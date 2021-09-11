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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В России отменяют праздничные мероприятия на Дни городов из-за *****

В России отменяют праздничные мероприятия на Дни городов из-за *****

Последний День города. Лев Левченко — о том, как Москва отпраздновала 875-летие на фоне *****
Последний День города. Лев Левченко — о том, как Москва отпраздновала 875-летие на фоне *****
Последний День города. Лев Левченко — о том, как Москва отпраздновала 875-летие на фоне *****

Последний День города. Лев Левченко — о том, как Москва отпраздновала 875-летие на фоне *****

Колесо обозрения «Солнце Москвы» откроется ко Дню города

Колесо обозрения «Солнце Москвы» откроется ко Дню города

11 сентября 2021

В Москве 13 музыкантов не допустили на концерт в честь Дня города из-за поддержки Навального

В День города выставки МАММ будут работать бесплатно
10 сентября 2021

В День города выставки МАММ будут работать бесплатно

В Москве на День города суточный прокат велосипеда будет стоить 5 рублей
8 сентября 2021

В Москве на День города суточный прокат велосипеда будет стоить 5 рублей

В День города москвичи бесплатно прокатятся по МЦК
7 сентября 2021

В День города москвичи бесплатно прокатятся по МЦК

Эксклюзив
7 сентября 2020

Михаил Скипский, обвиненный в харассменте, вел «Что? Где? Когда?» на Дне города. Организаторы это скрыли

В Москве на День города пройдет ночная велогонка
4 сентября 2020

В Москве на День города пройдет ночная велогонка

В День города вход в музеи будет бесплатным
18 августа 2020

В День города вход в музеи будет бесплатным

13 августа 2020

Москва откажется от массовых мероприятий на День города из-за коронавируса

На «Яндекс.Картах» стали отмечать площадки городских мероприятий

Сейчас сервис поможет найти места запуска салютов в День города

На «Яндекс.Картах» стали отмечать площадки городских мероприятий

Музей Москвы приглашает на выставки про археологию и тайную историю музея

В эти выходные горожан также ждет баттл москвоведов

Музей Москвы приглашает на выставки про археологию и тайную историю музея

Доставка еды, Собянин и Off-White: Гербы Москвы в современном варианте (обновлено)

В проекте приняли участие 33 артиста

Доставка еды, Собянин и Off-White: Гербы Москвы в современном варианте (обновлено)

Ленин и лимита: Московская коллекция St. Friday Socks ко Дню города

Все модели из коллекции созданы поклонниками бренда

Ленин и лимита: Московская коллекция St. Friday Socks ко Дню города

В эти выходные владельцы карты «Мир» смогут проехать на метро и МЦК за рубль

Акция приурочена ко Дню города

В эти выходные владельцы карты «Мир» смогут проехать на метро и МЦК за рубль

Центр Москвы перекроют ради празднования Дня города

Движение по Тверской и прилегающим улицам ограничат вечером в четверг

Центр Москвы перекроют ради празднования Дня города

Мэрия Москвы опубликовала список площадок салюта ко Дню города

Праздничный фейерверк продлится не менее пяти минут

Мэрия Москвы опубликовала список площадок салюта ко Дню города

Набережная Марка Шагала откроется на территории «ЗИЛ» ко Дню города

Там уже обустроили беговые и велодорожки

Набережная Марка Шагала откроется на территории «ЗИЛ» ко Дню города

Сколько мэрия потратит на празднование Дня города

Праздник совпадет с выборами в Мосгордуму

Сколько мэрия потратит на празднование Дня города

Политехнический музей откроет фасады и парк ко Дню города

Над фасадом будут круглосуточно работать 400 реставраторов

Политехнический музей откроет фасады и парк ко Дню города

В День города в Музее Москвы пройдет «Маркет местной еды»

Также Музей Москвы 8 и 9 сентября проведет фестиваль «Музей и город»

В День города в Музее Москвы пройдет «Маркет местной еды»

Семейные выходные: «Театральный марш», Maker Faire Moscow и книжная ярмарка на ВДНХ
Семейные выходные: «Театральный марш», Maker Faire Moscow и книжная ярмарка на ВДНХ The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в День города
Семейные выходные: «Театральный марш», Maker Faire Moscow и книжная ярмарка на ВДНХ

Семейные выходные: «Театральный марш», Maker Faire Moscow и книжная ярмарка на ВДНХ
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в День города

На бесплатном фестивале в парке Горького выступят Ислам Чипси, Laraaji и Fogh Depot

Посетители услышат стадионный рок на игрушечных инструментах и техно на ударной установке из 60 барабанов

На бесплатном фестивале в парке Горького выступят Ислам Чипси, Laraaji и Fogh Depot

Три маршрута по выставкам в День города

Путь по каждому из них займет около часа

Три маршрута по выставкам в День города

Граффити-баттл, индийская ярмарка и веганский фестиваль: Artplay объявил программу на День города

Посетители смогут также увидеть несколько мультимедийных выставок

Граффити-баттл, индийская ярмарка и веганский фестиваль: Artplay объявил программу на День города

Праздничные салюты в честь Дня города запустят с 30 площадок

Фейерверки можно будет посмотреть во всех округах города

Праздничные салюты в честь Дня города запустят с 30 площадок

В День города музеи Москвы будут работать бесплатно

Для посещения будут открыты более 80 музеев и галерей

В День города музеи Москвы будут работать бесплатно

Объявлена полная программа мероприятий на День города

В городе пройдут музыкальные выступления, выставки и экскурсии

Объявлена полная программа мероприятий на День города

В День города московское метро и МЦК будут работать круглосуточно

Такие изменения вводят второй год подряд

В День города московское метро и МЦК будут работать круглосуточно

Тверская улица станет пешеходной на три дня

Также на время празднования Дня города в столице перекроют Цветной бульвар, Трубную площадь и другие улицы

