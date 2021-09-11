Последний День города. Лев Левченко — о том, как Москва отпраздновала 875-летие на фоне *****
В Москве 13 музыкантов не допустили на концерт в честь Дня города из-за поддержки Навального
Михаил Скипский, обвиненный в харассменте, вел «Что? Где? Когда?» на Дне города. Организаторы это скрыли
На «Яндекс.Картах» стали отмечать площадки городских мероприятий
Сейчас сервис поможет найти места запуска салютов в День города
Музей Москвы приглашает на выставки про археологию и тайную историю музея
В эти выходные горожан также ждет баттл москвоведов
Доставка еды, Собянин и Off-White: Гербы Москвы в современном варианте (обновлено)
В проекте приняли участие 33 артиста
Ленин и лимита: Московская коллекция St. Friday Socks ко Дню города
Все модели из коллекции созданы поклонниками бренда
В эти выходные владельцы карты «Мир» смогут проехать на метро и МЦК за рубль
Акция приурочена ко Дню города
Центр Москвы перекроют ради празднования Дня города
Движение по Тверской и прилегающим улицам ограничат вечером в четверг
Мэрия Москвы опубликовала список площадок салюта ко Дню города
Праздничный фейерверк продлится не менее пяти минут
Набережная Марка Шагала откроется на территории «ЗИЛ» ко Дню города
Там уже обустроили беговые и велодорожки
Политехнический музей откроет фасады и парк ко Дню города
Над фасадом будут круглосуточно работать 400 реставраторов
В День города в Музее Москвы пройдет «Маркет местной еды»
Также Музей Москвы 8 и 9 сентября проведет фестиваль «Музей и город»
Семейные выходные: «Театральный марш», Maker Faire Moscow и книжная ярмарка на ВДНХ The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в День города
На бесплатном фестивале в парке Горького выступят Ислам Чипси, Laraaji и Fogh Depot
Посетители услышат стадионный рок на игрушечных инструментах и техно на ударной установке из 60 барабанов
Граффити-баттл, индийская ярмарка и веганский фестиваль: Artplay объявил программу на День города
Посетители смогут также увидеть несколько мультимедийных выставок
Праздничные салюты в честь Дня города запустят с 30 площадок
Фейерверки можно будет посмотреть во всех округах города
В День города музеи Москвы будут работать бесплатно
Для посещения будут открыты более 80 музеев и галерей
Объявлена полная программа мероприятий на День города
В городе пройдут музыкальные выступления, выставки и экскурсии
В День города московское метро и МЦК будут работать круглосуточно
Такие изменения вводят второй год подряд
Тверская улица станет пешеходной на три дня
Также на время празднования Дня города в столице перекроют Цветной бульвар, Трубную площадь и другие улицы
В Москве ограничат продажу алкоголя в День города
Также мера коснется напитков в стеклянной таре
К празднованию Дня города станции московского метро помоют шампунем
Уборка коснется 365 вестибюлей станций метро и МЦК
В Москве проведут 52 бесплатные пешеходные экскурсии
Участники смогут изучить прошлое и настоящее столичных улиц и площадей
В «Зарядье» завершили строительство концертного зала
Площадку откроют в День города выступлением известных оперных артистов
Огромный плот на Москве-реке начали разбирать до завершения строительства
Возведение фонтана ко Дню города, проводившееся без проектной документации, приостановлено
За что россияне не любят Москву
Россияне рассказали об экологии, ритме жизни, безопасности и не только
«2ГИС» опубликовал карту с местами для просмотра салюта в День Москвы
Для этого подобрали 21 точку
С 7 по 11 сентября в Москве изменятся несколько десятков автобусных маршрутов
Это связано с проведением Дня города
На дорожных табло Москвы появятся цифровые открытки ко Дню города
На 163 экранах будут демонстрировать логотип и лозунг праздника
На Дне города запустят интерактивный макет Москвы
Запуск миниатюрной столицы состоится на фестивале энергосбережения
ВДНХ объявил программу на День города
Хедлайнером фестиваля в Парке ремесел станет группа «Мегаполис»
В День города в парках столицы будут работать шатры здоровья
В них все желающие смогут проверить свое здоровье, пообщаться с врачами и проконсультироваться
Ко Дню города в Москве перекроют движение на нескольких улицах
Ограничения будут действовать с 5 по 12 сентября
Московский метрополитен выпустит проездные билеты к 870-летию столицы
Тираж юбилейных билетов составит 600 тысяч экземпляров
В кинотеатрах «Москино» пройдут бесплатные показы фильмов о Москве
На большом экране зрителям представят фильмы Эльдара Рязанова, Валерия Тодоровского и Андрея Звягинцева
Чем заняться в Москве в День города Ледокол на Тверской, Mana Island в «Музеоне» и открытие «Зарядья» — в день 870-летия столицы
В День города на Тверской пройдет более 100 научно-популярных мероприятий
На площадке «Москва изобретает» посетители проведут научные опыты и эксперименты с лазерами
Обладатели «московских» фамилий смогут бесплатно посетить Исторический музей
Акция пройдет с 4 по 10 сентября
«Флакон» объявил программу на День города
Там проведут концерт, фестиваль граффити Cans and Friends, дизайн-маркет и многое другое