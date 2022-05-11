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МЫ В СОЦСЕТЯХ

11 мая 2022

Петербуржца обвинили в дискредитации армии за то, что он в День Победы подсветил дом пацифистской надписью

Как прошло 9 мая в Москве и Петербурге

Как прошло 9 мая в Москве и Петербурге

Как прошло 9 мая в Москве и Петербурге

Как прошло 9 мая в Москве и Петербурге

9 мая 2022

В речи на параде Победы Путин почти не говорил о Великой Отечественной войне, но еще раз объяснил причины «спецоперации»

Дмитрий Песков: слухи о мобилизации 9 мая — чушь
4 мая 2022

Дмитрий Песков: слухи о мобилизации 9 мая — чушь

Красную площадь закроют для посещения до 9 мая
3 мая 2022

Красную площадь закроют для посещения до 9 мая

С 20 по 22 апреля перекроют дороги из-за подготовки к 9 мая
21 апреля 2022

С 20 по 22 апреля перекроют дороги из-за подготовки к 9 мая

Несколько улиц в Москве перекроют из-за репетиции парада ко Дню Победы
23 апреля 2021

Несколько улиц в Москве перекроют из-за репетиции парада ко Дню Победы

«Бессмертный полк» перенесли на следующий год

Пока небезопасно

«Бессмертный полк» перенесли на следующий год

Политтехнологи предложили назвать голосование по Конституции «праздником победы над эпидемией»

Праздник со слезами на глазах

Политтехнологи предложили назвать голосование по Конституции «праздником победы над эпидемией»

Как петербуржцы празднуют День Победы на улицах города

Как петербуржцы празднуют День Победы на улицах города Из-за коронавируса людей в центре гораздо меньше, чем обычно

Как петербуржцы празднуют День Победы на улицах города

Как петербуржцы празднуют День Победы на улицах города
Из-за коронавируса людей в центре гораздо меньше, чем обычно

Музей памяти: Где искать факты и истории о войне онлайн
ПРОМО
Музей памяти: Где искать факты и истории о войне онлайн И какие свидетельства о тех годах хранят москвичи
Музей памяти: Где искать факты и истории о войне онлайн
ПРОМО

Музей памяти: Где искать факты и истории о войне онлайн
И какие свидетельства о тех годах хранят москвичи

Пользователи сервиса Mail.ru смогут найти старые фото своих родственников-ветеранов

Система также поможет найти семью неизвестных солдат

Пользователи сервиса Mail.ru смогут найти старые фото своих родственников-ветеранов

На Манежную площадь вернули памятник Жукову (обновлено)

Тот самый — с непропорциональным маршалом и неестественным конем

На Манежную площадь вернули памятник Жукову (обновлено)

В России предложили праздновать день победы над милитаристской Японией

Предполагается, что его будут отмечать 3 сентября

В России предложили праздновать день победы над милитаристской Японией

Что школьники думают о 9 Мая
Что школьники думают о 9 Мая «Проблема не в празднике, а в человеке»
Что школьники думают о 9 Мая

Что школьники думают о 9 Мая
«Проблема не в празднике, а в человеке»

Сколько россиян примут участие в мероприятиях в честь Дня Победы

Всего 17 % опрошенных считают, что смысл парада Победы — в демонстрации военной мощи страны

Сколько россиян примут участие в мероприятиях в честь Дня Победы

В Москве пройдут рейды против неэтичного использования георгиевских ленточек

Их проведет проект «Безопасная столица», который создали члены «Единой России»

В Москве пройдут рейды против неэтичного использования георгиевских ленточек

Московский метрополитен 7 и 9 мая закроет выходы центральных станций

Ограничения будут действовать по утрам

Московский метрополитен 7 и 9 мая закроет выходы центральных станций

Интерактивная карта салютов и парадов 9 Мая

Мультимедийный проект для 29 городов России запустило Минобороны

Интерактивная карта салютов и парадов 9 Мая

Улицы в центре Москвы и Красную площадь перекроют для подготовки к 9 Мая

Ограничения введут для проведения парада и шествия «Бессмертный полк»

