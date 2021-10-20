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Опрос
20 октября 2021

Половине россиян для «нормальной жизни» нужен доход в 40–70 тысяч рублей

14 октября 2021

В Москве увеличат прожиточный минимум

Цифра дня
23 августа 2021

Сколько денег получила Россия, чтобы восстановить экономику после пандемии

Цифра дня
19 февраля 2021

Сколько москвичей откладывают деньги

5 декабря 2020

За 11 месяцев инфляция в России превысила прогноз правительства на весь год

Цифра дня
21 ноября 2020

Сколько россиян стали тратить больше денег в этом году

Цифра дня
19 октября 2020

Сколько россиян считают, что богатые должны платить большие налоги

Рейтинг
19 октября 2020

Кто больше всех зарабатывает на удаленке

Опрос
15 октября 2020

На что потратить деньги вместо нового iPhone 12

Исследование
1 октября 2020

Половина россиян не хотят заводить детей. Многим просто не хватает денег

7 сентября 2020

Курс евро впервые превысил 90 рублей с 2016 года

Сколько российские авиакомпании потеряли за последние полгода
Цифра дня
2 сентября 2020

Сколько российские авиакомпании потеряли за последние полгода

25 августа 2020

Школам запретили собирать с родителей деньги на градусники и антисептики

24 августа 2020

Мошенники нашли способ хищения денег в Системе быстрых платежей

16 августа 2020

Россияне смогут пополнить карту на кассе магазина

Цифра дня
15 августа 2020

Сколько за год заработал самый богатый депутат Госдумы

«Вкусвилл» подарит экомешочек за снятие наличных на кассе
11 августа 2020

«Вкусвилл» подарит экомешочек за снятие наличных на кассе

11 августа 2020

Количество самозанятых в России выросло в 10 раз

Цифра дня
10 августа 2020

Сколько денег нужно россиянам на пенсии, чтобы жить достойно

Цифра дня
4 августа 2020

Сколько денег потеряла Россия из-за отсутствия иностранных туристов

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