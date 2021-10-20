Опрос
Половине россиян для «нормальной жизни» нужен доход в 40–70 тысяч рублей
В Москве увеличат прожиточный минимум
Цифра дня
Сколько денег получила Россия, чтобы восстановить экономику после пандемии
Цифра дня
Сколько москвичей откладывают деньги
За 11 месяцев инфляция в России превысила прогноз правительства на весь год
Цифра дня
Сколько россиян стали тратить больше денег в этом году
Цифра дня
Сколько россиян считают, что богатые должны платить большие налоги
Рейтинг
Кто больше всех зарабатывает на удаленке
Опрос
На что потратить деньги вместо нового iPhone 12
Исследование
Половина россиян не хотят заводить детей. Многим просто не хватает денег
Курс евро впервые превысил 90 рублей с 2016 года
Цифра дня
Сколько российские авиакомпании потеряли за последние полгода
Школам запретили собирать с родителей деньги на градусники и антисептики
Мошенники нашли способ хищения денег в Системе быстрых платежей
Россияне смогут пополнить карту на кассе магазина
Цифра дня
Сколько за год заработал самый богатый депутат Госдумы
«Вкусвилл» подарит экомешочек за снятие наличных на кассе
Количество самозанятых в России выросло в 10 раз
Цифра дня
Сколько денег нужно россиянам на пенсии, чтобы жить достойно
Цифра дня
Сколько денег потеряла Россия из-за отсутствия иностранных туристов