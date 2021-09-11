В Москве 13 музыкантов не допустили на концерт в честь Дня города из-за поддержки Навального
В День города выставки МАММ будут работать бесплатно
В Москве на День города суточный прокат велосипеда будет стоить 5 рублей
В День города москвичи бесплатно прокатятся по МЦК
Эксклюзив
Михаил Скипский, обвиненный в харассменте, вел «Что? Где? Когда?» на Дне города. Организаторы это скрыли
В Москве на День города пройдет ночная велогонка
В День города вход в музеи будет бесплатным
Москва откажется от массовых мероприятий на День города из-за коронавируса