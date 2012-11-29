Открытия недели
Новый «KM20», Bright Israeli Grill на Тверской и еще одна бургерная BB&BurgersВсе открытия недели — в регулярной подборке The Village
Открытия недели
Новый «KM20», Bright Israeli Grill на Тверской и еще одна бургерная BB&Burgers Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Открытия недели
Русские деликатесы, пицца-корнер и вино на все случаи жизниГлавные гастрономические события недели
Открытия недели
Русские деликатесы, пицца-корнер и вино на все случаи жизни Главные гастрономические события недели
Открытия недели
Временное кафе и кондитерская в «Цветном» и еще три новых заведенияГлавные гастрономические события недели
Открытия недели
Временное кафе и кондитерская в «Цветном» и еще три новых заведения Главные гастрономические события недели
Открытия недели
Hell's Pizza на Маросейке, кофе по доллару в OneBucks Coffee и Allfoods в «Москва-Сити»Главные гастрономические события этой недели
Открытия недели
Hell's Pizza на Маросейке, кофе по доллару в OneBucks Coffee и Allfoods в «Москва-Сити» Главные гастрономические события этой недели
Как надо
Как приготовить идеальное пюреThe Village рассказывает о подходящих для пюре сортах картофеля, пропорциях, технике приготовления и других особенностях
Как надо
Как приготовить идеальное пюре The Village рассказывает о подходящих для пюре сортах картофеля, пропорциях, технике приготовления и других особенностях
Новое в Москве
В парке «Красная Пресня» пройдёт фестиваль еды Foodiez of Moscow
На фестивале шеф-повара представят новые блюда, а также расскажут о тенденциях в ресторанном бизнесе
Новое в Москве
В парке «Красная Пресня» пройдёт фестиваль еды Foodiez of Moscow На фестивале шеф-повара представят новые блюда, а также расскажут о тенденциях в ресторанном бизнесе
Рецепты шефов
Три небанальных завтрака с яйцамиВ новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» бренд-шеф «Brasserie Мост» Режис Тригель рассказывает, как приготовить перепелиное яйцо-кокот, пашот с рататуем и яйцо в кляре
Рецепты шефов
Три небанальных завтрака с яйцами В новом выпуске «Лучших завтраков Москвы дома» бренд-шеф «Brasserie Мост» Режис Тригель рассказывает, как приготовить перепелиное яйцо-кокот, пашот с рататуем и яйцо в кляре
День из жизни шеф-повара
Режис Тригель из «Brasserie Мост» и бара «Стрелка»Мюсли на завтрак, огромная кастрюля демигласа, картофельное пюре по рецепту Жоэля Робюшона и бессменный нисуаз — Режис Тригель задокументировал для The Village один день из своей жизни
День из жизни шеф-повара
Режис Тригель из «Brasserie Мост» и бара «Стрелка» Мюсли на завтрак, огромная кастрюля демигласа, картофельное пюре по рецепту Жоэля Робюшона и бессменный нисуаз — Режис Тригель задокументировал для The Village один день из своей жизни
Еда
Новое меню нового бренд-шефа в «Стрелке»
Бренд-шефом ресторана «Стрелка» стал Режис Тригель (шеф в «Brasserie Мост»).
Еда
Новое меню нового бренд-шефа в «Стрелке» Бренд-шефом ресторана «Стрелка» стал Режис Тригель (шеф в «Brasserie Мост»).
Любимое место
Анна Белодедова о кондитерской Upside Down Cake Co Основательница онлайн-магазина Ready-to-wear.ru рассказала The Village о том, что ей нравится в американском подходе к еде и где его можно встретить в Москве
Любимое место
Анна Белодедова о кондитерской Upside Down Cake Co Основательница онлайн-магазина Ready-to-wear.ru рассказала The Village о том, что ей нравится в американском подходе к еде и где его можно встретить в Москве
Любимое место
Нелли Константинова о ресторане «Brasserie Мост»Журналист Нелли Константинова рассказала The Village о ресторане «Brasserie Мост», где готовят региональную французскую еду и слышно, о чём говорят за соседним столом.
Любимое место
Нелли Константинова о ресторане «Brasserie Мост» Журналист Нелли Константинова рассказала The Village о ресторане «Brasserie Мост», где готовят региональную французскую еду и слышно, о чём говорят за соседним столом.
Рестораны
Лучшие сотрудники сентября в московских кафе и ресторанахЛучшие сотрудники сентября сетевых кафе Prime, Dunkin' Donuts и T.G.I. Friday’s и ресторанов «Честная кухня», «Brasserie Мост» и Uilliam’s рассказали о своей работе и личной жизни.
Рестораны
Лучшие сотрудники сентября в московских кафе и ресторанах Лучшие сотрудники сентября сетевых кафе Prime, Dunkin' Donuts и T.G.I. Friday’s и ресторанов «Честная кухня», «Brasserie Мост» и Uilliam’s рассказали о своей работе и личной жизни.
Рестораны
На месте ресторана The Most открылось заведение Александра Мамута
На Кузнецком Мосту, в бывшем помещении The Most, заработал ресторан французской кухни «Brasserie Мост» с шеф-поваром старого заведения, зато с новой концепцией и интерьером.
Рестораны