Улицы в центре Москвы и Красную площадь перекроют для подготовки к 9 Мая

Перекрытия к параду 9 Мая начнутся в марте

В прошлом году они начались в апреле

Перекрытия к параду 9 Мая начнутся в марте

Самые популярные праздники в России

Женщины заметно больше интересуются православными праздниками, а мужчины — Днем святого Валентина

Самые популярные праздники в России

В МИД рассказали о предотвращении теракта на акции «Бессмертный полк»

В преддверии Дня Победы российские спецслужбы задержали около 20 террористов

В МИД рассказали о предотвращении теракта на акции «Бессмертный полк»

Отказ от показа «Мстителей» 9 мая обвалил доходы кинотеатров

Кинопрокатчики заработали в выходной День Победы меньше, чем в будний день

Отказ от показа «Мстителей» 9 мая обвалил доходы кинотеатров

Как в Москве празднуют День Победы

The Village собрал снимки с Красной площади, центральных улиц столицы и даже из космоса

Как в Москве празднуют День Победы

На шествии коммунистов в честь Дня Победы задержали более 20 человек

Полицейские отобрали у активистов баннер с надписью «Победили Гитлера — победим и Путина»

На шествии коммунистов в честь Дня Победы задержали более 20 человек

Москвичей попросили отказаться от автомобилей при поездках в центр 9 мая

The Village составил карту перекрытий из-за Парада Победы

Москвичей попросили отказаться от автомобилей при поездках в центр 9 мая

Плакат к 9 Мая «Студии Артемия Лебедева»

По мнению дизайнеров, постер передает суть национальной идеи Дня Победы

Плакат к 9 Мая «Студии Артемия Лебедева»

Объявлены точки запуска салюта в парках 9 мая

Шоу фейерверков продлится не более пяти минут

Объявлены точки запуска салюта в парках 9 мая

Сколько Москва потратит на празднование Дня Победы

Подсчитать смогли только опубликованные расходы

Сколько Москва потратит на празднование Дня Победы

На центральных станциях метро введут ограничения 9 мая

Шесть станций будут работать только на вход

На центральных станциях метро введут ограничения 9 мая

Опубликован график праздников и выходных на 2018 год

Рождественские выходные продлятся с 1 по 8 января

Опубликован график праздников и выходных на 2018 год

Увеличить майские праздники за счет новогодних выходных

С такой инициативой выступил Минтруд

Увеличить майские праздники за счет новогодних выходных

Ответственная за разгон облаков компания объяснила плохую погоду 9 мая

Вернет ли компания аванс заказчику, неизвестно

Ответственная за разгон облаков компания объяснила плохую погоду 9 мая

Антивоенный пикет петербургской пенсионерки в День Победы

Плакаты Елены Осиповой стали причиной конфликта с прохожими

Антивоенный пикет петербургской пенсионерки в День Победы

Бренд Heart of Moscow выпустил несколько новых серий значков

Так, появились серия для Политеха, набор к выставке «Оттепель» в Третьяковке и небольшая серия ко Дню Победы

Бренд Heart of Moscow выпустил несколько новых серий значков

Матвиенко призвала запретить использование символов Победы в рекламе

Спикер СФ считает, что георгиевские ленточки превращаются в мем

Матвиенко призвала запретить использование символов Победы в рекламе

Сколько россиян участвовали в праздновании Дня Победы

Мероприятия прошли в семи тысячах населенных пунктов

Сколько россиян участвовали в праздновании Дня Победы

День Победы в Москве стал самым холодным с 1945 года

Температура воздуха в столице не поднялась даже до плюс пяти градусов

День Победы в Москве стал самым холодным с 1945 года

Как в столице празднуют День Победы

Собрали фото и видео из соцсетей

Как в столице празднуют День Победы

День Победы: Архивы, цифры и скандалы
День Победы: Архивы, цифры и скандалы Материалы The Villаge о том, что смотрят на 9 Мая, сколько тратят на парад Победы и какие скандалы происходили вокруг праздника
День Победы: Архивы, цифры и скандалы

День Победы: Архивы, цифры и скандалы
Материалы The Villаge о том, что смотрят на 9 Мая, сколько тратят на парад Победы и какие скандалы происходили вокруг праздника

