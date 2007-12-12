Мнения: Медиадеятели о закрытии печатной версии «Большого города»
Бывшие сотрудники журнала и их коллеги обсуждают смерть печатной версии журнала.
Мнения: Медиадеятели о закрытии печатной версии «Большого города» Бывшие сотрудники журнала и их коллеги обсуждают смерть печатной версии журнала.
Реквием по «БГ» The Village решил помянуть главный городской журнал последних 12 лет, вспомнить его лучшие годы и материалы.
Печатная версия журнала «Большой город» закрылась
Сразу из нескольких источников стало известно о закрытии журнала «Большой город».
Печатная версия журнала «Большой город» закрылась Сразу из нескольких источников стало известно о закрытии журнала «Большой город».
Издание журнала «Большой город» приостановлено
Причины принятия такого решения не раскрываются
Издание журнала «Большой город» приостановлено Причины принятия такого решения не раскрываются
Ссылки дня: Карта москвичей, новая песня проекта Земфиры The Uchpochmack и коммунизм в Венесуэле
Рекомендации по развитию московских районов от Максима Каца, деятели современного искусства об акции Петра Павленского, коммунизм в Венесуэле и карта москвичей — в наших «Ссылках дня».
Ссылки дня: Карта москвичей, новая песня проекта Земфиры The Uchpochmack и коммунизм в Венесуэле Рекомендации по развитию московских районов от Максима Каца, деятели современного искусства об акции Петра Павленского, коммунизм в Венесуэле и карта москвичей — в наших «Ссылках дня».
Названо имя нового главного редактора «Большого города»
Новым главным редактором журнала «Большой Город» стала Ксения Чудинова.
Названо имя нового главного редактора «Большого города» Новым главным редактором журнала «Большой Город» стала Ксения Чудинова.
Большая часть редакции уходит из «Большого города»
Конфликт редакции и владельца журнала закончился уходом главного редактора и большей части команды.
Большая часть редакции уходит из «Большого города» Конфликт редакции и владельца журнала закончился уходом главного редактора и большей части команды.
Редакции Bg.ru предложили уволиться в полном составе
Владелец медиахолдинга «Дождь» Александр Винокуров намерен сократить издержки на «Большой город».
Редакции Bg.ru предложили уволиться в полном составе Владелец медиахолдинга «Дождь» Александр Винокуров намерен сократить издержки на «Большой город».
Александр Винокуров увольняет редакцию bg.ru и режет издержки на «Большой город»
Владелец медиахолдинга «Дождь» Александр Винокуров сокращает издержки