Ко Дню города в Москве перекроют движение на нескольких улицах Ограничения будут действовать с 5 по 12 сентября
С 5 по 12 сентября на многих улицах в центре Москвы будет ограничено или перекрыто движение. Об этом The Village сообщили в столичном департаменте транспорта.
Так, с 23:59 5 сентября до 23:59 7 сентября будет ограничено движение в крайних правых полосах в обоих направлениях на Тверской улице. Одновременно будет ограничено движение по улице Охотный Ряд, на участке Театрального проезда от Тверской улицы до Театральной площади, на участке Моховой улицы от Большой Никитской до Тверской.
С 23:59 5 сентября до 06:00 12 сентября будут перекрыты Малый Гнездниковский и Газетный переулки.
9 сентября с 07:00 до 17:00 будет ограничено движение на развороте с четной на нечетную сторону Цветного бульвара, а с 12:00 до 17:00 Цветной бульвар будет перекрыт, при этом движение по Трубной площади в районе пересечения с Цветным бульваром будет ограничено до одной полосы.
Также 9 сентября с 15:00 до 21:30 будет перекрыто движение по улице Богданова, от дома № 50 до пересечения с Солнцевским проспектом.
С 00:01 8 сентября до 06:00 11 сентября будет перекрыта Тверская улица от Тверского бульвара до улицы Охотный Ряд.
С 20:00 8 сентября до 06:00 11 сентября будут перекрыты улицы Охотный Ряд, Театральный проезд от Большой Дмитровки до Петровки, Моховая улица от Воздвиженки до Тверской.
9 сентября с 13:00 до 22:30, 10 сентября с 15:00 до 20:30 будет перекрыто движение по Волхонке от Гоголевского бульвара до Всехсвятского проезда.
10 сентября с 12:00 до 19:00 будет перекрыт переулок Чернышевского от переулка Достоевского до дома № 5 по переулку Чернышевского.
Все вышеуказанные ограничения движения связаны с проведением мероприятий, приуроченных ко Дню города.
Кроме того, 10 сентября с 10:00 до 13:00 будут перекрыты улицы Каретный Ряд и Петровка, разворот на Тургеневской площади, а также Страстной, Петровский, Рождественский и Сретенский бульвары. Там состоится благотворительный велозаезд «ТеатРалли».
Наконец, 10 сентября с 07:00 до 22:00 будет перекрыт участок Большого Черкасского переулка от улицы Ильинки до Малого Черкасского переулка в связи с проведением выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления.
Основные мероприятия ко Дню города состоятся 9 и 10 сентября. The Village уже опубликовал гид к празднику.
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