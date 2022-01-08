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Личные финансы8 января 2022

Год без покупки одежды, заработок на биткоине и попытки больше не брать кредитов: 6 историй об отношениях с деньгами

Год без покупки одежды, заработок на биткоине и попытки больше не брать кредитов: 6 историй об отношениях с деньгами
АвторОльга Карасева

Ключевая ставка Центробанка, цены в магазинах и расходы на самое необходимое растут, так что не удивительно, что многие в новом году пообещали себе начать разумно тратить и больше зарабатывать. Если среди ваших целей на год тоже есть связанные с финансами, почитайте наши тексты об отношениях с деньгами. Может, вы тоже решите отказаться от покупки одежды на год или закроете все кредиты, с которыми живете много лет.

«Я был молод и взял кредит»

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По данным Райффайзенбанка, в основном россияне заводят первые кредитные карты не в 18 лет, как только появляется такая возможность, а в более взрослом возрасте: 41 % опрошенных впервые воспользовались заемными средствами после 31 года. Объясняя, зачем брали кредит, люди в основном называют банальные причины — понадобились деньги, нужно было поехать в отпуск и обновить гардероб. Но были и респонденты, которые взяли первый кредит просто потому, что захотели почувствовать себя взрослыми или не смогли отказаться, когда предложили банковские работники. Мы спросили горожан, на что они брали первый кредит и заставило ли их это пересмотреть свои финансовые привычки.

«Я год не покупала новую одежду»

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Стремление к осознанному потреблению, регулярный разбор гардероба и отказ от перепотребления — заметные тренды последних лет, которые вылились в челлендж «Год без покупки одежды». В прошлом году провести год без новых платьев, пальто и туфель решила и предпринимательница и создательница сети супермаркетов «Город-сад» Дарья Лисиченко. Мы поговорили с Дарьей о том, тяжело ли было отказаться от шопинга в то время, когда из-за пандемии многие другие развлечения были недоступны, и на что можно потратить сэкономленные деньги.

«Я отправляю деньги правозащитным организациям и независимым медиа»

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Аресты и задержания как митингующих, так и случайных прохожих, репрессивные законы против просветителей и журналистов — вот с чем в этом году приходится иметь дело правозащитникам, некоммерческим организациям и СМИ. А те, кто решил их поддерживать, теперь стремятся хорошо зарабатывать, ведь даже на 120 тысяч рублей в Москве придется буквально выживать, если только 70 тысяч из них уходит на донаты «ОВД-Инфо», шутят в Twitter. Мы поговорили с теми, кто начал донатить независимым медиа и благотворительным организациям или расширил список адресатов пожертвований в этом году. Герои The Village рассказали, почему решили жертвовать сейчас и сколько денег у них уходит на «альтернативные налоги».

«У меня мало денег, но я чувствую себя счастливым»

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Людям, зарабатывающим мало, часто приходится отказываться от источников радости: отдых на пляже под пальмой во время затянувшейся мрачной зимы или поход в Большой театр им зачастую недоступны, хотя специалисты советуют для повышения уровня счастья инвестировать именно во впечатления. Мы нашли несколько человек, которые, несмотря на свои не слишком высокие доходы, могут назвать себя счастливыми, и узнали, как они получают положительные эмоции.

«Я заработал на биткоине»

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Криптовалюты часто резко растут и так же внезапно падают. Одним инвесторам такие колебания позволяют быстро разбогатеть, а других заставляют не спать ночами, наблюдая за своим стремительно уменьшающимся состоянием. Несколько человек, в разное время ставшие счастливыми (или не очень) обладателями криптовалют, рассказали о том, что им это принесло — от жилья до светлой грусти и философского отношения к деньгам.

«Я уехал зимовать в тропики»

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В пандемию возможностей удаленной работы стало больше, но многие теплые страны, куда россияне традиционно уезжали на зимовку, оказались закрытыми для туристов. Зимовщики либо оставались в них, продлевая визу, либо возвращались в Россию на неопределенный срок. До сих пор недоступной для въезда остается Индия, при этом соседняя Шри-Ланка значительно упростила правила для туристов — сидеть на карантине в специальном отеле уже не придется. The Village нашел людей, которые недавно уехали из России на зимовку, и узнал, во сколько им это обошлось.

Обложка: Анастасия Пожидаева

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