Петербуржца обвинили в дискредитации армии за то, что он в День Победы подсветил дом пацифистской надписью
В речи на параде Победы Путин почти не говорил о Великой Отечественной войне, но еще раз объяснил причины «спецоперации»
Политтехнологи предложили назвать голосование по Конституции «праздником победы над эпидемией»
Праздник со слезами на глазах
Как петербуржцы празднуют День Победы на улицах города Из-за коронавируса людей в центре гораздо меньше, чем обычно
Как петербуржцы празднуют День Победы на улицах города
Из-за коронавируса людей в центре гораздо меньше, чем обычно
Пользователи сервиса Mail.ru смогут найти старые фото своих родственников-ветеранов
Система также поможет найти семью неизвестных солдат
На Манежную площадь вернули памятник Жукову (обновлено)
Тот самый — с непропорциональным маршалом и неестественным конем
В России предложили праздновать день победы над милитаристской Японией
Предполагается, что его будут отмечать 3 сентября
Сколько россиян примут участие в мероприятиях в честь Дня Победы
Всего 17 % опрошенных считают, что смысл парада Победы — в демонстрации военной мощи страны
В Москве пройдут рейды против неэтичного использования георгиевских ленточек
Их проведет проект «Безопасная столица», который создали члены «Единой России»
Московский метрополитен 7 и 9 мая закроет выходы центральных станций
Ограничения будут действовать по утрам
Интерактивная карта салютов и парадов 9 Мая
Мультимедийный проект для 29 городов России запустило Минобороны
Улицы в центре Москвы и Красную площадь перекроют для подготовки к 9 Мая
Ограничения введут для проведения парада и шествия «Бессмертный полк»
Самые популярные праздники в России
Женщины заметно больше интересуются православными праздниками, а мужчины — Днем святого Валентина
В МИД рассказали о предотвращении теракта на акции «Бессмертный полк»
В преддверии Дня Победы российские спецслужбы задержали около 20 террористов
Отказ от показа «Мстителей» 9 мая обвалил доходы кинотеатров
Кинопрокатчики заработали в выходной День Победы меньше, чем в будний день
Как в Москве празднуют День Победы
The Village собрал снимки с Красной площади, центральных улиц столицы и даже из космоса
На шествии коммунистов в честь Дня Победы задержали более 20 человек
Полицейские отобрали у активистов баннер с надписью «Победили Гитлера — победим и Путина»
Москвичей попросили отказаться от автомобилей при поездках в центр 9 мая
The Village составил карту перекрытий из-за Парада Победы
Плакат к 9 Мая «Студии Артемия Лебедева»
По мнению дизайнеров, постер передает суть национальной идеи Дня Победы
Сколько Москва потратит на празднование Дня Победы
Подсчитать смогли только опубликованные расходы
На центральных станциях метро введут ограничения 9 мая
Шесть станций будут работать только на вход
Опубликован график праздников и выходных на 2018 год
Рождественские выходные продлятся с 1 по 8 января
Ответственная за разгон облаков компания объяснила плохую погоду 9 мая
Вернет ли компания аванс заказчику, неизвестно
Антивоенный пикет петербургской пенсионерки в День Победы
Плакаты Елены Осиповой стали причиной конфликта с прохожими
Бренд Heart of Moscow выпустил несколько новых серий значков
Так, появились серия для Политеха, набор к выставке «Оттепель» в Третьяковке и небольшая серия ко Дню Победы
Матвиенко призвала запретить использование символов Победы в рекламе
Спикер СФ считает, что георгиевские ленточки превращаются в мем
Сколько россиян участвовали в праздновании Дня Победы
Мероприятия прошли в семи тысячах населенных пунктов
День Победы в Москве стал самым холодным с 1945 года
Температура воздуха в столице не поднялась даже до плюс пяти градусов
День Победы: Архивы, цифры и скандалы Материалы The Villаge о том, что смотрят на 9 Мая, сколько тратят на парад Победы и какие скандалы происходили вокруг праздника
В Москве из-за плохой погоды отменили воздушную часть парада на Красной площади
Тучи разогнать не удалось
Из-за шествия «Бессмертный полк» на восьми улицах Москвы перекроют движение
Планируется, что в шествии примут участие около миллиона человек
Число празднующих День Победы россиян достигло максимума с 2010 года
В шествии «Бессмертного полка» собираются участвовать 26 % граждан
Самые популярные направления на День Победы среди российских туристов
Там пройдут военные парады и состоятся праздничные салюты
День Победы в Москве обойдется государству более чем в 450 миллионов рублей
Организатор одного из праздничных мероприятий обязан получить благословление патриарха
Работу московского метро ограничат из-за парада Победы
Ограничения будут действовать 7 и 9 мая
В московских кинотеатрах с 6 по 9 мая пройдут бесплатные показы 40 фильмов о войне
В метро также будут ставить военные песни
В храме Христа Спасителя 9 мая в три раза повысится цена билета на смотровую площадку
Она составит 750 рублей
Цифровые билборды украсят Москву в майские праздники
Медиафасад Центрального телеграфа превратится в гигантскую открытку
Из-за репетиций парада движение в центре Москвы ограничат 27 апреля, 3, 7 и 9 мая
Также изменится 49 маршрутов наземного транспорта
На майские праздники в Москве проведут более 300 массовых мероприятий
28 апреля начнется фестиваль «Московская весна»
В Москве начали раздавать георгиевские ленты к 9 Мая
Для этого задействовали 50 тысяч волонтеров
Мавзолей Ленина вновь закроют до середины мая
Ограничения связаны с подготовкой к празднованию Дня Победы
Москвичи смогут записать поздравления с 9 Мая для пассажиров автобусов
Также им предоставят возможность поделиться семейными историями о жизни во время Великой Отечественной войны
В Москве проведут тест на знание событий Великой Отечественной войны
Тест подготовит МГУ имени М.В. Ломоносова
Историк Евгений Анисимов — о том, почему вновь актуальными стали Сталин, Грозный и князь Владимир А также о том, почему только один праздник в России стал настоящим, и это не День народного единства
Сколько потратили на организацию парада Победы
Затраты оказались в три раза меньше, чем в прошлом году