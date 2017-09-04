Московский метрополитен выпустит проездные билеты к 870-летию столицы Тираж юбилейных билетов составит 600 тысяч экземпляров
Московский метрополитен выпустит серию билетов «Единый» с дизайном, посвященным 870-летию столицы. Об этом сообщается на сайте московской мэрии.
Тираж юбилейных билетов составит 600 тысяч экземпляров. Проездные будут продаваться во всех кассах столичного метро со среды, 6 сентября.
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