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Команда бара «Симачев» проведет вечеринку, как раньше

Мероприятие пройдет вместе с adidas 19 декабря

Команда бара «Симачев» проведет вечеринку, как раньше
Мероприятие пройдет вместе с adidas 19 декабря

Коллекция Дениса Симачева, вдохновленная брендом Ultima от «Яндекс.Такси»

В нее вошли монохромные предметы со светоотражающими элементами

Коллекция Дениса Симачева, вдохновленная брендом Ultima от «Яндекс.Такси»
В нее вошли монохромные предметы со светоотражающими элементами

«У нас нет таких денег»: Арт-директор «Симачева» — о закрытии бара
«У нас нет таких денег»: Арт-директор «Симачева» — о закрытии бара Сергей Плешаков (он же диджей Оранж) рассказал, почему нового «Симачева» не будет
«У нас нет таких денег»: Арт-директор «Симачева» — о закрытии бара

«У нас нет таких денег»: Арт-директор «Симачева» — о закрытии бара
Сергей Плешаков (он же диджей Оранж) рассказал, почему нового «Симачева» не будет

У Дениса Симачева появился онлайн-магазин Hooligan

В магазине можно купить одежду и аксессуары новой марки Симачева

У Дениса Симачева появился онлайн-магазин Hooligan
В магазине можно купить одежду и аксессуары новой марки Симачева

На «Трёхгорной мануфактуре» открылся ресторан Симачёва Hooligan

В новом ресторане готовят блюда высокой кухни

На «Трёхгорной мануфактуре» открылся ресторан Симачёва Hooligan
В новом ресторане готовят блюда высокой кухни

Бар, ресторан и клуб #Lol
Бар, ресторан и клуб #Lol Громкий проект дизайнера и ресторатора Дениса Симачёва с сумасшедшим интерьером и китайской едой
Бар, ресторан и клуб #Lol

Бар, ресторан и клуб #Lol
Громкий проект дизайнера и ресторатора Дениса Симачёва с сумасшедшим интерьером и китайской едой

Открытие бара #LOL Дениса Симачёва
Открытие бара #LOL Дениса Симачёва Гигантский дискошар, иероглифы, аквариумы и Денис Симачёв — The Village побывал на открытии нового бара #LOL
Открытие бара #LOL Дениса Симачёва

Открытие бара #LOL Дениса Симачёва
Гигантский дискошар, иероглифы, аквариумы и Денис Симачёв — The Village побывал на открытии нового бара #LOL

Дим-самы, битые огурцы и утка по-пекински в #Lol

Еда в новом ресторане и баре Дениса Симачёва —  #Lol

Дим-самы, битые огурцы и утка по-пекински в #Lol
Еда в новом ресторане и баре Дениса Симачёва —  #Lol

Денис Симачёв открывает новый бар

Заведение под названием #Lol начнёт работу 4 июля на Пушечной улице

Денис Симачёв открывает новый бар
Заведение под названием #Lol начнёт работу 4 июля на Пушечной улице

Denis Simachёv Shop & Bar снова открывается

Denis Simachёv Shop & Bar вновь откроется для посетителей в ближайшее время.

Denis Simachёv Shop & Bar снова открывается
Denis Simachёv Shop & Bar вновь откроется для посетителей в ближайшее время.

Денис Симачёв пообещал открыть бар в ближайшее время

По словам Дениса Симачёва, заведение Denis Simachёv Shop & Bar в скором времени откроется для посетителей.

Денис Симачёв пообещал открыть бар в ближайшее время
По словам Дениса Симачёва, заведение Denis Simachёv Shop & Bar в скором времени откроется для посетителей.

Ссылки дня: Нобелевка по химии, эти мрачные русские и православный полиграф

Пехтинг Якунина, Нобелевская премия по химии, эти мрачные русские, тролль в мире искусства и православный полиграф — в наших «Ссылках дня».

Ссылки дня: Нобелевка по химии, эти мрачные русские и православный полиграф
Пехтинг Якунина, Нобелевская премия по химии, эти мрачные русские, тролль в мире искусства и православный полиграф — в наших «Ссылках дня».

Денис Симачёв стал совладельцем гостинично-ресторанного проекта

Российский дизайнер совместно со строительной компанией из Казани «АйСиЭн Капитал» учредил «Симачьярд»

Денис Симачёв стал совладельцем гостинично-ресторанного проекта
Российский дизайнер совместно со строительной компанией из Казани «АйСиЭн Капитал» учредил «Симачьярд»

Денис Симачёв одел сотрудников аэропорта Шереметьево

Российский дизайнер Денис Симачёв разработал униформу для сотрудников аэропорта Шереметьево в духе 40−60-х годов.

Денис Симачёв одел сотрудников аэропорта Шереметьево
Российский дизайнер Денис Симачёв разработал униформу для сотрудников аэропорта Шереметьево в духе 40−60-х годов.

Три года Shop & Bar Denis Simachev
Три года Shop & Bar Denis Simachev Семнадцатого апреля Shop & Bar Denis Simachev празднует свой третий день рождения. По этому поводу команда бренда устраивает вечеринку и дарит футболки.&nbsp;
Три года Shop & Bar Denis Simachev

Три года Shop & Bar Denis Simachev
Семнадцатого апреля Shop & Bar Denis Simachev празднует свой третий день рождения. По этому поводу команда бренда устраивает вечеринку и дарит футболки.&nbsp;

Студия бренда Denis Simachev
Студия бренда Denis Simachev Мало кому известно, что три года назад студия Дениса Симачева на Арме функционировала как закрытый клуб. О нем знала лишь пара сотен особо приближенных людей, которые до сих пор называют те вечеринки лучшими из тех, на которых им&nbsp;довелось&nbsp;когда-либо побывать.
Студия бренда Denis Simachev

Студия бренда Denis Simachev
Мало кому известно, что три года назад студия Дениса Симачева на Арме функционировала как закрытый клуб. О нем знала лишь пара сотен особо приближенных людей, которые до сих пор называют те вечеринки лучшими из тех, на которых им&nbsp;довелось&nbsp;когда-либо побывать.