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Новости

В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митинге в Москве

Активисты считают, что власти нарушили права москвичей

0
Новости

В ЕСПЧ подали иск о массовом распознавании лиц на митинге в Москве Активисты считают, что власти нарушили права москвичей

Новости

KFC построил ресторан будущего в Москве. Показываем, что внутри

В основе концепции — бесконтактное обслуживание и автоматизация процессов

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Новости

KFC построил ресторан будущего в Москве. Показываем, что внутри В основе концепции — бесконтактное обслуживание и автоматизация процессов

Новости

«Синергию» оштрафовали за сбор отпечатков пальцев детей для лженаучного теста (обновлено)

Университет отрицал свою причастность к сбору персональных данных школьников

0
Новости

«Синергию» оштрафовали за сбор отпечатков пальцев детей для лженаучного теста (обновлено) Университет отрицал свою причастность к сбору персональных данных школьников

Новости

Клиенты Сбербанка смогут расплачиваться в магазинах отпечатком пальца и лицом

Эксперимент проведут в сети «Азбука вкуса»

0
Новости

Клиенты Сбербанка смогут расплачиваться в магазинах отпечатком пальца и лицом Эксперимент проведут в сети «Азбука вкуса»

Новости

S7 начала использовать систему распознавания лиц в Домодедове

Пока что услуга доступна только для пассажиров, имеющих доступ в бизнес-зал

0
Новости

S7 начала использовать систему распознавания лиц в Домодедове Пока что услуга доступна только для пассажиров, имеющих доступ в бизнес-зал

Новости

«Открытие» и «Почта банк» начали собирать биометрические данные клиентов

В случае отказа фотографироваться клиенты получают неполный пакет услуг

0
Новости

«Открытие» и «Почта банк» начали собирать биометрические данные клиентов В случае отказа фотографироваться клиенты получают неполный пакет услуг

Новости

На турникетах в метро начали устанавливать камеры для идентификации пассажиров (обновлено)

Пока что оборудование используют в целях безопасности

2
Новости

На турникетах в метро начали устанавливать камеры для идентификации пассажиров (обновлено) Пока что оборудование используют в целях безопасности

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В Шереметьеве начали тестировать кабины для самостоятельного пересечения границы

В дальнейшем их планируют установить в Домодедове и Внукове

1
Новости

В Шереметьеве начали тестировать кабины для самостоятельного пересечения границы В дальнейшем их планируют установить в Домодедове и Внукове

Новости

«Аэрофлот» планирует ввести биометрический контроль при посадке на рейсы

Тестировать технологию собираются в аэропорту Шереметьево

1
Новости

«Аэрофлот» планирует ввести биометрический контроль при посадке на рейсы Тестировать технологию собираются в аэропорту Шереметьево

Новости

Альфа-банк запустил идентификацию клиентов по венам

Пока что услуга доступна только для вип-клиентов

0
Новости

Альфа-банк запустил идентификацию клиентов по венам Пока что услуга доступна только для вип-клиентов

Новости

Центробанк опубликовал интерактивную карту для желающих сдать биометрические данные

Интерактивный сервис позволяет выбрать отделение в любой точке страны

0
Новости

Центробанк опубликовал интерактивную карту для желающих сдать биометрические данные Интерактивный сервис позволяет выбрать отделение в любой точке страны

Новости

Минстрой собирается внедрить систему распознавания лиц в общественном транспорте

К внедрению новой технологии ведомство планирует привлечь «Ростелеком» и китайские компании

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Новости

Минстрой собирается внедрить систему распознавания лиц в общественном транспорте К внедрению новой технологии ведомство планирует привлечь «Ростелеком» и китайские компании

Как и зачем банки собирают наши биометрические данные
Как это работает
Как и зачем банки собирают наши биометрические данныеСтоит ли оставлять банкам свой слепок и чем это может закончиться
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Как и зачем банки собирают наши биометрические данные
Как это работает

Как и зачем банки собирают наши биометрические данные Стоит ли оставлять банкам свой слепок и чем это может закончиться

Новости

Во Внукове установили первый в России симкомат

В автомате Tele2 можно купить сим-карту по паспорту и биометрическим данным

0
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Во Внукове установили первый в России симкомат В автомате Tele2 можно купить сим-карту по паспорту и биометрическим данным

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Papa John’s и Cofix протестируют распознавание клиентов по селфи

Владельцев банковских карт будут идентифицировать по фотографии с помощью специального приложения

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Papa John’s и Cofix протестируют распознавание клиентов по селфи Владельцев банковских карт будут идентифицировать по фотографии с помощью специального приложения

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В Москве появился первый жилой комплекс с системой распознавания лиц

Жильцы могут не пользоваться в нем ключами и не выбирать этаж, на который должен прибыть лифт

0
Новости

В Москве появился первый жилой комплекс с системой распознавания лиц Жильцы могут не пользоваться в нем ключами и не выбирать этаж, на который должен прибыть лифт

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Угрозы убить за фото снега, поздний приход весны и закрытие аптек

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

0
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Угрозы убить за фото снега, поздний приход весны и закрытие аптек The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

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В России представили единую биометрическую систему

Ее запуск запланирован на 1 июля

1
Новости

В России представили единую биометрическую систему Ее запуск запланирован на 1 июля

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В Госдуме предложили ввести на границе биометрический контроль

Глава комитета по развитию гражданского общества призвал брать пример с Украины

0
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В Госдуме предложили ввести на границе биометрический контроль Глава комитета по развитию гражданского общества призвал брать пример с Украины

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Путин утвердил закон об удаленном открытии банковских счетов

Перечень банков с такой услугой утвердит ЦБ

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Путин утвердил закон об удаленном открытии банковских счетов Перечень банков с такой услугой утвердит ЦБ

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