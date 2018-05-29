В Петербурге планы холдинга еще масштабнее. В течение лета в городе запустят первое заведение будущей сети демократичных итальянских заведений в формате fast casual. Название проекта пока не определено, но известно, что главным специалитетом в нем станет домашняя паста, а средний чек составит около 900 рублей.

На проспекте Медиков в начале июля заработает второй ресторан Hitch. Он будет совмещать сразу два формата — мясной ресторан и фастфуд-кафе, которое получит название «Hitch. Забегаловка» и предложит посетителям сокращенное меню с бургерами, хот-догами, свиными ребрышками и куриными крыльями. В июне рядом со станцией метро «Чкаловская» появится пятый в Петербурге бельгийский гастрономический паб Ardenne площадью почти 400 квадратных метров и зимней террасой, где будет представлено более 100 сортов бельгийского пива и блюда фламандской кухни. Также на осень запланировано открытие пятого по счету ресторана Italy: он расположится в Виленском переулке по соседству с ресторанами Tartarbar и Bourgeois Bohemians.