Калуга: Неоготика, классика и модернизм — на что обратить внимание в городе и окрестностях, помимо «Николы-Ленивца»
Почему Bosco Fresh Fest не хочет становиться больше: Интервью с организатором фестиваля Раньше Илья Куснирович хотел конкурировать с Пикником «Афиши». Теперь он наряжает посетителей в пионерские галстуки. Зачем?
В «Outlet Village Белая Дача» открылся второй магазин Bosco Outlet
В новом магазине каждой марке выделили стилизованное пространство
В «Outlet Village Белая Дача» открылся второй магазин Bosco Outlet В новом магазине каждой марке выделили стилизованное пространство
Альтернативная олимпийская символика для российской сборной Агентство Dada придумало свой логотип для спортсменов, которые будут соревноваться под нейтральным флагом
Продажа Shazam, теракт в Нью-Йорке и возвращение Моби Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Bosco Fresh Fest объявил двух хедлайнеров фестиваля
Ранее организаторы сообщали, что лайнап в 2017 году возглавит Джон Ньюман
Bosco Fresh Fest объявил двух хедлайнеров фестиваля Ранее организаторы сообщали, что лайнап в 2017 году возглавит Джон Ньюман
Bosco отказалась шить форму для олимпийцев из-за завышенных требований ОКР
Также компания раскритиковала организаторов нового тендера
Bosco отказалась шить форму для олимпийцев из-за завышенных требований ОКР Также компания раскритиковала организаторов нового тендера
Bosco перестала быть поставщиком олимпийской формы для сборной России
Компания сотрудничала со сборной 15 лет
Bosco перестала быть поставщиком олимпийской формы для сборной России Компания сотрудничала со сборной 15 лет
«Кидзания» проведет вечер для взрослых
Посетители смогут попробовать себя в любой из представленных в центре профессий
«Кидзания» проведет вечер для взрослых Посетители смогут попробовать себя в любой из представленных в центре профессий
На Bosco Fresh Fest выступят GusGus и Иван Дорн
Музыкальный фестиваль пройдёт 4 и 5 июня на территории запрудной зоны ВДНХ
На Bosco Fresh Fest выступят GusGus и Иван Дорн Музыкальный фестиваль пройдёт 4 и 5 июня на территории запрудной зоны ВДНХ
Bosco откроет в России текстильную фабрику и колбасный цех
На оба проекта компания потратит около 270 миллионов рублей