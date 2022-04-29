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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Платье чиновницы с надписью «PARTY» на траурной акции
Кринж дня
29 апреля 2022

Платье чиновницы с надписью «PARTY» на траурной акции

В Россию с концертами приедет Хильдур Гуднадоуттир — автор музыки к «Чернобылю»

Площадками станут бывшие заводы

В Россию с концертами приедет Хильдур Гуднадоуттир — автор музыки к «Чернобылю»

10 лучших сериалов 2019 года

10 лучших сериалов 2019 годаОт «Чернобыля» до «Ведьмака»

10 лучших сериалов 2019 года

10 лучших сериалов 2019 года
От «Чернобыля» до «Ведьмака»

В кинотеатре «Октябрь» покажут все серии сериала «Чернобыль»

На сеанс смогут попасть подписчики «Амедиатеки»

В кинотеатре «Октябрь» покажут все серии сериала «Чернобыль»

«Игра престолов» и «Чернобыль» взяли большинство наград премии «Эмми»

Рассказываем о лауреатах этого года

«Игра престолов» и «Чернобыль» взяли большинство наград премии «Эмми»

Первый канал обещал показать фильм о Чернобыле. Премьеру отложили на неопределенное время

Задержку объяснили нехваткой времени на обработку материала

Первый канал обещал показать фильм о Чернобыле. Премьеру отложили на неопределенное время

Книгу Алексиевич о Чернобыле стали покупать в восемь раз чаще после выхода сериала HBO

Также популярна монография «Чернобыльская катастрофа: последствия и контрмеры в агроэкосфере»

Книгу Алексиевич о Чернобыле стали покупать в восемь раз чаще после выхода сериала HBO

Радиоактивный отдых: Как проходят туры в Чернобыльскую зону отчуждения
Радиоактивный отдых: Как проходят туры в Чернобыльскую зону отчуждения Частные экскурсии по электростанции, сплавы на каяках и сталкерские вылазки
Радиоактивный отдых: Как проходят туры в Чернобыльскую зону отчуждения

Радиоактивный отдых: Как проходят туры в Чернобыльскую зону отчуждения
Частные экскурсии по электростанции, сплавы на каяках и сталкерские вылазки

Смотрим «Чернобыль» вместе с ликвидатором

Смотрим «Чернобыль» вместе с ликвидаторомОсторожно: в материале много спойлеров!

Смотрим «Чернобыль» вместе с ликвидатором

Смотрим «Чернобыль» вместе с ликвидатором
Осторожно: в материале много спойлеров!

Патриотический флешмоб, новая акция Павленского и баттл Оксимирона против Dizaster
Патриотический флешмоб, новая акция Павленского и баттл Оксимирона против Dizaster Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Патриотический флешмоб, новая акция Павленского и баттл Оксимирона против Dizaster

Патриотический флешмоб, новая акция Павленского и баттл Оксимирона против Dizaster
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Вспомнить все: Драматические российские фильмы о советском прошлом
Вспомнить все: Драматические российские фильмы о советском прошлом К выходу «Заложников» в российский прокат вспоминаем другие важные фильмы о жизни в Советском Союзе
Вспомнить все: Драматические российские фильмы о советском прошлом

Вспомнить все: Драматические российские фильмы о советском прошлом
К выходу «Заложников» в российский прокат вспоминаем другие важные фильмы о жизни в Советском Союзе

Сколько россиян допускают повторение чернобыльской трагедии

Большинство опрошенных уверены, что современные электростанции достаточно защищены от катастроф

Сколько россиян допускают повторение чернобыльской трагедии

Вклад мигрантов в стартапы, VR-туры по Чернобылю и борьба Oracle за Россию

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Вклад мигрантов в стартапы, VR-туры по Чернобылю и борьба Oracle за Россию

Ссылки дня: Новый клип Atoms for Peace, владелец работы Бэнкси и мир в миниатюре

Новый клип Atoms for Peace, народный нейминг зданий, рассказ о жизни возвращенцев Чернобыля и мир в миниатюре американского фотографа Майкла Пола Смита — в наших «Ссылках дня».

Ссылки дня: Новый клип Atoms for Peace, владелец работы Бэнкси и мир в миниатюре

Места, где обитает душа А что если как в голливудском фильме: по опустевшим улицам нашего дества будут расти заросли и гулять ветер.Почему люди покидают города? Город - еще одна изобретенная человеком игрушка? С их возникновением, жизнью и смертью повязаны наши (как сказать небанально не знаю) судьбы. Кто-то сейчас живет всю жизнь воспоминаниями о городе детства, и ему наверно больно видеть разграбленные...

Места, где обитает душа