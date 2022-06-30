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МЫ В СОЦСЕТЯХ

ЦБ показал новую сторублевую банкноту
30 июня 2022

ЦБ показал новую сторублевую банкноту

Курс евро опустился до 59 рублей впервые с 25 мая
14 июня 2022

Курс евро опустился до 59 рублей впервые с 25 мая

ЦБ разрешил россиянам переводить за рубеж до одного миллиона долларов
обновлено30 июня 2022

ЦБ разрешил россиянам переводить за рубеж до одного миллиона долларов

Евро опустился до 67 рублей впервые с июня 2017 года
обновлено12 мая 2022

Евро опустился до 67 рублей впервые с июня 2017 года

Сколько денег потеряла компания Shell после ухода из России
Цифра дня
5 мая 2022

Сколько денег потеряла компания Shell после ухода из России

Сбербанк выявляет «сборщиков средств» для ВСУ
5 мая 2022

Сбербанк выявляет «сборщиков средств» для ВСУ

Курс доллара опустился ниже 68 рублей впервые с марта 2020 года
4 мая 2022

Курс доллара опустился ниже 68 рублей впервые с марта 2020 года

Курс доллара опустился ниже 71 рубля впервые с ноября 2021 года
29 апреля 2022

Курс доллара опустился ниже 71 рубля впервые с ноября 2021 года

В России вновь разрешили продажу долларов и евро. Но купить деньги пока нигде не получается
В России вновь разрешили продажу долларов и евро. Но купить деньги пока нигде не получается «Нам сказали, что правила изменятся не раньше сентября»
В России вновь разрешили продажу долларов и евро. Но купить деньги пока нигде не получается

В России вновь разрешили продажу долларов и евро. Но купить деньги пока нигде не получается
«Нам сказали, что правила изменятся не раньше сентября»

К началу апреля рубль резко вырос — и уже дошел до «доспецоперационного» уровня
К началу апреля рубль резко вырос — и уже дошел до «доспецоперационного» уровня Почему так случилось и отскочит ли он назад
К началу апреля рубль резко вырос — и уже дошел до «доспецоперационного» уровня

К началу апреля рубль резко вырос — и уже дошел до «доспецоперационного» уровня
Почему так случилось и отскочит ли он назад

Курс доллара на Мосбирже 78 рублей, евро — 85
11 апреля 2022

Курс доллара на Мосбирже 78 рублей, евро — 85

Сколько денег россияне пытались вывезти из страны с конца февраля
Цифра дня
5 апреля 2022

Сколько денег россияне пытались вывезти из страны с конца февраля

Банк России увеличил сумму, которую россияне могут переводить за границу
1 апреля 2022

Банк России увеличил сумму, которую россияне могут переводить за границу

28 февраля 2022

Россиянам запретят переводить деньги на свои счета в иностранных банках

25 февраля 2022

ЦБ увеличил выдачу наличных банкам для пополнения банкоматов из-за возросшего спроса

Как деньги влияют на романтические отношения россиян
Опрос
14 февраля 2022

Как деньги влияют на романтические отношения россиян

11 февраля 2022

Система WebMoney прекратила все операции по российским кошелькам

7 февраля 2022

Western Union прекратит переводы по России

1 февраля 2022

«Сбер» запустил новую функцию для защиты от банковских мошенников — подтверждение операций «второй рукой»

Год без покупки одежды, заработок на биткоине и попытки больше не брать кредитов: 6 историй об отношениях с деньгами
Год без покупки одежды, заработок на биткоине и попытки больше не брать кредитов: 6 историй об отношениях с деньгами
Год без покупки одежды, заработок на биткоине и попытки больше не брать кредитов: 6 историй об отношениях с деньгами

Год без покупки одежды, заработок на биткоине и попытки больше не брать кредитов: 6 историй об отношениях с деньгами

Исследование
19 ноября 2021

Семь из десяти россиян рассказали о финансовых трудностях

QR-код вместо карты: Выбираем самый выгодный способ оплаты для бизнеса
Промо
QR-код вместо карты: Выбираем самый выгодный способ оплаты для бизнеса
QR-код вместо карты: Выбираем самый выгодный способ оплаты для бизнеса
Промо

QR-код вместо карты: Выбираем самый выгодный способ оплаты для бизнеса

Опрос
20 октября 2021

Половине россиян для «нормальной жизни» нужен доход в 40–70 тысяч рублей

14 октября 2021

В Москве увеличат прожиточный минимум

Пока кредит не разлучит вас
Спецпроект
Пока кредит не разлучит вас Сможете ли вы решить финансовые проблемы в семье и не развестись
Пока кредит не разлучит вас
Спецпроект

Пока кредит не разлучит вас
Сможете ли вы решить финансовые проблемы в семье и не развестись

Цифра дня
23 августа 2021

Сколько денег получила Россия, чтобы восстановить экономику после пандемии

50 миллионов – это сколько?
Спецпроект
50 миллионов – это сколько? Тест, чтобы понять, как это много
50 миллионов – это сколько?
Спецпроект

50 миллионов – это сколько?
Тест, чтобы понять, как это много

Как совмещать воспитание детей и свой бизнес
Спецпроект
Как совмещать воспитание детей и свой бизнес 3 вдохновляющие истории молодых мам
Как совмещать воспитание детей и свой бизнес
Спецпроект

