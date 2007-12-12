От творческого кластера к бизнес-парку: Как на «Арме» обновляют территорию Офисы вместо техно – The Village узнал об изменениях на бывшем заводе
Александр Винокуров стал гендиректором портала Slon.ru
Максим Кашулинский, занимавший пост гендиректора Slon.ru до сих пор, перешёл на должность исполняющего обязанности главного редактора издания
Вышел первый платный номер «Большого города» для iPad
Цена за подписку на журнал колеблется от 129 рублей за один месяц до 1 529 рублей за год
Мнения: Медиадеятели о закрытии печатной версии «Большого города»
Бывшие сотрудники журнала и их коллеги обсуждают смерть печатной версии журнала.
Печатная версия журнала «Большой город» закрылась
Сразу из нескольких источников стало известно о закрытии журнала «Большой город».
Издание журнала «Большой город» приостановлено
Причины принятия такого решения не раскрываются
Ссылки дня: Карта москвичей, новая песня проекта Земфиры The Uchpochmack и коммунизм в Венесуэле
Рекомендации по развитию московских районов от Максима Каца, деятели современного искусства об акции Петра Павленского, коммунизм в Венесуэле и карта москвичей — в наших «Ссылках дня».
Названо имя нового главного редактора «Большого города»
Новым главным редактором журнала «Большой Город» стала Ксения Чудинова.
Большая часть редакции уходит из «Большого города»
Конфликт редакции и владельца журнала закончился уходом главного редактора и большей части команды.
«Большой город» выпустил мобильный путеводитель по Москве
Журнал «Большой город» выпустил мобильное приложение «Атлас БГ» с тематическими путеводителями.
Любимое место: Алексей Мунипов о «Чайной высоте» Главный редактор журнала «Большой город» рассказал The Village о любви к хорошему чаю и месте, где можно попробовать мороженое с иргой.
Редакции Bg.ru предложили уволиться в полном составе
Владелец медиахолдинга «Дождь» Александр Винокуров намерен сократить издержки на «Большой город».
Александр Винокуров увольняет редакцию bg.ru и режет издержки на «Большой город»
Владелец медиахолдинга «Дождь» Александр Винокуров сокращает издержки