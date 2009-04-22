Студия бренда Denis Simachev Мало кому известно, что три года назад студия Дениса Симачева на Арме функционировала как закрытый клуб. О нем знала лишь пара сотен особо приближенных людей, которые до сих пор называют те вечеринки лучшими из тех, на которых им довелось когда-либо побывать.