Как совмещать воспитание детей и свой бизнес
3 вдохновляющие истории молодых мам

От квартиры до кругосветного путешествия на пенсии: Как поставить финансовую цель и достичь ее
Спецпроект
От квартиры до кругосветного путешествия на пенсии: Как поставить финансовую цель и достичь ее
От квартиры до кругосветного путешествия на пенсии: Как поставить финансовую цель и достичь ее
Спецпроект

От квартиры до кругосветного путешествия на пенсии: Как поставить финансовую цель и достичь ее

Как тратить деньги и зарабатывать на этом
Промо
Как тратить деньги и зарабатывать на этом Разбираемся с ВТБ, Mastercard и Ксенией Дукалис
Как тратить деньги и зарабатывать на этом
Промо

Как тратить деньги и зарабатывать на этом
Разбираемся с ВТБ, Mastercard и Ксенией Дукалис

Цифра дня
19 февраля 2021

Сколько москвичей откладывают деньги

5 декабря 2020

За 11 месяцев инфляция в России превысила прогноз правительства на весь год

Цифра дня
21 ноября 2020

Сколько россиян стали тратить больше денег в этом году

Пособие по выживанию в экстремальных финансовых условиях
Пособие по выживанию в экстремальных финансовых условиях Что делать, если рубль падает, с работой все сложно и приходится экономить на еде
Пособие по выживанию в экстремальных финансовых условиях

Пособие по выживанию в экстремальных финансовых условиях
Что делать, если рубль падает, с работой все сложно и приходится экономить на еде

Цифра дня
19 октября 2020

Сколько россиян считают, что богатые должны платить большие налоги

Рейтинг
19 октября 2020

Кто больше всех зарабатывает на удаленке

Опрос
15 октября 2020

На что потратить деньги вместо нового iPhone 12

Исследование
1 октября 2020

Половина россиян не хотят заводить детей. Многим просто не хватает денег

7 сентября 2020

Курс евро впервые превысил 90 рублей с 2016 года

Сколько российские авиакомпании потеряли за последние полгода
Цифра дня
2 сентября 2020

Сколько российские авиакомпании потеряли за последние полгода

25 августа 2020

Школам запретили собирать с родителей деньги на градусники и антисептики

24 августа 2020

Мошенники нашли способ хищения денег в Системе быстрых платежей

16 августа 2020

Россияне смогут пополнить карту на кассе магазина

Цифра дня
15 августа 2020

Сколько за год заработал самый богатый депутат Госдумы

«Вкусвилл» подарит экомешочек за снятие наличных на кассе
11 августа 2020

«Вкусвилл» подарит экомешочек за снятие наличных на кассе

11 августа 2020

Количество самозанятых в России выросло в 10 раз

Цифра дня
10 августа 2020

Сколько денег нужно россиянам на пенсии, чтобы жить достойно

Цифра дня
4 августа 2020

Сколько денег потеряла Россия из-за отсутствия иностранных туристов

3 августа 2020

Суд отклонил иск к Путину о нарушении прав детей старше 16 лет. Им не достались «коронавирусные» выплаты

3 августа 2020

Электронные кошельки запретили анонимно пополнять наличными

Как отправлять и получать деньги без комиссии
ПРОМО
Как отправлять и получать деньги без комиссии Быстро и между банками
Как отправлять и получать деньги без комиссии
ПРОМО

Как отправлять и получать деньги без комиссии
Быстро и между банками

Мужчины тратят в онлайн-магазинах больше женщин

И чаще всего покупают товары для быта

Мужчины тратят в онлайн-магазинах больше женщин

Госдума признала криптовалюту платежным средством. Но расплачиваться ей запретила

Теперь ее можно просто иметь

Госдума признала криптовалюту платежным средством. Но расплачиваться ей запретила

Пригожин перевел «попавшему в беду» Навальному миллион. Беду принесла как раз компания бизнесмена

Также бизнесмен хочет стать совладельцем фонда оппозиционера

Пригожин перевел «попавшему в беду» Навальному миллион. Беду принесла как раз компания бизнесмена

С какими видами мошенничества чаще сталкиваются держатели банковских карт

Большинство россиян не знают, какие данные карты нельзя разглашать

С какими видами мошенничества чаще сталкиваются держатели банковских карт

Власти не верят в падение доходов россиян во время пандемии. Хотя об этом говорят сами граждане

Какой кризис?

Власти не верят в падение доходов россиян во время пандемии. Хотя об этом говорят сами граждане

Сколько денег нужно российской семье для нормальной жизни

Оказывается, не так много

Сколько денег нужно российской семье для нормальной жизни

Mail.ru Group запустила сервис, с помощью которого можно получить деньги раньше дня зарплаты

Сотрудникам придется заплатить комиссию

Mail.ru Group запустила сервис, с помощью которого можно получить деньги раньше дня зарплаты

Россия заняла четвертое место в мире по количеству миллиардеров

В тройке лидеров США, Китай и Германия

Россия заняла четвертое место в мире по количеству миллиардеров

Сколько россиян встретили пандемию без сбережений

И чем это обернулось

Сколько россиян встретили пандемию без сбережений

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