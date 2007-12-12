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«Креатив Медиа» запускает «Большой Город»
«Креатив Медиа» запускает «Большой Город»
«Креатив Медиа» запускает «Большой Город»

«Креатив Медиа» запускает «Большой Город»

От творческого кластера к бизнес-парку: Как на «Арме» обновляют территорию
От творческого кластера к бизнес-парку: Как на «Арме» обновляют территорию Офисы вместо техно – The Village узнал об изменениях на бывшем заводе
От творческого кластера к бизнес-парку: Как на «Арме» обновляют территорию

От творческого кластера к бизнес-парку: Как на «Арме» обновляют территорию
Офисы вместо техно – The Village узнал об изменениях на бывшем заводе

Александр Винокуров стал гендиректором портала Slon.ru

Максим Кашулинский, занимавший пост гендиректора Slon.ru до сих пор, перешёл на должность исполняющего обязанности главного редактора издания

Александр Винокуров стал гендиректором портала Slon.ru

Вышел первый платный номер «Большого города» для iPad

Цена за подписку на журнал колеблется от 129 рублей за один месяц до 1 529 рублей за год

Вышел первый платный номер «Большого города» для iPad

Мнения: Медиадеятели о закрытии печатной версии «Большого города»

Бывшие сотрудники журнала и их коллеги обсуждают смерть печатной версии журнала.

Мнения: Медиадеятели о закрытии печатной версии «Большого города»

Реквием по «БГ» The Village решил помянуть главный городской журнал последних 12 лет, вспомнить его лучшие годы и материалы.

Реквием по «БГ»

Печатная версия журнала «Большой город» закрылась

Сразу из нескольких источников стало известно о закрытии журнала «Большой город».

Печатная версия журнала «Большой город» закрылась

Издание журнала «Большой город» приостановлено

Причины принятия такого решения не раскрываются

Издание журнала «Большой город» приостановлено

Ссылки дня: Карта москвичей, новая песня проекта Земфиры The Uchpochmack и коммунизм в Венесуэле

Рекомендации по развитию московских районов от Максима Каца, деятели современного искусства об акции Петра Павленского, коммунизм в Венесуэле и карта москвичей — в наших «Ссылках дня».

Ссылки дня: Карта москвичей, новая песня проекта Земфиры The Uchpochmack и коммунизм в Венесуэле

Названо имя нового главного редактора «Большого города»

Новым главным редактором журнала «Большой Город» стала Ксения Чудинова.

Названо имя нового главного редактора «Большого города»

Большая часть редакции уходит из «Большого города»

Конфликт редакции и владельца журнала закончился уходом главного редактора и большей части команды.

Большая часть редакции уходит из «Большого города»

«Большой город» выпустил мобильный путеводитель по Москве

Журнал «Большой город» выпустил мобильное приложение «Атлас БГ» с тематическими путеводителями.

«Большой город» выпустил мобильный путеводитель по Москве

Любимое место: Алексей Мунипов о «Чайной высоте»
Любимое место: Алексей Мунипов о «Чайной высоте» Главный редактор журнала «Большой город» рассказал The Village о любви к хорошему чаю и месте, где можно попробовать мороженое с иргой.
Любимое место: Алексей Мунипов о «Чайной высоте»

Любимое место: Алексей Мунипов о «Чайной высоте»
Главный редактор журнала «Большой город» рассказал The Village о любви к хорошему чаю и месте, где можно попробовать мороженое с иргой.

Редакции Bg.ru предложили уволиться в полном составе

Владелец медиахолдинга «Дождь» Александр Винокуров намерен сократить издержки на «Большой город».

Редакции Bg.ru предложили уволиться в полном составе

Александр Винокуров увольняет редакцию bg.ru и режет издержки на «Большой город»

Владелец медиахолдинга «Дождь» Александр Винокуров сокращает издержки

Александр Винокуров увольняет редакцию bg.ru и режет издержки на «Большой город»

Где посадки: Что москвичи выращивают на балконе
Где посадки: Что москвичи выращивают на балконе Пряные травы и можжевельник, газонная трава, дикий виноград, авокадо и цветы — The Village узнал, какие растения горожане выращивают на балконах и как устроить сад в собственной квартире.
Где посадки: Что москвичи выращивают на балконе

Где посадки: Что москвичи выращивают на балконе
Пряные травы и можжевельник, газонная трава, дикий виноград, авокадо и цветы — The Village узнал, какие растения горожане выращивают на балконах и как устроить сад в собственной квартире.

«Большой город» открыл в ГУМе ларёк С сегодняшнего дня на третьей линии ГУМа можно приобрести всю продукцию журнала «Большой город», а около ларька будут регулярно проходить лекции, мастер-классы, чтения и другие мероприятия.

«Большой город» открыл в ГУМе ларёк

Журнал «Большой город» запустил новый сайт Сайт журнала «Большой город» сменил формат: теперь, помимо материалов из бумажной версии, здесь можно найти городские новости и видеорепортажи.

Журнал «Большой город» запустил новый сайт

Офис недели: «Большой Город» и Slon.ru Офис журнала «Большой Город» и делового интернет-издания Slon.ru.

Офис недели: «Большой Город» и Slon.ru

Журнал «Большой город» поддержал инициативу The Village c велопарковками в Москве Журнал «Большой город» подключился к инициативе The Village и установил 10 велопарковок

Журнал «Большой город» поддержал инициативу The Village c велопарковками в Москве

«Большой город» выходит на СТС
«Большой город» выходит на СТС Генеральный продюсер «СТС Медиа» Вячеслав Муругов и Алексей Казаков, человек, сделавший культовым журнал «Большой город», запускают на СТС одноименный проект.
«Большой город» выходит на СТС

«Большой город» выходит на СТС
Генеральный продюсер «СТС Медиа» Вячеслав Муругов и Алексей Казаков, человек, сделавший культовым журнал «Большой город», запускают на СТС одноименный проект.

Офис недели: журнал «Афиша»
Офис недели: журнал «Афиша» Офис редакции журнала «Афиша»
Офис недели: журнал «Афиша»

Офис недели: журнал «Афиша»
Офис редакции журнала «Афиша»

Словарь 2007 года от Большого Города
Словарь 2007 года от Большого Города Большой город решил продолжить традицию завершать год&nbsp;«Словарем» новых выражений и&nbsp;модных слов, появившихся и&nbsp;плотно использовавшихся в&nbsp;прошлом году. Свежий номер БГ&nbsp;содержит дополнительную врезку – «Словарь московских модников».
Словарь 2007 года от Большого Города

Словарь 2007 года от Большого Города
Большой город решил продолжить традицию завершать год&nbsp;«Словарем» новых выражений и&nbsp;модных слов, появившихся и&nbsp;плотно использовавшихся в&nbsp;прошлом году. Свежий номер БГ&nbsp;содержит дополнительную врезку – «Словарь московских модников».