В Москве из-за плохой погоды отменили воздушную часть парада на Красной площади

Тучи разогнать не удалось

В Москве из-за плохой погоды отменили воздушную часть парада на Красной площади

Из-за шествия «Бессмертный полк» на восьми улицах Москвы перекроют движение

Планируется, что в шествии примут участие около миллиона человек

Из-за шествия «Бессмертный полк» на восьми улицах Москвы перекроют движение

Число празднующих День Победы россиян достигло максимума с 2010 года

В шествии «Бессмертного полка» собираются участвовать 26 % граждан

Число празднующих День Победы россиян достигло максимума с 2010 года

Самые популярные направления на День Победы среди российских туристов

Там пройдут военные парады и состоятся праздничные салюты

Самые популярные направления на День Победы среди российских туристов

День Победы в Москве обойдется государству более чем в 450 миллионов рублей

Организатор одного из праздничных мероприятий обязан получить благословление патриарха

День Победы в Москве обойдется государству более чем в 450 миллионов рублей

Объявлены точки запуска праздничных фейерверков 9 мая

Артиллерийский салют начнется в 22:00

Объявлены точки запуска праздничных фейерверков 9 мая

Работу московского метро ограничат из-за парада Победы

Ограничения будут действовать 7 и 9 мая

Работу московского метро ограничат из-за парада Победы

В московских кинотеатрах с 6 по 9 мая пройдут бесплатные показы 40 фильмов о войне

В метро также будут ставить военные песни

В московских кинотеатрах с 6 по 9 мая пройдут бесплатные показы 40 фильмов о войне

В Москве снова образовались девятибалльные пробки

Это происходит третий день подряд

В Москве снова образовались девятибалльные пробки

В храме Христа Спасителя 9 мая в три раза повысится цена билета на смотровую площадку

Она составит 750 рублей

В храме Христа Спасителя 9 мая в три раза повысится цена билета на смотровую площадку

Цифровые билборды украсят Москву в майские праздники

Медиафасад Центрального телеграфа превратится в гигантскую открытку

Цифровые билборды украсят Москву в майские праздники

Из-за репетиций парада движение в центре Москвы ограничат 27 апреля, 3, 7 и 9 мая

Также изменится 49 маршрутов наземного транспорта

Из-за репетиций парада движение в центре Москвы ограничат 27 апреля, 3, 7 и 9 мая

На майские праздники в Москве проведут более 300 массовых мероприятий

28 апреля начнется фестиваль «Московская весна»

На майские праздники в Москве проведут более 300 массовых мероприятий

В Москве начали раздавать георгиевские ленты к 9 Мая

Для этого задействовали 50 тысяч волонтеров

В Москве начали раздавать георгиевские ленты к 9 Мая

Мавзолей Ленина вновь закроют до середины мая

Ограничения связаны с подготовкой к празднованию Дня Победы

Мавзолей Ленина вновь закроют до середины мая

Москвичи смогут записать поздравления с 9 Мая для пассажиров автобусов

Также им предоставят возможность поделиться семейными историями о жизни во время Великой Отечественной войны

Москвичи смогут записать поздравления с 9 Мая для пассажиров автобусов

В Москве проведут тест на знание событий Великой Отечественной войны

Тест подготовит МГУ имени М.В. Ломоносова

В Москве проведут тест на знание событий Великой Отечественной войны

Историк Евгений Анисимов — о том, почему вновь актуальными стали Сталин, Грозный и князь Владимир
Историк Евгений Анисимов — о том, почему вновь актуальными стали Сталин, Грозный и князь Владимир А также о том, почему только один праздник в России стал настоящим, и это не День народного единства
Историк Евгений Анисимов — о том, почему вновь актуальными стали Сталин, Грозный и князь Владимир

Историк Евгений Анисимов — о том, почему вновь актуальными стали Сталин, Грозный и князь Владимир
А также о том, почему только один праздник в России стал настоящим, и это не День народного единства

Сколько потратили на организацию парада Победы

Затраты оказались в три раза меньше, чем в прошлом году

Сколько потратили на организацию парада Победы

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