Суд на неделю закрыл «Детский мир» после встречи фанатов фильма «Майор Гром», на которую пришли тысячи человек
«Детский мир» откроет на Новом Арбате флагманский магазин за миллиард рублей
Открытие запланировано на вторую половину года
Детский мир на Лубянке эвакуировали из-за сигнализации. Возгорания не обнаружено
Пожарные уже закончили проверку
Самые популярные новогодние подарки для детей
«Детский мир» назвал самые покупаемые товары в конце 2018 года
«Детский мир» открыл первый магазин товаров для животных «Зоозавр»
В течение двух месяцев в Москве и области появятся еще 10 магазинов сети
«Детский мир» запускает бренд развивающих игрушек по доступным ценам
Магазины ABC пока не планируют открывать в Москве и Санкт-Петербурге
Межсезонная распродажа в Reebok и Bobbi Brown и 90%-ные скидки в Leform А еще акция ITK Kit и открытие нового магазина Monki
В «Детском мире» на Лубянке в прямом эфире покажут творческий вечер Джона Ле Карре
Стоимость билета — 500 рублей
«Детский мир» не будет открывать магазин в Охотном ряду
Руководство ТЦ не устроила концепция арендатора
Ордер на арест наследника Samsung, продажа Ray-Ban и IPO «Детского мира»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Детский мир» откроет флагманский магазин около Кремля
«Детский мир» может занять площади ретейлера одежды Podium market
При ремонте Центрального детского магазина пытались похитить 250 миллионов рублей
Подозреваемым по делу проходит руководитель компании-подрядчика «Эссовер-К»
Открытие Центрального детского магазина на Лубянке 31 марта 2015 года после шестилетней реконструкции открылся «Детский мир» на Лубянке. The Village побывал в обновлённом детском универмаге
«Центральный детский магазин на Лубянке» откроется после реконструкции 31 марта
В программе церемонии открытия — цирковые номера и выступления популярных артистов
Выход из метро «Лубянка» в «Детский мир» откроют к апрелю
Вход со станции метро «Лубянка» в детский магазин запланирован ещё в первоначальном проекте
«Детский мир»: Почему всё могло быть ещё хуже Редактор The Village Юрий Болотов разбирается, что не так с обновленным «Детским миром», который открывается этой весной спустя шесть лет реконструкции
Как выглядит «Детский мир» после шести лет реконструкции «Центральный детский магазин на Лубянке» откроется весной 2015 года. The Village побывал в обновлённом универмаге
В Москве открывается торговый центр «Авиапарк» (обновлено)
На четырёх этажах «Авиапарка» работают больше 500 магазинов различных категорий, кинотеатр на 17 залов, зимний сад и около 80 ресторанов
Флагманский «Детский мир» на Воздвиженке The Village побывал во флагманском магазине «Детский мир», который откроется 27 августа на Воздвиженке, в бывшем здании «Военторга»
Флагманский «Детский мир» на Воздвиженке
The Village побывал в новом «Детском мире» за несколько дней до открытия
«Детский мир» откроет флагманский магазин в «Военторге»
Флагманский магазин сети начнёт работу в сентябре
Hopes Markets: Оживление бирж, падение тиражей в печати и 240 млрд рублей для Крыма
Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке
Business Geek: Дом «Волка с Уолл-стрит», советы Навального Обаме и другие хиты недели Из Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Hopes Markets: Эффект путинской речи, лихорадка в ритейле и возвращение «Аэрофлота»
Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке
«Детский мир» подал заявку на проведение IPO в Лондоне
Предполагается, что размещение акций на $500 млн может состояться уже в середине марта
В «Мега Белая Дача» открылся флагманский «Детский мир»
В «Меге» открылся магазин сети «Детский мир» в обновлённом формате – с 20 развлекательными зонами и бесплатными занятиями для юных покупателей.
«Детский мир» вложит 300 млн рублей в создание интерактивных магазинов
Руководство компании надеется, что новый формат позволит повысить посещаемость магазинов, а вместе с ней — и выручку
В «Детском мире» откроют музей
В отреставрированном «Детском мире» планируют открыть «Музей детства», посвящённый одновременно истории игрушек и истории детского универмага.
Первый московский «Кидбург» откроется в «Детском мире»
Первый в Москве детский парк «Кидбург» откроется в «Детском мире» на Лубянке.
Где покупать подарки: 15 онлайн-магазинов Для тех, кто ещё не успел купить подарки к Новому году, но не собирается провести оставшуюся неделю в очередях, The Village выбрал 15 московских онлайн-магазинов, которые помогут сэкономить время.
В «Детском мире» откроют крупнейший в мире магазин игрушек Hamleys
Основным арендатором в «Детском мире» на Лубянке станет английская сеть магазинов игрушек Hamleys, которая откроет в Москве свой самый большой в мире филиал.
В Москве открывается «Детский ГУМ»
21 октября в 13:00 состоится открытие нового детского магазина на Красной площади — «Детского ГУМа».
Атриум «Детского мира» обустроят для детей-инвалидов
Выбран проект атриума «Детского мира»: он будет состоять из тематических зон с многофункциональной сценой в центре.
Атриум «Детского мира» сохранят
Компания-девелопер переделала проект реконструкции на 90 %, а также объявила, что главный детский магазин страны сменит название.