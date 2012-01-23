﻿﻿ Фотографии, висящие на стенах Corner Burger, были сделаны Леонидом Леонтьевым, а идея съемки — показать разный фастфуд и разных людей на улице — принадлежит Айзеку. На одном из снимков изображен настоящий гастарбайтер на стройке пиццерии «Монтальто». На другом — сын Айзека на скейте и с хот-догом. Дальше — парень на велосипеде с пиццей и симпатичная девочка с бургером. Всё было снято за несколько дней при плохих погодных условиях.

За чек-ин в Foursquare при заказе бургера в Corner Burger дают пиво или лимонад в подарок.