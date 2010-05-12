Во что превратили «Варочный цех» на территории Московского пивоваренного завода
На его месте появилось брендовое пространство пивоварни
В Москве открылся первый магазин мебели и товаров для дома Jysk — конкурент IKEA
Сейчас в магазине действуют скидки до 50 %
«Перекресток» обновил логотип и концепцию. В магазинах будет больше готовой еды и продуктов для ЗОЖ
Для покупателей сделают два специальных маршрута
Hugo Boss займется развитием своего молодежного бренда в России
Всего откроют не больше 15 магазинов
Участников «Дня без турникетов» приглашают посетить местные производства
Бесплатные экскурсии пройдут по мануфактурам и креативным пространствам
«Я трахнул твоего парня»: Одежда с намеками от бренда Berhasm Кричащие принты, футболки с грузинской панелькой и вещи для рейва
Новая коллекция бренда уличной одежды «Парадиз»
Футболки, лонгсливы и худи с принтами «Парадиз» и «Русские в Париже»
«Связной» ликвидирует «Евросеть» в рамках ребрендинга
Магазины бренда перейдут в объединенную компанию в течение года
«Детский мир» запускает бренд развивающих игрушек по доступным ценам
Магазины ABC пока не планируют открывать в Москве и Санкт-Петербурге
Сразу несколько компаний хотят зарегистрировать товарный знак «Новичок»
Такое название могут получить бренды алкоголя и лекарств
В «Атриуме» открылся первый в России флагман Liu Jo
В магазине представлены базовые и лимитированные коллекции
На открытии первого флагмана Undiz пройдет мастер-класс Лены Шейдлиной
У гостей есть возможность стать послом проекта и получить годовой запас белья
Верховный суд поставил точку в споре об «адыгейском сыре»
Ранее Минсельхоз запретил выпускать продукцию под брендом «Сыр адыгейский» за пределами Республики Адыгея и Краснодарского края
Россияне выбрали новый туристический бренд страны
Последним этапом конкурса «Туристический бренд России» станет оценка экспертного жюри
ФСИН подала заявку на регистрацию бренда «Сделано в тюрьме»
Товарный знак будет «прост и выразителен»
Сеть кофеен «Шоколадница» проведет ребрендинг на 600 миллионов рублей
Перезапуск точек по всей России займет два года
Для Москвы создадут туристический логотип
Логотип появится в рамках кампании по разработке туристического бренда столицы
Третьяковскую галерею признали общеизвестным в России брендом
О ее существовании знают 98 % населения страны
Российский бизнесмен купил лицензию на создание мультфильмов и видеоблогов со Ждуном
Также под этим брендом будут делать посуду, игрушки, канцелярию
Бренд «Эльдорадо» не будут менять в сторону «М.Видео»
В январе сообщалось, что «Эльдорадо» переименуют и объединят с «М.Видео»
Московский метрополитен зарегистрирует букву «М» в качестве товарного знака
Соответствующая заявка поступила в Федеральную службу по интеллектуальной собственности
Бренд «Евросети» оказался под угрозой исчезновения
Нынешние владельцы компании собираются разделить её на две части
Национализировать бренд «Водка»
В ЛДПР считают, что иностранцы не должны использовать это название при производстве своих алкогольных напитков
Бренд Новой Москвы от «Апостола»
Стоимость контракта по созданию нового бренда составила 15 миллионов рублей
Renault хочет возродить марку «Москвич»
Автопроизводитель подал заявки на все восемь видов машин марки «Москвич», которыми раньше обладал обанкротившийся в 2006 году одноимённый завод
Сретенский монастырь хочет открыть торговую сеть и турагентство для паломников
Мужской монастырь уже подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Сретение»
«Вимм-Билль-Данн» регистрирует бренд «Печалька»
Компания сможет использовать его для выпуска целого ряда продуктов, начиная с подгузников и сиропов и заканчивая сыром и квасом
Логотипом национальной платёжной системы стала денежная звезда
Эксперты уже успели раскритиковать знак за его непродуманность
Сколько Москва заплатит за улучшение своих позиций в международных рейтингах
Власти планируют создать базу международных рейтингов городов и улучшить в них позиции Москвы
МГУ зарегистрировал свой бренд
Московский государственный университет зарегистрировал в качестве бренда своё название и образ высотки на Воробьёвых горах.
Партия «Яблоко» поспорит с Apple за товарный знак
Компания Apple подала заявки на регистрацию новых товарных знаков «Эппл» и «Яблоко», а партия «Яблоко» заявила, что готова побороться за своё имя.
Магазинам «Пятёрочка» устроят ребрендинг
Магазинам «Пятёрочка» в Москве и Петербурге устроят ребрендинг. Компания X5 подготовила новый логотип — красное яблоко — и слоган — «Есть чем удивить!»
На Кузнецком Мосту открывается первый магазин Herve Leger
В Москве открывается флагманский магазин французской марки Herve Leger, известной бандажными платьями.