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Новости29 мая 2018

Italy Group до конца года откроет семь новых ресторанов в Петербурге и Москве В их числе — демократичное бистро в формате fast casual и масштабная коллаборация с командой SmokeBBQ и «Трапписта»

Ресторанный холдинг Italy Group объявил о планах по открытию семи новых заведений в Петербурге и Москве.

Так, в Москве до конца года появятся два новых заведения команды: первое в городе отделение флагманской сети итальянских ресторанов Italy на Большой Грузинской улице и еще один бельгийский гастрономический паб (сейчас в столице работает паб Bruxelles на улице Малой Дмитровке).

В Петербурге планы холдинга еще масштабнее. В течение лета в городе запустят первое заведение будущей сети демократичных итальянских заведений в формате fast casual. Название проекта пока не определено, но известно, что главным специалитетом в нем станет домашняя паста, а средний чек составит около 900 рублей.

На проспекте Медиков в начале июля заработает второй ресторан Hitch. Он будет совмещать сразу два формата — мясной ресторан и фастфуд-кафе, которое получит название «Hitch. Забегаловка» и предложит посетителям сокращенное меню с бургерами, хот-догами, свиными ребрышками и куриными крыльями. В июне рядом со станцией метро «Чкаловская» появится пятый в Петербурге бельгийский гастрономический паб Ardenne площадью почти 400 квадратных метров и зимней террасой, где будет представлено более 100 сортов бельгийского пива и блюда фламандской кухни. Также на осень запланировано открытие пятого по счету ресторана Italy: он расположится в Виленском переулке по соседству с ресторанами Tartarbar и Bourgeois Bohemians.

Кроме того, в ближайших планах команды — запуск масштабного проекта Locale в здании «Владимирского пассажа» совместно с ресторанной группой Dreamteam Алексея Бурова и Павла Коккова (Smoke BBQ, «Траппист», «Пивная карта»). Проект будет включать ресторан итальянской кухни, небольшую кофейню с баром и летнее общественное пространство Mercato Locale на парковке со стороны улицы Рубинштейна. В настоящий момент эта часть проекта проходит согласования, но ожидается, что это будет уличный маркет с участием сразу нескольких знаковых ресторанных проектов.

 Первый ресторан Italy основатели группы Михаил Соколов и Тимур Дмитриев открыли в 2010 году на Петроградской стороне. Сейчас в ресторанную группу входят 16 заведений: бельгийский гастрономический паб Bruxelles в Москве, четыре ресторана Italy в Петербурге, кафе Dolci Cafe, четыре бельгийских гастрономических паба в Петербурге — Bruxelles, Brugge, Gent и Waterloo, ресторан и бистро Goose Goose, мясной ресторан Hitch, кафе и ресторан Après Ski и ресторан «Ча-Ща» на курорте «Охта-парк».

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