Тверская улица станет пешеходной на три дня

В Москве ограничат продажу алкоголя в День города

Также мера коснется напитков в стеклянной таре

В Москве ограничат продажу алкоголя в День города

К празднованию Дня города станции московского метро помоют шампунем

Уборка коснется 365 вестибюлей станций метро и МЦК

К празднованию Дня города станции московского метро помоют шампунем

В Москве проведут 52 бесплатные пешеходные экскурсии

Участники смогут изучить прошлое и настоящее столичных улиц и площадей

В Москве проведут 52 бесплатные пешеходные экскурсии

В «Зарядье» завершили строительство концертного зала

Площадку откроют в День города выступлением известных оперных артистов

В «Зарядье» завершили строительство концертного зала

Огромный плот на Москве-реке начали разбирать до завершения строительства

Возведение фонтана ко Дню города, проводившееся без проектной документации, приостановлено

Огромный плот на Москве-реке начали разбирать до завершения строительства

Что за плот строят на Москве-реке?
Что за плот строят на Москве-реке? Выясняем, зачем он нужен и кто его заказчик
Что за плот строят на Москве-реке?

Что за плот строят на Москве-реке?
Выясняем, зачем он нужен и кто его заказчик

11 сентября. Главное в городе
11 сентября. Главное в городе Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
11 сентября. Главное в городе

11 сентября. Главное в городе
Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром

МЦК запустило акцию с поездками по рублю

Предложение действует 9 и 10 сентября

МЦК запустило акцию с поездками по рублю

День города в Москве подорожал на 160 миллионов рублей

Об этом сообщает агентство «РБК»

День города в Москве подорожал на 160 миллионов рублей

8 сентября. Главное в городе
8 сентября. Главное в городе Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
8 сентября. Главное в городе

8 сентября. Главное в городе
Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром

За что россияне не любят Москву

Россияне рассказали об экологии, ритме жизни, безопасности и не только

За что россияне не любят Москву

«2ГИС» опубликовал карту с местами для просмотра салюта в День Москвы

Для этого подобрали 21 точку

«2ГИС» опубликовал карту с местами для просмотра салюта в День Москвы

С 7 по 11 сентября в Москве изменятся несколько десятков автобусных маршрутов

Это связано с проведением Дня города

С 7 по 11 сентября в Москве изменятся несколько десятков автобусных маршрутов

Путин примет участие в церемонии открытия парка «Зарядье»

Об этом сообщает агентство «РБК»

Путин примет участие в церемонии открытия парка «Зарядье»

Сколько Москва потратит на День города

Об этом сообщает газета «Ведомости»

Сколько Москва потратит на День города

На дорожных табло Москвы появятся цифровые открытки ко Дню города

На 163 экранах будут демонстрировать логотип и лозунг праздника

На дорожных табло Москвы появятся цифровые открытки ко Дню города

На Дне города запустят интерактивный макет Москвы

Запуск миниатюрной столицы состоится на фестивале энергосбережения

На Дне города запустят интерактивный макет Москвы

6 сентября. Главное в городе
6 сентября. Главное в городе Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром
6 сентября. Главное в городе

6 сентября. Главное в городе
Рассказываем, о чем говорят в Москве сегодня утром

ВДНХ объявил программу на День города

Хедлайнером фестиваля в Парке ремесел станет группа «Мегаполис»

ВДНХ объявил программу на День города

В День города в парках столицы будут работать шатры здоровья

В них все желающие смогут проверить свое здоровье, пообщаться с врачами и проконсультироваться

В День города в парках столицы будут работать шатры здоровья

Фейерверки на День города перенесли с 22:00 на 21:00

Запуск запланирован на 9 сентября

Фейерверки на День города перенесли с 22:00 на 21:00

Ко Дню города в Москве перекроют движение на нескольких улицах

Ограничения будут действовать с 5 по 12 сентября

Ко Дню города в Москве перекроют движение на нескольких улицах

Московский метрополитен выпустит проездные билеты к 870-летию столицы

Тираж юбилейных билетов составит 600 тысяч экземпляров

Московский метрополитен выпустит проездные билеты к 870-летию столицы

В кинотеатрах «Москино» пройдут бесплатные показы фильмов о Москве

На большом экране зрителям представят фильмы Эльдара Рязанова, Валерия Тодоровского и Андрея Звягинцева

В кинотеатрах «Москино» пройдут бесплатные показы фильмов о Москве

Чем заняться в Москве в День города
Чем заняться в Москве в День города Ледокол на Тверской, Mana Island в «Музеоне» и открытие «Зарядья» — в день 870-летия столицы
Чем заняться в Москве в День города

Чем заняться в Москве в День города
Ледокол на Тверской, Mana Island в «Музеоне» и открытие «Зарядья» — в день 870-летия столицы

Дворцы творчества объявили программу на День города

Мероприятия пройдут 9 и 10 сентября

Дворцы творчества объявили программу на День города

В День города на Тверской пройдет более 100 научно-популярных мероприятий

На площадке «Москва изобретает» посетители проведут научные опыты и эксперименты с лазерами

В День города на Тверской пройдет более 100 научно-популярных мероприятий

Обладатели «московских» фамилий смогут бесплатно посетить Исторический музей

Акция пройдет с 4 по 10 сентября

Обладатели «московских» фамилий смогут бесплатно посетить Исторический музей

«Флакон» объявил программу на День города

Там проведут концерт, фестиваль граффити Cans and Friends, дизайн-маркет и многое другое

«Флакон» объявил программу на День города

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