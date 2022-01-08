Год без покупки одежды, заработок на биткоине и попытки больше не брать кредитов: 6 историй об отношениях с деньгами

«Я был молод и взял кредит»

По данным Райффайзенбанка, в основном россияне заводят первые кредитные карты не в 18 лет, как только появляется такая возможность, а в более взрослом возрасте: 41 % опрошенных впервые воспользовались заемными средствами после 31 года. Объясняя, зачем брали кредит, люди в основном называют банальные причины — понадобились деньги, нужно было поехать в отпуск и обновить гардероб. Но были и респонденты, которые взяли первый кредит просто потому, что захотели почувствовать себя взрослыми или не смогли отказаться, когда предложили банковские работники. Мы спросили горожан, на что они брали первый кредит и заставило ли их это пересмотреть свои финансовые привычки.

«Я год не покупала новую одежду»

Стремление к осознанному потреблению, регулярный разбор гардероба и отказ от перепотребления — заметные тренды последних лет, которые вылились в челлендж «Год без покупки одежды». В прошлом году провести год без новых платьев, пальто и туфель решила и предпринимательница и создательница сети супермаркетов «Город-сад» Дарья Лисиченко. Мы поговорили с Дарьей о том, тяжело ли было отказаться от шопинга в то время, когда из-за пандемии многие другие развлечения были недоступны, и на что можно потратить сэкономленные деньги.