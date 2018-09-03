На «Яндекс.Картах» стали отмечать площадки городских мероприятий
Сейчас сервис поможет найти места запуска салютов в День города
На «Яндекс.Картах» стали отмечать площадки городских мероприятий Сейчас сервис поможет найти места запуска салютов в День города
Музей Москвы приглашает на выставки про археологию и тайную историю музея
В эти выходные горожан также ждет баттл москвоведов
Музей Москвы приглашает на выставки про археологию и тайную историю музея В эти выходные горожан также ждет баттл москвоведов
Доставка еды, Собянин и Off-White: Гербы Москвы в современном варианте (обновлено)
В проекте приняли участие 33 артиста
Доставка еды, Собянин и Off-White: Гербы Москвы в современном варианте (обновлено) В проекте приняли участие 33 артиста
Ленин и лимита: Московская коллекция St. Friday Socks ко Дню города
Все модели из коллекции созданы поклонниками бренда
Ленин и лимита: Московская коллекция St. Friday Socks ко Дню города Все модели из коллекции созданы поклонниками бренда
В эти выходные владельцы карты «Мир» смогут проехать на метро и МЦК за рубль
Акция приурочена ко Дню города
В эти выходные владельцы карты «Мир» смогут проехать на метро и МЦК за рубль Акция приурочена ко Дню города
Центр Москвы перекроют ради празднования Дня города
Движение по Тверской и прилегающим улицам ограничат вечером в четверг
Центр Москвы перекроют ради празднования Дня города Движение по Тверской и прилегающим улицам ограничат вечером в четверг
Мэрия Москвы опубликовала список площадок салюта ко Дню города
Праздничный фейерверк продлится не менее пяти минут
Мэрия Москвы опубликовала список площадок салюта ко Дню города Праздничный фейерверк продлится не менее пяти минут
Набережная Марка Шагала откроется на территории «ЗИЛ» ко Дню города
Там уже обустроили беговые и велодорожки
Набережная Марка Шагала откроется на территории «ЗИЛ» ко Дню города Там уже обустроили беговые и велодорожки
Сколько мэрия потратит на празднование Дня города Праздник совпадет с выборами в Мосгордуму
Политехнический музей откроет фасады и парк ко Дню города
Над фасадом будут круглосуточно работать 400 реставраторов
Политехнический музей откроет фасады и парк ко Дню города Над фасадом будут круглосуточно работать 400 реставраторов
В День города в Музее Москвы пройдет «Маркет местной еды»
Также Музей Москвы 8 и 9 сентября проведет фестиваль «Музей и город»
В День города в Музее Москвы пройдет «Маркет местной еды» Также Музей Москвы 8 и 9 сентября проведет фестиваль «Музей и город»
На бесплатном фестивале в парке Горького выступят Ислам Чипси, Laraaji и Fogh Depot
Посетители услышат стадионный рок на игрушечных инструментах и техно на ударной установке из 60 барабанов
На бесплатном фестивале в парке Горького выступят Ислам Чипси, Laraaji и Fogh Depot Посетители услышат стадионный рок на игрушечных инструментах и техно на ударной установке из 60 барабанов
Три маршрута по выставкам в День города Путь по каждому из них займет около часа
Граффити-баттл, индийская ярмарка и веганский фестиваль: Artplay объявил программу на День города
Посетители смогут также увидеть несколько мультимедийных выставок
Граффити-баттл, индийская ярмарка и веганский фестиваль: Artplay объявил программу на День города Посетители смогут также увидеть несколько мультимедийных выставок
Праздничные салюты в честь Дня города запустят с 30 площадок
Фейерверки можно будет посмотреть во всех округах города
Праздничные салюты в честь Дня города запустят с 30 площадок Фейерверки можно будет посмотреть во всех округах города
В День города музеи Москвы будут работать бесплатно
Для посещения будут открыты более 80 музеев и галерей
В День города музеи Москвы будут работать бесплатно Для посещения будут открыты более 80 музеев и галерей
Объявлена полная программа мероприятий на День города
В городе пройдут музыкальные выступления, выставки и экскурсии
Объявлена полная программа мероприятий на День города В городе пройдут музыкальные выступления, выставки и экскурсии
В День города московское метро и МЦК будут работать круглосуточно
Такие изменения вводят второй год подряд
В День города московское метро и МЦК будут работать круглосуточно Такие изменения вводят второй год подряд
Тверская улица станет пешеходной на три дня
Также на время празднования Дня города в столице перекроют Цветной бульвар, Трубную площадь и другие улицы