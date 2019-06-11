Книгу Алексиевич о Чернобыле стали покупать в восемь раз чаще после выхода сериала HBO Также популярна монография «Чернобыльская катастрофа: последствия и контрмеры в агроэкосфере»
Книгу Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва. Хроника будущего» в магазинах «Московский дом книги» стали покупать в восемь раз чаще после выхода сериала «Чернобыль».
Сейчас роман белорусской писательницы и лауреата Нобелевской премии по литературе — самая популярная книга о катастрофе на Чернобыльской АЭС, отметили представители сети. Рост продаж произведения заметили сразу после того, как американская студия HBO выпустила первую серию сериала.
В пресс-службе добавили, в магазинах также часто покупают монографию Роберта Ильязова «Чернобыльская катастрофа: последствия и контрмеры в агроэкосфере».
Книга Алексиевич основана на беседах со свидетелями аварии 1986 года. В сериале цитируют первую главу «Чернобыльской молитвы». Оттуда взяли сюжетную линию Людмилы — жены погибшего от лучевой болезни пожарного Василия Игнатенко. Сейчас в рейтинге сериалов IMDB «Чернобыль» держится на первом месте, обгоняя «Планету Земля 2», «Во все тяжкие» и «Игру престолов».
The Village нашел ликвидатора аварии Елену Козлову, которую с группой ученых отправили в Чернобыль через два месяца после аварии, и посмотрел с ней четвертый эпизод — обсудил нестыковки и детали, которые остались за кадром.
Источник: агентство «Москва»
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