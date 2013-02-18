Москва на карантине: Фоторепортаж Пустой город, охваченный вирусом, и мокрый снег
Митинг полиции: Как силовики подавляли акцию на Бульварном кольце Тысяча и один задержанный, закрытые кафе и шатдаун мобильного интернета в центре Москвы
Let’s Bike It! приглашает принять участие во Всемирном дне велосипеда
Участникам раздадут сувениры на память
В выходные москвичи смогут поучаствовать в бесплатных экскурсиях и иммерсивных спектаклях
В столице пройдет фестиваль ко Дню народного единства
Власти Москвы отменили конкурс на подсветку Бульварного кольца
Вместо общего конкурса мэрия планирует провести отдельные закупки по каждому бульвару
На Воробьевых горах и Бульварном кольце появится разноцветная подсветка деревьев
На нее власти готовы потратить до 6 миллиардов рублей
Москвичей попросили отказаться от поездок по Садовому и Бульварному кольцу
Наиболее крупные заторы ожидаются на улицах Большая Лубянка и Сретенка и в районе Лубянской площади
Скорость движения в центре Москвы хотят ограничить 50 километрами в час
Начать планируется с Бульварного кольца
На Бульварном кольце нашли клад медных монет и остатки мостовых
Возраст находок колеблется от 100 до 500 лет
Сколько потратят на благоустройство Садового и Бульварного колец за два года
На это выделили на треть больше денег, чем в прошлом году
Создатели берлинского журнала Flaneur — о Бульварном кольце как главной теме нового номера И о том, почему Москва, по их мнению, так похожа на космос
На Бульварном кольце возникли затруднения движения из-за непогоды
ЦОДД просит автомобилистов объезжать участок Бульварного кольца
На «Стрелке» покажут концепции благоустройства Москвы
На презентациях также расскажут о принципах реконструкции городских улиц
В июне ограничат движение по Таганской улице и Бульварному кольцу
Движение ограничат на участках, где идут работы по программе «Моя улица»
График движения автобусов на Тверской временно изменится
С 3 по 6 июня общественный транспорт не будет ходить на участке улицы от Бульварного кольца до Моховой
Названы наиболее загруженные из-за благоустройства улицы Москвы
Больше всего ухудшилась ситуация на Садовом и Бульварном кольцах
Работы по благоустройству московских улиц начнутся в мае
Работу начнут на всех участках одновременно
Благоустройство Бульварного кольца за 4,9 миллиарда рублей
Конкурс на поиск подрядчика объявил департамент по конкурентной политике
Обнародованы проекты благоустройства Бульварного и Садового колец
Работы пройдут на Никитском, Тверском, Страстном и других бульварах, а на Садовом кольце высадят 1 500 деревьев
Из-за сноса самостроя перекрыто движение у «Чистых прудов» (обновлено)
Закрыт проезд по внутренней и внешней стороне Бульварного кольца
Детей в Москве будут бесплатно обучать зимним видам спорта
Весь спортивный инвентарь будет также выдаваться бесплатно
Велополоса на Бульварном кольце останется на зиму
В Дептрансе заявили, что снимать знаки на велополосе — непозволительная роскошь
На «Ночь искусств» троллейбус «Б» станет экскурсионным
В «Ночь искусств» вместе с пассажирами здесь будут ездить экскурсоводы
В начале ноября велополосу на Бульварном кольце откроют для автомобилистов
С 1 по 15 ноября демонтируют знаки для велосипедистов на Бульварном кольце
В Москве появилась «зона спокойного движения» с ограничением скорости 40 километров в час
«Зону спокойного движения» организовали на Пушечной улице на всём её протяжении — от Лубянской площади до Неглинной улицы
Порочный круг: Почему площадь Никитских Ворот отнимает так много времени у пешеходовThe Village выяснил, что не так с одним из самых популярных перекрёстков в центре Москвы
Порочный круг:
Почему площадь Никитских Ворот отнимает так много времени у пешеходов The Village выяснил, что не так с одним из самых популярных перекрёстков в центре Москвы
В Москве подорожали абонементы на платную парковку
Теперь месяц пользования всеми стоянками в центре города, кроме территории делового центра «Москва-Сити», обойдётся в 25 тысяч рублей, а за год придётся заплатить 250 тысяч
На 75 центральных улицах Москвы заработал прогрессивный тариф на парковку
Повышенный тариф будет действовать с 08:00 до 20:00
В Москве подорожали абонементы на платные парковки
Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин
