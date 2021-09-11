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11 сентября 2021

В Москве 13 музыкантов не допустили на концерт в честь Дня города из-за поддержки Навального

В День города выставки МАММ будут работать бесплатно
10 сентября 2021

В День города выставки МАММ будут работать бесплатно

В Москве на День города суточный прокат велосипеда будет стоить 5 рублей
8 сентября 2021

В Москве на День города суточный прокат велосипеда будет стоить 5 рублей

В День города москвичи бесплатно прокатятся по МЦК
7 сентября 2021

В День города москвичи бесплатно прокатятся по МЦК

Эксклюзив
7 сентября 2020

Михаил Скипский, обвиненный в харассменте, вел «Что? Где? Когда?» на Дне города. Организаторы это скрыли

В Москве на День города пройдет ночная велогонка
4 сентября 2020

В Москве на День города пройдет ночная велогонка

В День города вход в музеи будет бесплатным
18 августа 2020

В День города вход в музеи будет бесплатным

13 августа 2020

Москва откажется от массовых мероприятий на День города из-за коронавируса