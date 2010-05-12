Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Во что превратили «Варочный цех» на территории Московского пивоваренного завода

На его месте появилось брендовое пространство пивоварни

Во что превратили «Варочный цех» на территории Московского пивоваренного завода

«Яндекс.Лавка» начнет доставлять продукты под своим брендом

От яиц до воды

«Яндекс.Лавка» начнет доставлять продукты под своим брендом

В Москве открылся первый магазин мебели и товаров для дома Jysk — конкурент IKEA

Сейчас в магазине действуют скидки до 50 %

В Москве открылся первый магазин мебели и товаров для дома Jysk — конкурент IKEA

Худи и футболки ABC Coffee Roasters

Способ заявить о своей любви к кофе

Худи и футболки ABC Coffee Roasters

«Перекресток» обновил логотип и концепцию. В магазинах будет больше готовой еды и продуктов для ЗОЖ

Для покупателей сделают два специальных маршрута

«Перекресток» обновил логотип и концепцию. В магазинах будет больше готовой еды и продуктов для ЗОЖ

Hugo Boss займется развитием своего молодежного бренда в России

Всего откроют не больше 15 магазинов

Hugo Boss займется развитием своего молодежного бренда в России

Участников «Дня без турникетов» приглашают посетить местные производства

Бесплатные экскурсии пройдут по мануфактурам и креативным пространствам

Участников «Дня без турникетов» приглашают посетить местные производства

«Я трахнул твоего парня»: Одежда с намеками от бренда Berhasm
«Я трахнул твоего парня»: Одежда с намеками от бренда Berhasm Кричащие принты, футболки с грузинской панелькой и вещи для рейва
«Я трахнул твоего парня»: Одежда с намеками от бренда Berhasm

«Я трахнул твоего парня»: Одежда с намеками от бренда Berhasm
Кричащие принты, футболки с грузинской панелькой и вещи для рейва

Капсульная коллекция парка Горького и Terekhov Girl

Линейка посвящена 90-летию парка

Капсульная коллекция парка Горького и Terekhov Girl

Новая коллекция бренда уличной одежды «Парадиз»

Футболки, лонгсливы и худи с принтами «Парадиз» и «Русские в Париже»

Новая коллекция бренда уличной одежды «Парадиз»

«Связной» ликвидирует «Евросеть» в рамках ребрендинга

Магазины бренда перейдут в объединенную компанию в течение года

«Связной» ликвидирует «Евросеть» в рамках ребрендинга

«Детский мир» запускает бренд развивающих игрушек по доступным ценам

Магазины ABC пока не планируют открывать в Москве и Санкт-Петербурге

«Детский мир» запускает бренд развивающих игрушек по доступным ценам

Сразу несколько компаний хотят зарегистрировать товарный знак «Новичок»

Такое название могут получить бренды алкоголя и лекарств

Сразу несколько компаний хотят зарегистрировать товарный знак «Новичок»

В «Атриуме» открылся первый в России флагман Liu Jo

В магазине представлены базовые и лимитированные коллекции

В «Атриуме» открылся первый в России флагман Liu Jo

На открытии первого флагмана Undiz пройдет мастер-класс Лены Шейдлиной

У гостей есть возможность стать послом проекта и получить годовой запас белья

На открытии первого флагмана Undiz пройдет мастер-класс Лены Шейдлиной

Верховный суд поставил точку в споре об «адыгейском сыре»

Ранее ​Минсельхоз запретил выпускать продукцию под брендом «Сыр адыгейский» за пределами Республики Адыгея и Краснодарского края

Верховный суд поставил точку в споре об «адыгейском сыре»

Россияне выбрали новый туристический бренд страны

Последним этапом конкурса «Туристический бренд России» станет оценка экспертного жюри

Россияне выбрали новый туристический бренд страны

ФСИН подала заявку на регистрацию бренда «Сделано в тюрьме»

Товарный знак будет «прост и выразителен»

ФСИН подала заявку на регистрацию бренда «Сделано в тюрьме»

Сеть кофеен «Шоколадница» проведет ребрендинг на 600 миллионов рублей

Перезапуск точек по всей России займет два года

Сеть кофеен «Шоколадница» проведет ребрендинг на 600 миллионов рублей

Для Москвы создадут туристический логотип

Логотип появится в рамках кампании по разработке туристического бренда столицы

Для Москвы создадут туристический логотип

Третьяковскую галерею признали общеизвестным в России брендом

О ее существовании знают 98 % населения страны

Третьяковскую галерею признали общеизвестным в России брендом

Российский бизнесмен купил лицензию на создание мультфильмов и видеоблогов со Ждуном

