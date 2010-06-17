Eva: Ресторан с современной греческой едой на Большой Грузинской
Закуски в стол в домашней атмосфере
Forbes: «Вкусвилл» откроет мини-кофейни в своих магазинах
Для этого создали компанию «Вкускофе»
На Большой Грузинской пройдут пикеты за тушение пожаров в Сибири
Горит более 3 миллионов гектаров леса, и огонь не тушат
Italy Group до конца года откроет семь новых ресторанов в Петербурге и Москве
В их числе — демократичное бистро в формате fast casual и масштабная коллаборация с командой SmokeBBQ и «Трапписта»
Завтраки с шампанским в Москве The Village собрал семь мест для завтраков с шампанским и игристым вином
Новый True Cost, индийская еда в «Цветном» и новости ресторанов На этой неделе — два новых места, анонсы открытий и бранчи
Upside Down Cake вновь открылось на Большой Грузинской
В начале января заведение закрывалось на ремонт
Upside Down Cake на Большой Грузинской временно закрылся
Индивидуальные заказы будут приниматься в Corner Burger
На Большой Грузинской открылось кафе Local People
До середины августа заведение разрешает гостям приносить алкоголь с собой
На Большой Грузинской открылось второе кафе Il Camino
В Москве открылось второе кафе Il Camino с традиционной итальянской кухней и интерьером в духе европейского шале.