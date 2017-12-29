В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митинге в Москве
Активисты считают, что власти нарушили права москвичей
В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митинге в Москве Активисты считают, что власти нарушили права москвичей
KFC построил ресторан будущего в Москве. Показываем, что внутри
В основе концепции — бесконтактное обслуживание и автоматизация процессов
KFC построил ресторан будущего в Москве. Показываем, что внутри В основе концепции — бесконтактное обслуживание и автоматизация процессов
«Синергию» оштрафовали за сбор отпечатков пальцев детей для лженаучного теста (обновлено)
Университет отрицал свою причастность к сбору персональных данных школьников
«Синергию» оштрафовали за сбор отпечатков пальцев детей для лженаучного теста (обновлено) Университет отрицал свою причастность к сбору персональных данных школьников
Клиенты Сбербанка смогут расплачиваться в магазинах отпечатком пальца и лицом
Эксперимент проведут в сети «Азбука вкуса»
Клиенты Сбербанка смогут расплачиваться в магазинах отпечатком пальца и лицом Эксперимент проведут в сети «Азбука вкуса»
S7 начала использовать систему распознавания лиц в Домодедове
Пока что услуга доступна только для пассажиров, имеющих доступ в бизнес-зал
S7 начала использовать систему распознавания лиц в Домодедове Пока что услуга доступна только для пассажиров, имеющих доступ в бизнес-зал
«Открытие» и «Почта банк» начали собирать биометрические данные клиентов
В случае отказа фотографироваться клиенты получают неполный пакет услуг
«Открытие» и «Почта банк» начали собирать биометрические данные клиентов В случае отказа фотографироваться клиенты получают неполный пакет услуг
На турникетах в метро начали устанавливать камеры для идентификации пассажиров (обновлено)
Пока что оборудование используют в целях безопасности
На турникетах в метро начали устанавливать камеры для идентификации пассажиров (обновлено) Пока что оборудование используют в целях безопасности
В Шереметьеве начали тестировать кабины для самостоятельного пересечения границы
В дальнейшем их планируют установить в Домодедове и Внукове
В Шереметьеве начали тестировать кабины для самостоятельного пересечения границы В дальнейшем их планируют установить в Домодедове и Внукове
«Аэрофлот» планирует ввести биометрический контроль при посадке на рейсы
Тестировать технологию собираются в аэропорту Шереметьево
«Аэрофлот» планирует ввести биометрический контроль при посадке на рейсы Тестировать технологию собираются в аэропорту Шереметьево
Альфа-банк запустил идентификацию клиентов по венам
Пока что услуга доступна только для вип-клиентов
Альфа-банк запустил идентификацию клиентов по венам Пока что услуга доступна только для вип-клиентов
Центробанк опубликовал интерактивную карту для желающих сдать биометрические данные
Интерактивный сервис позволяет выбрать отделение в любой точке страны
Центробанк опубликовал интерактивную карту для желающих сдать биометрические данные Интерактивный сервис позволяет выбрать отделение в любой точке страны
Минстрой собирается внедрить систему распознавания лиц в общественном транспорте
К внедрению новой технологии ведомство планирует привлечь «Ростелеком» и китайские компании
Минстрой собирается внедрить систему распознавания лиц в общественном транспорте К внедрению новой технологии ведомство планирует привлечь «Ростелеком» и китайские компании
Как и зачем банки собирают наши биометрические данные Стоит ли оставлять банкам свой слепок и чем это может закончиться
Во Внукове установили первый в России симкомат
В автомате Tele2 можно купить сим-карту по паспорту и биометрическим данным
Во Внукове установили первый в России симкомат В автомате Tele2 можно купить сим-карту по паспорту и биометрическим данным
Papa John’s и Cofix протестируют распознавание клиентов по селфи
Владельцев банковских карт будут идентифицировать по фотографии с помощью специального приложения
Papa John’s и Cofix протестируют распознавание клиентов по селфи Владельцев банковских карт будут идентифицировать по фотографии с помощью специального приложения
В Москве появился первый жилой комплекс с системой распознавания лиц
Жильцы могут не пользоваться в нем ключами и не выбирать этаж, на который должен прибыть лифт
В Москве появился первый жилой комплекс с системой распознавания лиц Жильцы могут не пользоваться в нем ключами и не выбирать этаж, на который должен прибыть лифт
Угрозы убить за фото снега, поздний приход весны и закрытие аптек
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
Угрозы убить за фото снега, поздний приход весны и закрытие аптек The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
В России представили единую биометрическую систему Ее запуск запланирован на 1 июля
В Госдуме предложили ввести на границе биометрический контроль
Глава комитета по развитию гражданского общества призвал брать пример с Украины