Также под этим брендом будут делать посуду, игрушки, канцелярию

Российский бизнесмен купил лицензию на создание мультфильмов и видеоблогов со Ждуном

Бренд «Эльдорадо» не будут менять в сторону «М.Видео»

В январе сообщалось, что «Эльдорадо» переименуют и объединят с «М.Видео»

Бренд «Эльдорадо» не будут менять в сторону «М.Видео»

Новый туристический логотип Крыма

В букву «Я» по задумке вписаны очертания Крыма

Новый туристический логотип Крыма

Московский метрополитен зарегистрирует букву «М» в качестве товарного знака

Соответствующая заявка поступила в Федеральную службу по интеллектуальной собственности

Московский метрополитен зарегистрирует букву «М» в качестве товарного знака

Бренд «Евросети» оказался под угрозой исчезновения

Нынешние владельцы компании собираются разделить её на две части

Бренд «Евросети» оказался под угрозой исчезновения

Национализировать бренд «Водка»

В ЛДПР считают, что иностранцы не должны использовать это название при производстве своих алкогольных напитков

Национализировать бренд «Водка»

Бренд Новой Москвы от «Апостола»

Стоимость контракта по созданию нового бренда составила 15 миллионов рублей

Бренд Новой Москвы от «Апостола»

Renault хочет возродить марку «Москвич»

Автопроизводитель подал заявки на все восемь видов машин марки «Москвич», которыми раньше обладал обанкротившийся в 2006 году одноимённый завод

Renault хочет возродить марку «Москвич»

Сретенский монастырь хочет открыть торговую сеть и турагентство для паломников

Мужской монастырь уже подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Сретение»

Сретенский монастырь хочет открыть торговую сеть и турагентство для паломников

«Вимм-Билль-Данн» регистрирует бренд «Печалька»

Компания сможет использовать его для выпуска целого ряда продуктов, начиная с подгузников и сиропов и заканчивая сыром и квасом

«Вимм-Билль-Данн» регистрирует бренд «Печалька»

Логотипом национальной платёжной системы стала денежная звезда

Эксперты уже успели раскритиковать знак за его непродуманность

Логотипом национальной платёжной системы стала денежная звезда

Сколько Москва заплатит за улучшение своих позиций в международных рейтингах

Власти планируют создать базу международных рейтингов городов и улучшить в них позиции Москвы

Сколько Москва заплатит за улучшение своих позиций в международных рейтингах

МГУ зарегистрировал свой бренд

Московский государственный университет зарегистрировал в качестве бренда своё название и образ высотки на Воробьёвых горах.

МГУ зарегистрировал свой бренд

Партия «Яблоко» поспорит с Apple за товарный знак

Компания Apple подала заявки на регистрацию новых товарных знаков «Эппл» и «Яблоко», а партия «Яблоко» заявила, что готова побороться за своё имя.

Партия «Яблоко» поспорит с Apple за товарный знак

Магазинам «Пятёрочка» устроят ребрендинг

Магазинам «Пятёрочка» в Москве и Петербурге устроят ребрендинг. Компания X5 подготовила новый логотип — красное яблоко — и слоган — «Есть чем удивить!»

Магазинам «Пятёрочка» устроят ребрендинг

На Кузнецком Мосту открывается первый магазин Herve Leger

В Москве открывается флагманский магазин французской марки Herve Leger, известной бандажными платьями.

На Кузнецком Мосту открывается первый магазин Herve Leger

Для городских сувениров разработали бренд В столичных сувенирных лавках появятся новые, брендированные подарки для туристов.

Для городских сувениров разработали бренд

Появился ещё один вариант бренда Москвы Московский дизайнер Виталий Рынский предложил своё видение логотипа столицы, в котором нашли отражение сталинские высотки и кремлёвские звезды, корона Российской империи и знак метро.

Появился ещё один вариант бренда Москвы

Студия Артемия Лебедева создала фирменный стиль Большого театра Дизайн-студия Артемия Лебедева представила фирменный стиль и рекламную кампанию для обновлённого Большого театра.

Студия Артемия Лебедева создала фирменный стиль Большого театра

Осьминог по-неаполитански! Морепродукты всегда были моей слабостью, в основном благодаря их вкусу, а также из-за их уникальной способности сочетать в себе максимум пользы при минимуме калорий. Всевозможные рецепты приготовления креветок и мидий я осваивала быстро, но никак не могла представить, с какой стороны подступиться к осьминогу. Мне казалось, что разделка и процесс приготовления этого существа – задача...

Осьминог по-неаполитански!