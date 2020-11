В Месте: Corner Burger Сегодня в рубрике «В месте» на Look At Me TV — видео и 10 интересных фактов о бургер-баре Corner Burger.

Редактор Алина Котлячкова Corner Burger — бургер-бар шеф-повара и ресторатора Айзека Корреа, создателя успешной ресторанной сети Correa's. Находится он дверь в дверь c его же кондитерской Upside Down Cake Company, на Большой Грузинской. Гастрономическая история в CBBG 76 абсолютно нью-йоркская: натуральные продукты, специи, гриль, европейские, индийские и паназиатские мотивы, — и всё это на базе американской классики. Есть, например, «Капрезе бургер», в котором, кроме котлеты из говядины, свежего помидора и английского маффина, есть базилик, моцарелла и соусы из сушеных на солнце томатов и из домашнего майонеза с песто. За еду здесь отвечают два человека — сам Айзек и шеф-повар Евгений Опенкин. Айзек — автор всех блюд, задача Евгения — изо дня в день искусно их повторять. 10 ФАКТОВ О CBBG 76 CBBG 76 — проект американского ресторатора и шеф-повара Айзека Корреа и компании Iconfood, также владеющей кондитерской Upside Down Cake Сo., пиццерией Montalto и рестораном современной американской кухни Black Market. CBBG 76 — это аббревиатура, расшифровывается она как «Корнер Бургер Большая Грузинская 76». Рядом с домом в Нью-Йорке, где жил Айзек Корреа, раньше находился ночной клуб CBGB, на месте которого сейчас работает магазин John Varvatos. А недавно там же, через несколько домов, открылся бар шеф-повара Даниэля Булю DBGB. Эту традицию образования названий с помощью аббревиации Айзек Корреа решил перенести на московскую почву. Кстати, интерьер DBGB недвусмысленно напоминает Black Market. В меню ресторана Corner Burger 13 постоянных бургеров, состав которых должен заинтересовать любителей бургеров, готовых идти дальше классического сочетания котлеты с кетчупом. Например, в меню есть «Пилигрим» (индейка, красный лук, томаты, глазированные в бальзамическом уксусе, швейцарский сыр, тосты «Пять злаков»), «Спартанец» (бифбургер с баклажаном, томатом, свежим шпинатом и соусом цацики) и «Утка под одеялом» (тушеная утка, пряные огурцы, лук-порей и соус «Хойзен», подается в лепешках бао).  В Corner Burger, помимо бургеров из постоянного меню, в ограниченном количестве готовят специальные — ко всем значимым русским и американским праздникам. Например, «Хэлл бургер» с тыквой побил месячный рекорд продаж многих популярных бургеров за три дня празднования Хэллоуина. После праздника гости исписали книгу жалоб и предложений с просьбой вернуть бургер. Теперь он в постоянном меню.  Десерты в ресторане готовит англичанин Суки Маман — шеф-кондитер всех заведений Айзека Корреа. Всё готовится по соседству, на кухне кондитерской UDC, расположенной дверь в дверь с бургер-баром. В CBBG 76 к бургерам дают только один специальный соус — сырный. Обычно к блюду идет стандартный набор — кетчуп и горчица, а сырного даже нет в меню. Но если попросить — дадут обязательно.  Фотографии, висящие на стенах Corner Burger, были сделаны Леонидом Леонтьевым, а идея съемки — показать разный фастфуд и разных людей на улице — принадлежит Айзеку. На одном из снимков изображен настоящий гастарбайтер на стройке пиццерии «Монтальто». На другом — сын Айзека на скейте и с хот-догом. Дальше — парень на велосипеде с пиццей и симпатичная девочка с бургером. Всё было снято за несколько дней при плохих погодных условиях. За чек-ин в Foursquare при заказе бургера в Corner Burger дают пиво или лимонад в подарок. В месяц в Corner Burger готовят в среднем 1 620 бургеров и 1 245 порций картошки фри (не считая фри, идущей с бургерами). Самый популярный бургер в меню — «Корнер бургер». По выходным до 16 часов в CBBG 76 устраивают бранчи, на которых готовят разные омлеты — обычно их нет в меню бургер-бара. ПОЗИЦИИ МЕНЮ:

БУРГЕРЫ ИЗ CORNER BURGER ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ:

РЕПОРТАЖ ИЗ БУРГЕР-БАРА CBBG 76