Консалтинговое подразделение Института медиа, архитектуры и дизайна (КБ) «Стрелка» разработало концепцию развития Бульварного кольца Москвы.

Об этом сообщил партнёр компании и руководитель направления «Стратегии развития территорий» Алексей Муратов на заседании Совета по развитию общественных пространств.

Концепция предусматривает развитие общественных зон между бульварами, где кольцо пересекают другие улицы. Согласно замыслу, всё Бульварное кольцо станет единой парковой зоной с зелёными насаждениями, общей системой освещения и малыми архитектурными формами. Также проект предлагает «вывести бульвары к Москве-реке», набережные которой сейчас реконструируются, и создать непрерывный пешеходный маршрут для прогулок через центр города.

Ещё концепция предусматривает устройство удобных переходов с одного бульвара на другой. В частности, пешеходным переходом предлагают связать Гоголевский и Никитский бульвары, для чего потребуется изменить систему автомобильного движения. Кроме того, тоннель под Новым Арбатом хотят сделать удобным для пешеходов, а на проезжую часть добавить велодорожки.

На месте котлована с раскопками Белокаменной стены между Чистопрудным и Покровским бульварами в КБ «Стрелка» предлагают создать археологический парк. А на месте зданий старых гостиниц у Чистопрудного бульвара и Покровки — общественный центр с проходами сквозь здания и внутренними двориками.

«Этот проект — это только идеи, которые будут обсуждаться. Это взгляд на то, какие есть проблемы и как их можно решить. А внедряться решения будут, только если экспертное сообщество и сообщество жителей это одобрит», — прокомментировал Муратов.

В случае, если проект получит одобрение, его реализация может начаться в 2016 году.