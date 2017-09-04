С 5 по 12 сентября на многих улицах в центре Москвы будет ограничено или перекрыто движение. Об этом The Village сообщили в столичном департаменте транспорта.

Так, с 23:59 5 сентября до 23:59 7 сентября будет ограничено движение в крайних правых полосах в обоих направлениях на Тверской улице. Одновременно будет ограничено движение по улице Охотный Ряд, на участке Театрального проезда от Тверской улицы до Театральной площади, на участке Моховой улицы от Большой Никитской до Тверской.