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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как Большая Грузинская в очередной раз стала главным гастрокластером Москвы

Как Большая Грузинская в очередной раз стала главным гастрокластером Москвы

Как Большая Грузинская в очередной раз стала главным гастрокластером Москвы

Как Большая Грузинская в очередной раз стала главным гастрокластером Москвы

Eva: Ресторан с современной греческой едой на Большой Грузинской

Закуски в стол в домашней атмосфере

Eva: Ресторан с современной греческой едой на Большой Грузинской

Forbes: «Вкусвилл» откроет мини-кофейни в своих магазинах

Для этого создали компанию «Вкускофе»

Forbes: «Вкусвилл» откроет мини-кофейни в своих магазинах

На Большой Грузинской пройдут пикеты за тушение пожаров в Сибири

Горит более 3 миллионов гектаров леса, и огонь не тушат

На Большой Грузинской пройдут пикеты за тушение пожаров в Сибири

Italy Group до конца года откроет семь новых ресторанов в Петербурге и Москве

В их числе — демократичное бистро в формате fast casual и масштабная коллаборация с командой SmokeBBQ и «Трапписта»

Italy Group до конца года откроет семь новых ресторанов в Петербурге и Москве

В Московском зоопарке до конца 2019 года построят ажурный мост

Его начнут строить этой осенью

В Московском зоопарке до конца 2019 года построят ажурный мост

Ресторан Correa’s на Большой Грузинской закрылся на ремонт

Заведение откроется в августе

Ресторан Correa’s на Большой Грузинской закрылся на ремонт

Завтраки с шампанским в Москве
Завтраки с шампанским в Москве The Village собрал семь мест для завтраков с шампанским и игристым вином
Завтраки с шампанским в Москве

Завтраки с шампанским в Москве
The Village собрал семь мест для завтраков с шампанским и игристым вином

Новый True Cost, индийская еда в «Цветном» и новости ресторанов
Новый True Cost, индийская еда в «Цветном» и новости ресторанов На этой неделе — два новых места, анонсы открытий и бранчи
Новый True Cost, индийская еда в «Цветном» и новости ресторанов

Новый True Cost, индийская еда в «Цветном» и новости ресторанов
На этой неделе — два новых места, анонсы открытий и бранчи

Upside Down Cake вновь открылось на Большой Грузинской

В начале января заведение закрывалось на ремонт

Upside Down Cake вновь открылось на Большой Грузинской

Upside Down Cake на Большой Грузинской временно закрылся

Индивидуальные заказы будут приниматься в Corner Burger

Upside Down Cake на Большой Грузинской временно закрылся

На Большой Грузинской открылось кафе Local People

До середины августа заведение разрешает гостям приносить алкоголь с собой

На Большой Грузинской открылось кафе Local People

На Большой Грузинской открылось второе кафе Il Camino

В Москве открылось второе кафе Il Camino с традиционной итальянской кухней и интерьером в духе европейского шале.

На Большой Грузинской открылось второе кафе Il Camino

В Месте: Corner Burger
В Месте: Corner Burger Сегодня в рубрике «В месте» на Look At Me TV — видео и 10 интересных фактов о бургер-баре Corner Burger.
В Месте: Corner Burger

В Месте: Corner Burger
Сегодня в рубрике «В месте» на Look At Me TV — видео и 10 интересных фактов о бургер-баре Corner Burger.

Новое место: кондитерская Upside Down Cake Cо На Большой Грузинской создатель сети ресторанов Correa's открыл кондитерскую Upside Down Cake Company

Новое место: кондитерская Upside Down Cake Cо

Новое место: «Рагу»
Новое место: «Рагу» На Большой Грузинской открывается гастрономическое кафе «Рагу».
Новое место: «Рагу»

Новое место: «Рагу»
На Большой Грузинской открывается гастрономическое кафе «Рагу».