в Москве

KFC построил ресторан будущего в Москве. Показываем, что внутри

В основе концепции — бесконтактное обслуживание и автоматизация процессов

KFC построил ресторан будущего в Москве. Показываем, что внутри

«Синергию» оштрафовали за сбор отпечатков пальцев детей для лженаучного теста (обновлено)

Университет отрицал свою причастность к сбору персональных данных школьников

«Синергию» оштрафовали за сбор отпечатков пальцев детей для лженаучного теста (обновлено)

Клиенты Сбербанка смогут расплачиваться в магазинах отпечатком пальца и лицом

Эксперимент проведут в сети «Азбука вкуса»

Клиенты Сбербанка смогут расплачиваться в магазинах отпечатком пальца и лицом

S7 начала использовать систему распознавания лиц в Домодедове

Пока что услуга доступна только для пассажиров, имеющих доступ в бизнес-зал

S7 начала использовать систему распознавания лиц в Домодедове

«Открытие» и «Почта банк» начали собирать биометрические данные клиентов

В случае отказа фотографироваться клиенты получают неполный пакет услуг

«Открытие» и «Почта банк» начали собирать биометрические данные клиентов

На турникетах в метро начали устанавливать камеры для идентификации пассажиров (обновлено)

Пока что оборудование используют в целях безопасности

На турникетах в метро начали устанавливать камеры для идентификации пассажиров (обновлено)

В Шереметьеве начали тестировать кабины для самостоятельного пересечения границы

В дальнейшем их планируют установить в Домодедове и Внукове

В Шереметьеве начали тестировать кабины для самостоятельного пересечения границы

«Аэрофлот» планирует ввести биометрический контроль при посадке на рейсы

Тестировать технологию собираются в аэропорту Шереметьево

«Аэрофлот» планирует ввести биометрический контроль при посадке на рейсы

Альфа-банк запустил идентификацию клиентов по венам

Пока что услуга доступна только для вип-клиентов

Альфа-банк запустил идентификацию клиентов по венам

Центробанк опубликовал интерактивную карту для желающих сдать биометрические данные

Интерактивный сервис позволяет выбрать отделение в любой точке страны

Центробанк опубликовал интерактивную карту для желающих сдать биометрические данные

Минстрой собирается внедрить систему распознавания лиц в общественном транспорте

К внедрению новой технологии ведомство планирует привлечь «Ростелеком» и китайские компании

Минстрой собирается внедрить систему распознавания лиц в общественном транспорте

Как и зачем банки собирают наши биометрические данные
Как и зачем банки собирают наши биометрические данные Стоит ли оставлять банкам свой слепок и чем это может закончиться
Как и зачем банки собирают наши биометрические данные

Как и зачем банки собирают наши биометрические данные
Стоит ли оставлять банкам свой слепок и чем это может закончиться

Во Внукове установили первый в России симкомат

В автомате Tele2 можно купить сим-карту по паспорту и биометрическим данным

Во Внукове установили первый в России симкомат

Papa John’s и Cofix протестируют распознавание клиентов по селфи

Владельцев банковских карт будут идентифицировать по фотографии с помощью специального приложения

Papa John’s и Cofix протестируют распознавание клиентов по селфи

В Москве появился первый жилой комплекс с системой распознавания лиц

Жильцы могут не пользоваться в нем ключами и не выбирать этаж, на который должен прибыть лифт

В Москве появился первый жилой комплекс с системой распознавания лиц

Угрозы убить за фото снега, поздний приход весны и закрытие аптек

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Угрозы убить за фото снега, поздний приход весны и закрытие аптек

В России представили единую биометрическую систему

Ее запуск запланирован на 1 июля

В России представили единую биометрическую систему

В Госдуме предложили ввести на границе биометрический контроль

Глава комитета по развитию гражданского общества призвал брать пример с Украины

В Госдуме предложили ввести на границе биометрический контроль

Путин утвердил закон об удаленном открытии банковских счетов

Перечень банков с такой услугой утвердит ЦБ

Путин утвердил закон об удаленном открытии банковских счетов

На Украине начнут собирать биометрические данные россиян

В Киеве объявили о начале контроля отпечатков пальцев на границе с Россией

На Украине начнут собирать биометрические данные россиян

Банки откроют силовикам доступ к биометрическим данным клиентов

МВД и ФСБ смогут получать данные о голосе и лице без согласия обладателя

Банки откроют силовикам доступ к биометрическим данным клиентов

К 2020 году Сбербанк планирует перейти на обслуживание без паспортов

Для этого компания внедряет биометрическую идентификацию

К 2020 году Сбербанк планирует перейти на обслуживание без паспортов

Роскомнадзор хочет запретить биометрическую идентификацию детей в гаджетах

И ввести информированное согласие на сбор этих данных для взрослых пользователей

Роскомнадзор хочет запретить биометрическую идентификацию детей в гаджетах

МВД может стать оператором биометрической системы идентификации клиентов

Ранее оператором системы стал «Ростелеком»

МВД может стать оператором биометрической системы идентификации клиентов

Мэрия Москвы поддержала сканирование лица для оплаты проезда

Оплата за проезд будет списываться автоматически

Мэрия Москвы поддержала сканирование лица для оплаты проезда

Украина введет обязательную регистрацию для россиян

В республике также появится система биометрического контроля

Украина введет обязательную регистрацию для россиян

«Азбука вкуса» запустила оплату по отпечаткам пальцев

Партнером ретейлера в этом проекте выступает Сбербанк

«Азбука вкуса» запустила оплату по отпечаткам пальцев

Банки будут использовать биометрию для идентификации клиентов

Кредитные организации собираются снимать отпечатки пальцев, сканировать сетчатку глаза и проводить голосовую авторизацию

Банки будут использовать биометрию для идентификации клиентов