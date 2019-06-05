Радиоактивный отдых: Как проходят туры в Чернобыльскую зону отчуждения

На Украине работает Ассоциация чернобыльских туроператоров, которую возглавляет Ярослав Емельяненко из «Чернобыль тура». «От того, как гиды представят нашу зону иностранцам, зависит то, какое впечатление останется у них о Чернобыле и об Украине, приедут ли эти люди к нам еще раз. Потому мы пытаемся подтягивать всех участников рынка до достаточно высокого уровня», — говорит он. Сейчас больше всего иностранных туристов приезжает из Англии, Польши, Германии и США. А вот китайцы пока бывают только в составе смешанных групп и основную часть времени спят в автобусе, вместо того чтобы слушать гида. «Для туристов из Китая у нас пока нет подходящей инфраструктуры, — признается Емельяненко. — Туры для них очень сильно отличаются от поездок для всех остальных. Им не нужны долгие истории, рассказы о том, как был устроен реактор. Их надо просто привезти, показать лучшие места для фото, быстро отвезти на следующую локацию, покатать на бронемашине, дать пострелять, даже если это тематически никак не связано с экскурсией».

Россиянам, даже находящимся на территории Украины, официально попасть в Чернобыльскую зону пока никак нельзя — служба безопасности не выдает пропуска. Зачастую именно российские туристы и становятся клиентами проводников-сталкеров. Кирилл Степанец так познакомился со своей девушкой из Москвы: ее не пустили на экскурсию, а тут как раз появился он с предложением пойти нелегально. Помимо россиян, он, как признается сам, отвел в ЧЗО «половину земного шара» — туристов из Франции, Англии, Австралии, Новой Зеландии, США, Китая, Румынии, Польши, Австрии, Беларуси.

Степанец объясняет, что охрана в зоне отчуждения есть всегда, и о нелегальных туристах она прекрасно знает, просто до определенного момента медлит, «потому что им надоело нас ловить». Он рассказывает, что сам попадался три раза и получал штрафы в 30–40 долларов, которые ни разу не оплачивал. Сейчас он боится быть пойманным, только если пойдет в поход с девушкой: как гражданке России за нелегальное нахождение в зоне отчуждения ей не только выпишут штраф, но и закроют въезд на Украину на несколько лет. А вот радиация Кирилла совершенно не пугает — он уверен, что в Чернобыле чувствует себя лучше, чем в мегаполисе вроде Киева или Москвы: «Там люди доживают до 100 лет, до последних дней работают на огороде и находятся в сознании. А в городе дай бог до 60 дожить, чтобы не развалиться полностью».