Система оплаты лицом появилась на всех линиях метро. Для ее тестирования ищут добровольцев
Правительство разрешило собирать биометрические данные водителей такси и каршеринга
Как устроены банковские отделения без привычных окошек Зато с распознаванием лиц, кофе из Starbucks и инстаграм-зоной
В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митинге в Москве
Активисты считают, что власти нарушили права москвичей
KFC построил ресторан будущего в Москве. Показываем, что внутри
В основе концепции — бесконтактное обслуживание и автоматизация процессов
«Синергию» оштрафовали за сбор отпечатков пальцев детей для лженаучного теста (обновлено)
Университет отрицал свою причастность к сбору персональных данных школьников
Клиенты Сбербанка смогут расплачиваться в магазинах отпечатком пальца и лицом
Эксперимент проведут в сети «Азбука вкуса»
S7 начала использовать систему распознавания лиц в Домодедове
Пока что услуга доступна только для пассажиров, имеющих доступ в бизнес-зал
«Открытие» и «Почта банк» начали собирать биометрические данные клиентов
В случае отказа фотографироваться клиенты получают неполный пакет услуг
На турникетах в метро начали устанавливать камеры для идентификации пассажиров (обновлено)
Пока что оборудование используют в целях безопасности
В Шереметьеве начали тестировать кабины для самостоятельного пересечения границы
В дальнейшем их планируют установить в Домодедове и Внукове
«Аэрофлот» планирует ввести биометрический контроль при посадке на рейсы
Тестировать технологию собираются в аэропорту Шереметьево
Альфа-банк запустил идентификацию клиентов по венам
Пока что услуга доступна только для вип-клиентов
Центробанк опубликовал интерактивную карту для желающих сдать биометрические данные
Интерактивный сервис позволяет выбрать отделение в любой точке страны
Минстрой собирается внедрить систему распознавания лиц в общественном транспорте
К внедрению новой технологии ведомство планирует привлечь «Ростелеком» и китайские компании
Как и зачем банки собирают наши биометрические данные Стоит ли оставлять банкам свой слепок и чем это может закончиться
Во Внукове установили первый в России симкомат
В автомате Tele2 можно купить сим-карту по паспорту и биометрическим данным
Papa John’s и Cofix протестируют распознавание клиентов по селфи
Владельцев банковских карт будут идентифицировать по фотографии с помощью специального приложения
В Москве появился первый жилой комплекс с системой распознавания лиц
Жильцы могут не пользоваться в нем ключами и не выбирать этаж, на который должен прибыть лифт
Угрозы убить за фото снега, поздний приход весны и закрытие аптек
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
В Госдуме предложили ввести на границе биометрический контроль
Глава комитета по развитию гражданского общества призвал брать пример с Украины
Путин утвердил закон об удаленном открытии банковских счетов
Перечень банков с такой услугой утвердит ЦБ
На Украине начнут собирать биометрические данные россиян
В Киеве объявили о начале контроля отпечатков пальцев на границе с Россией
Банки откроют силовикам доступ к биометрическим данным клиентов
МВД и ФСБ смогут получать данные о голосе и лице без согласия обладателя
К 2020 году Сбербанк планирует перейти на обслуживание без паспортов
Для этого компания внедряет биометрическую идентификацию
Роскомнадзор хочет запретить биометрическую идентификацию детей в гаджетах
И ввести информированное согласие на сбор этих данных для взрослых пользователей
МВД может стать оператором биометрической системы идентификации клиентов
Ранее оператором системы стал «Ростелеком»
Мэрия Москвы поддержала сканирование лица для оплаты проезда
Оплата за проезд будет списываться автоматически
Украина введет обязательную регистрацию для россиян
В республике также появится система биометрического контроля
«Азбука вкуса» запустила оплату по отпечаткам пальцев
Партнером ретейлера в этом проекте выступает Сбербанк
Банки будут использовать биометрию для идентификации клиентов
Кредитные организации собираются снимать отпечатки пальцев, сканировать сетчатку глаза и проводить голосовую авторизацию