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Новости

Новогодний клип Cream Soda с Бортич в роли Снегурочки

Уберите детей от экранов

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Новости

Новогодний клип Cream Soda с Бортич в роли Снегурочки Уберите детей от экранов

Новости

Лифт в «Авиапарке» превратили в резиденцию Деда Мороза

Заряжаемся новогодним настроением

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Новости

Лифт в «Авиапарке» превратили в резиденцию Деда Мороза Заряжаемся новогодним настроением

Новости

Пассажиры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки смогут бесплатно полетать по России «Победой»

Акция действует с 30 декабря по 2 января при наличии мест

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Новости

Пассажиры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки смогут бесплатно полетать по России «Победой» Акция действует с 30 декабря по 2 января при наличии мест

Оркестр Снеговиков и «Добрая елка»: Зачем идти на ярмарку в ЦДМ
ПРОМО
Оркестр Снеговиков и «Добрая елка»: Зачем идти на ярмарку в ЦДМ И когда ждать приезда Деда Мороза из Великого Устюга
Оркестр Снеговиков и «Добрая елка»: Зачем идти на ярмарку в ЦДМ
Спецпроекты
ПРОМО

Оркестр Снеговиков и «Добрая елка»: Зачем идти на ярмарку в ЦДМ И когда ждать приезда Деда Мороза из Великого Устюга

Новости

Мстители, шпионы и пионеры: Осенью в парках Москвы пройдут тематические экскурсии и квесты

Специальную программу подготовили 12 парков

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Новости

Мстители, шпионы и пионеры: Осенью в парках Москвы пройдут тематические экскурсии и квесты Специальную программу подготовили 12 парков

Новости

Фонд «Вера» организует благотворительный забег в костюмах Дедов Морозов

Участники могут выбрать дистанцию на 5 или 10 километров

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Новости

Фонд «Вера» организует благотворительный забег в костюмах Дедов Морозов Участники могут выбрать дистанцию на 5 или 10 километров

Новости

Самые популярные просьбы россиян к Деду Морозу

Новый смартфон и настоящую любовь пожелали одинаковое количество опрошенных

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Новости

Самые популярные просьбы россиян к Деду Морозу Новый смартфон и настоящую любовь пожелали одинаковое количество опрошенных

Новости

На Черемушкинском рынке все праздники будет работать новогодний базар

За праздничным настроением сюда приглашают до 9 января

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Новости

На Черемушкинском рынке все праздники будет работать новогодний базар За праздничным настроением сюда приглашают до 9 января

Новости

Почтовые ящики Деда Мороза установили в пяти парках Москвы

В Бабушкинском парке ящик будет работать до 24 декабря, а в других парках — до 30 декабря

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Новости

Почтовые ящики Деда Мороза установили в пяти парках Москвы В Бабушкинском парке ящик будет работать до 24 декабря, а в других парках — до 30 декабря

Новости

Российский секс в 2017 году, гид по столичному кофе и бронирование бесплатных билетов на ЧМ-2018

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

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Новости

Российский секс в 2017 году, гид по столичному кофе и бронирование бесплатных билетов на ЧМ-2018 Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Новости

Санта-Клаус из Лапландии поздравит москвичей с Новым годом

Встретиться с Сантой можно будет на Тверской площади с 22 по 24 декабря

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Новости

Санта-Клаус из Лапландии поздравит москвичей с Новым годом Встретиться с Сантой можно будет на Тверской площади с 22 по 24 декабря

Нужно ли говорить ребенку, что Деда Мороза не существует?
За и против
Нужно ли говорить ребенку, что Деда Мороза не существует?Спросили у родителей и психолога, стоит ли рассказать ребенку правду или лучше поддерживать его веру в сказку как можно дольше
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Нужно ли говорить ребенку, что Деда Мороза не существует?
За и против

Нужно ли говорить ребенку, что Деда Мороза не существует? Спросили у родителей и психолога, стоит ли рассказать ребенку правду или лучше поддерживать его веру в сказку как можно дольше

Транспорт

Запуск новогоднего поезда в метро

По случаю запуска на станции «Комсомольская» устроили представление с Дедом Морозом

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Транспорт

Запуск новогоднего поезда в метро По случаю запуска на станции «Комсомольская» устроили представление с Дедом Морозом

На что живут Деды Морозы
Личный счёт
На что живут Деды МорозыУзнали у человека, который поздравляет детей с праздниками, можно ли заработать на новый айфон за день
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На что живут Деды Морозы
Личный счёт

На что живут Деды Морозы Узнали у человека, который поздравляет детей с праздниками, можно ли заработать на новый айфон за день

Weekend

В Москве пройдут два благотворительных забега

Один из них состоится в Кузьминках, а второй — на ВДНХ

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Weekend

В Москве пройдут два благотворительных забега Один из них состоится в Кузьминках, а второй — на ВДНХ

Город

В Москве установили ящик для писем Деду Морозу

Он будет работать до 31 декабря

1
Город

В Москве установили ящик для писем Деду Морозу Он будет работать до 31 декабря

Транспорт

Пассажиров в «Яндекс.Такси» будут возить Деды Морозы

Водителям «Яндекс.Такси» выдали специальные лицензии Дедов Морозов

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Транспорт

Пассажиров в «Яндекс.Такси» будут возить Деды Морозы Водителям «Яндекс.Такси» выдали специальные лицензии Дедов Морозов

Город

На московских вокзалах выступит оркестр Дедов Морозов

Музыканты сыграют для пассажиров новогодние композиции в джазовом исполнении

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Город

На московских вокзалах выступит оркестр Дедов Морозов Музыканты сыграют для пассажиров новогодние композиции в джазовом исполнении

Город

На ВДНХ пройдёт благотворительный забег Дедов Морозов

Все средства, собранные на забеге, пойдут на помощь неизлечимо больным детям

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Город

На ВДНХ пройдёт благотворительный забег Дедов Морозов Все средства, собранные на забеге, пойдут на помощь неизлечимо больным детям

Город

Депкульт запустил благотворительную акцию «Исполни желание»

Ведомство предлагает исполнить мечты детей с ограниченными возможностями

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Город

Депкульт запустил благотворительную акцию «Исполни желание» Ведомство предлагает исполнить мечты детей с ограниченными возможностями

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