«Перекресток» обновил логотип и концепцию. В магазинах будет больше готовой еды и продуктов для ЗОЖ
Для покупателей сделают два специальных маршрута
«Перекресток» обновил логотип и концепцию. В магазинах будет больше готовой еды и продуктов для ЗОЖ Для покупателей сделают два специальных маршрута
«Я трахнул твоего парня»: Одежда с намеками от бренда Berhasm Кричащие принты, футболки с грузинской панелькой и вещи для рейва
Новая коллекция бренда уличной одежды «Парадиз»
Футболки, лонгсливы и худи с принтами «Парадиз» и «Русские в Париже»
Новая коллекция бренда уличной одежды «Парадиз» Футболки, лонгсливы и худи с принтами «Парадиз» и «Русские в Париже»
«Связной» ликвидирует «Евросеть» в рамках ребрендинга
Магазины бренда перейдут в объединенную компанию в течение года
«Связной» ликвидирует «Евросеть» в рамках ребрендинга Магазины бренда перейдут в объединенную компанию в течение года
«Детский мир» запускает бренд развивающих игрушек по доступным ценам
Магазины ABC пока не планируют открывать в Москве и Санкт-Петербурге
«Детский мир» запускает бренд развивающих игрушек по доступным ценам Магазины ABC пока не планируют открывать в Москве и Санкт-Петербурге
Сразу несколько компаний хотят зарегистрировать товарный знак «Новичок»
Такое название могут получить бренды алкоголя и лекарств
Сразу несколько компаний хотят зарегистрировать товарный знак «Новичок» Такое название могут получить бренды алкоголя и лекарств
Верховный суд поставил точку в споре об «адыгейском сыре»
Ранее Минсельхоз запретил выпускать продукцию под брендом «Сыр адыгейский» за пределами Республики Адыгея и Краснодарского края
Верховный суд поставил точку в споре об «адыгейском сыре» Ранее Минсельхоз запретил выпускать продукцию под брендом «Сыр адыгейский» за пределами Республики Адыгея и Краснодарского края
Россияне выбрали новый туристический бренд страны
Последним этапом конкурса «Туристический бренд России» станет оценка экспертного жюри
Россияне выбрали новый туристический бренд страны Последним этапом конкурса «Туристический бренд России» станет оценка экспертного жюри
ФСИН подала заявку на регистрацию бренда «Сделано в тюрьме»
Товарный знак будет «прост и выразителен»
ФСИН подала заявку на регистрацию бренда «Сделано в тюрьме» Товарный знак будет «прост и выразителен»
Сеть кофеен «Шоколадница» проведет ребрендинг на 600 миллионов рублей
Перезапуск точек по всей России займет два года
Сеть кофеен «Шоколадница» проведет ребрендинг на 600 миллионов рублей Перезапуск точек по всей России займет два года
Третьяковскую галерею признали общеизвестным в России брендом
О ее существовании знают 98 % населения страны
Третьяковскую галерею признали общеизвестным в России брендом О ее существовании знают 98 % населения страны
Российский бизнесмен купил лицензию на создание мультфильмов и видеоблогов со Ждуном
Также под этим брендом будут делать посуду, игрушки, канцелярию