Из ниоткуда в никуда: Что не так с велополосой на Бульварном кольце The Village протестировал новый веломаршрут в центре Москвы
Первая велополоса на Бульварном кольце откроется 4 июля
Общая протяженность полосы составит около девяти километров
Мусорный бак на новой московской велодорожке
Новую велодорожку на Чистопрудном бульваре перегородили мусорным баком
Велополоса на Бульварном кольце появится к 30 июня
Проезжую часть оборудуют специальной разметкой и дорожными знаками
На девяти центральных улицах Москвы появятся велодорожки
Велодорожка на Бульварном кольце заработает уже в конце июня
Скорость движения в пределах Бульварного кольца не будут ограничивать до 40 километров в час
Ограничение решили не вводить, так как москвичи выступили против
В Москве 31 мая пройдёт велопарад
Участники парада проедут по Садовому и Бульварному кольцу со скоростью не выше 15 километров в час
Каким может стать Бульварное кольцо The Village побывал на заседании Совета по развитию общественных пространств и узнал, как изменятся городские бульвары
В КБ «Стрелка» разработали концепцию развития Бульварного кольца
В проекте предлагается создать непрерывный пешеходный маршрут для прогулок через центр Москвы
Скорость машин на Петровке, Рождественке и Неглинной улице хотят снизить до 40 километров в час
С таким предложением выступил Центр организации дорожного движения
Какой скоростной режим внутри Бульварного кольца вы выберете?
Редакция The Village решила выяснить у москвичей, какой скоростной режим внутри Бульварного кольца им кажется наиболее подходящим
Заправку напротив храма Христа Спасителя не будут сносить
Единственную бензоколонку внутри Бульварного кольца собираются перенести
Бензоколонку напротив храма Христа Спасителя снесут
Старинную московскую бензоколонку напротив храма Христа Спасителя ждёт снос
Обновлённый велопрокат запустят в Москве в июне
Первого июня городской велопрокат пополнится новыми велосипедами и прокатными станциями
Абонементы на парковку будут действовать дольше
Парковочные абонементы на месяц и год будут действовать с 06:00 до 00:00.
Расширение зоны платной парковки в Москве отложили
Парковка сразу на всей территории внутри Садового кольца в Москве станет платной с 25 декабря.
Цифра дня: Как платная парковка сократила количество машин в центре
Платная парковка в пределах Бульварного кольца сократила количество въезжающих в него машин.
Парковки вдоль односторонних улиц хотят отдать под велодорожки
В центре Москвы на улицах с односторонним движением вместо мест для парковки автомобилей могут появиться велосипедные дорожки.
Внутри Бульварного кольца запретят парковаться на дорогах
На Бульварном кольце будут действовать только платные парковки, но и их количество ограничат.
На пиар платной парковки потратят 35 млн рублей
Департамент транспорта проинформирует горожан о введении платной парковки спустя два месяца после её введения — на информационную кампанию потратят до 35 млн рублей.
Знаки платной парковки повесят выше
Для удобства пешеходов знаки платной парковки поднимут на уровень всех дорожных знаков.
Бульварное кольцо передадут департаменту культуры до конца 2013 года
Департамент культуры сможет распоряжаться Бульварным кольцом уже в конце 2013 года.
Цифра дня: Сколько принесла платная парковка
ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» подвело итоги первой недели работы платной парковки в пределах Бульварного кольца.
Как это работает: Платная парковка в пределах Бульварного кольца Почти 4 500 машино-мест, парковочная полиция, велопатрули, способы оплаты, штрафы, места для резидентов — The Village изучил, что станет с парковкой в пределах Бульварного кольца с 1 июня.
В Москве появится парковочная полиция
Зону платной парковки будут патрулировать 100 инспекторов пешей парковочной полиции.
Парковка внутри Бульварного кольца станет платной с июня
Парковка в пределах Бульварного кольца станет платной с июня, правила пользования и стоимость останутся такими же, как в пилотной зоне.
Итоги недели: Проект реконструкции Никитского бульвара, киоск «Супстанция» и рейды ЖКХ
Рейды ЖКХ по квартирам, проект реконструкции бульварного кольца Wowhaus и увеличение числа вышек сотовой связи — The Village собрал самые важные и интересные новости прошедшей недели.
Рекламный сервис «Интегратор» привлёк $5 млн
В стартап вложился эксклюзивный оператор рекламы на транспорте Москвы