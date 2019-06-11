Книгу Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва. Хроника будущего» в магазинах «Московский дом книги» стали покупать в восемь раз чаще после выхода сериала «Чернобыль».

Сейчас роман белорусской писательницы и лауреата Нобелевской премии по литературе — самая популярная книга о катастрофе на Чернобыльской АЭС, отметили представители сети. Рост продаж произведения заметили сразу после того, как американская студия HBO выпустила первую серию сериала.

В пресс-службе добавили, в магазинах также часто покупают монографию Роберта Ильязова «Чернобыльская катастрофа: последствия и контрмеры в агроэкосфере».