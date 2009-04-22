Команда бара «Симачев» проведет вечеринку, как раньше
Мероприятие пройдет вместе с adidas 19 декабря
Коллекция Дениса Симачева, вдохновленная брендом Ultima от «Яндекс.Такси»
В нее вошли монохромные предметы со светоотражающими элементами
«У нас нет таких денег»: Арт-директор «Симачева» — о закрытии бара Сергей Плешаков (он же диджей Оранж) рассказал, почему нового «Симачева» не будет
У Дениса Симачева появился онлайн-магазин Hooligan
В магазине можно купить одежду и аксессуары новой марки Симачева
На «Трёхгорной мануфактуре» открылся ресторан Симачёва Hooligan
В новом ресторане готовят блюда высокой кухни
Бар, ресторан и клуб #Lol Громкий проект дизайнера и ресторатора Дениса Симачёва с сумасшедшим интерьером и китайской едой
Открытие бара #LOL Дениса Симачёва Гигантский дискошар, иероглифы, аквариумы и Денис Симачёв — The Village побывал на открытии нового бара #LOL
Дим-самы, битые огурцы и утка по-пекински в #Lol
Еда в новом ресторане и баре Дениса Симачёва — #Lol
Денис Симачёв открывает новый бар
Заведение под названием #Lol начнёт работу 4 июля на Пушечной улице
Denis Simachёv Shop & Bar снова открывается
Denis Simachёv Shop & Bar вновь откроется для посетителей в ближайшее время.
Денис Симачёв пообещал открыть бар в ближайшее время
По словам Дениса Симачёва, заведение Denis Simachёv Shop & Bar в скором времени откроется для посетителей.
Ссылки дня: Нобелевка по химии, эти мрачные русские и православный полиграф
Пехтинг Якунина, Нобелевская премия по химии, эти мрачные русские, тролль в мире искусства и православный полиграф — в наших «Ссылках дня».
Денис Симачёв стал совладельцем гостинично-ресторанного проекта
Российский дизайнер совместно со строительной компанией из Казани «АйСиЭн Капитал» учредил «Симачьярд»
Денис Симачёв одел сотрудников аэропорта Шереметьево
Российский дизайнер Денис Симачёв разработал униформу для сотрудников аэропорта Шереметьево в духе 40−60-х годов.