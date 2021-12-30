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МЫ В СОЦСЕТЯХ

30 декабря 2021

Из ТЦ Columbus эвакуировали посетителей

Суд на неделю закрыл «Детский мир» после встречи фанатов фильма «Майор Гром», на которую пришли тысячи человек
обновлено21 мая 2021

Суд на неделю закрыл «Детский мир» после встречи фанатов фильма «Майор Гром», на которую пришли тысячи человек

«Детский мир» откроет на Новом Арбате флагманский магазин за миллиард рублей

Открытие запланировано на вторую половину года

«Детский мир» откроет на Новом Арбате флагманский магазин за миллиард рублей

Детский мир на Лубянке эвакуировали из-за сигнализации. Возгорания не обнаружено

Пожарные уже закончили проверку

Детский мир на Лубянке эвакуировали из-за сигнализации. Возгорания не обнаружено

Самые популярные новогодние подарки для детей

«Детский мир» назвал самые покупаемые товары в конце 2018 года

Самые популярные новогодние подарки для детей

«Детский мир» открыл первый магазин товаров для животных «Зоозавр»

В течение двух месяцев в Москве и области появятся еще 10 магазинов сети

«Детский мир» открыл первый магазин товаров для животных «Зоозавр»

«Детский мир» запускает бренд развивающих игрушек по доступным ценам

Магазины ABC пока не планируют открывать в Москве и Санкт-Петербурге

«Детский мир» запускает бренд развивающих игрушек по доступным ценам

Межсезонная распродажа в Reebok и Bobbi Brown и 90%-ные скидки в Leform
Межсезонная распродажа в Reebok и Bobbi Brown и 90%-ные скидки в Leform А еще акция ITK Kit и открытие нового магазина Monki
Межсезонная распродажа в Reebok и Bobbi Brown и 90%-ные скидки в Leform

Межсезонная распродажа в Reebok и Bobbi Brown и 90%-ные скидки в Leform
А еще акция ITK Kit и открытие нового магазина Monki

В «Детском мире» на Лубянке в прямом эфире покажут творческий вечер Джона Ле Карре

Стоимость билета — 500 рублей

В «Детском мире» на Лубянке в прямом эфире покажут творческий вечер Джона Ле Карре

ЦДМ откроет летний лагерь для детей в центре Москвы

Вход в лагерь будет бесплатным

ЦДМ откроет летний лагерь для детей в центре Москвы

«Детский мир» не будет открывать магазин в Охотном ряду

Руководство ТЦ не устроила концепция арендатора

«Детский мир» не будет открывать магазин в Охотном ряду

Ордер на арест наследника Samsung, продажа Ray-Ban и IPO «Детского мира»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Ордер на арест наследника Samsung, продажа Ray-Ban и IPO «Детского мира»

«Детский мир» откроет флагманский магазин около Кремля

«Детский мир» может занять площади ретейлера одежды Podium market

«Детский мир» откроет флагманский магазин около Кремля

При ремонте Центрального детского магазина пытались похитить 250 миллионов рублей

Подозреваемым по делу проходит руководитель компании-подрядчика «Эссовер-К»

При ремонте Центрального детского магазина пытались похитить 250 миллионов рублей

Открытие Центрального детского магазина на Лубянке
Открытие Центрального детского магазина на Лубянке 31 марта 2015 года после шестилетней реконструкции открылся «Детский мир» на Лубянке. The Village побывал в обновлённом детском универмаге
Открытие Центрального детского магазина на Лубянке

Открытие Центрального детского магазина на Лубянке
31 марта 2015 года после шестилетней реконструкции открылся «Детский мир» на Лубянке. The Village побывал в обновлённом детском универмаге

«Центральный детский магазин на Лубянке» откроется после реконструкции 31 марта

В программе церемонии открытия — цирковые номера и выступления популярных артистов

«Центральный детский магазин на Лубянке» откроется после реконструкции 31 марта

Выход из метро «Лубянка» в «Детский мир» откроют к апрелю

Вход со станции метро «Лубянка» в детский магазин запланирован ещё в первоначальном проекте

Выход из метро «Лубянка» в «Детский мир» откроют к апрелю

«Детский мир»: Почему всё могло быть ещё хуже
«Детский мир»: Почему всё могло быть ещё хуже Редактор The Village Юрий Болотов разбирается, что не так с обновленным «Детским миром», который открывается этой весной спустя шесть лет реконструкции
«Детский мир»: Почему всё могло быть ещё хуже

«Детский мир»: Почему всё могло быть ещё хуже
Редактор The Village Юрий Болотов разбирается, что не так с обновленным «Детским миром», который открывается этой весной спустя шесть лет реконструкции

Как выглядит «Детский мир» после шести лет реконструкции
Как выглядит «Детский мир» после шести лет реконструкции «Центральный детский магазин на Лубянке» откроется весной 2015 года. The Village побывал в обновлённом универмаге
Как выглядит «Детский мир» после шести лет реконструкции

Как выглядит «Детский мир» после шести лет реконструкции
«Центральный детский магазин на Лубянке» откроется весной 2015 года. The Village побывал в обновлённом универмаге

В Москве открывается торговый центр «Авиапарк» (обновлено)

На четырёх этажах «Авиапарка» работают больше 500 магазинов различных категорий, кинотеатр на 17 залов, зимний сад и около 80 ресторанов

В Москве открывается торговый центр «Авиапарк» (обновлено)

Флагманский «Детский мир» на Воздвиженке
Флагманский «Детский мир» на Воздвиженке The Village побывал во флагманском магазине «Детский мир», который откроется 27 августа на Воздвиженке, в бывшем здании «Военторга»
Флагманский «Детский мир» на Воздвиженке

Флагманский «Детский мир» на Воздвиженке
The Village побывал во флагманском магазине «Детский мир», который откроется 27 августа на Воздвиженке, в бывшем здании «Военторга»

Флагманский «Детский мир» на Воздвиженке

The Village побывал в новом «Детском мире» за несколько дней до открытия

Флагманский «Детский мир» на Воздвиженке

«Детский мир» откроет флагманский магазин в «Военторге»

Флагманский магазин сети начнёт работу в сентябре

«Детский мир» откроет флагманский магазин в «Военторге»

Hopes Markets: Оживление бирж, падение тиражей в печати и 240 млрд рублей для Крыма

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Hopes Markets: Оживление бирж, падение тиражей в печати и 240 млрд рублей для Крыма

Business Geek: Дом «Волка с Уолл-стрит», советы Навального Обаме и другие хиты недели
Business Geek: Дом «Волка с Уолл-стрит», советы Навального Обаме и другие хиты недели Из Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Business Geek: Дом «Волка с Уолл-стрит», советы Навального Обаме и другие хиты недели

Business Geek: Дом «Волка с Уолл-стрит», советы Навального Обаме и другие хиты недели
Из Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.

Hopes Markets: Эффект путинской речи, лихорадка в ритейле и возвращение «Аэрофлота»

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Hopes Markets: Эффект путинской речи, лихорадка в ритейле и возвращение «Аэрофлота»

«Детский мир» подал заявку на проведение IPO в Лондоне

Предполагается, что размещение акций на $500 млн может состояться уже в середине марта

«Детский мир» подал заявку на проведение IPO в Лондоне

В «Мега Белая Дача» открылся флагманский «Детский мир»

В «Меге» открылся магазин сети «Детский мир» в обновлённом формате – с 20 развлекательными зонами и бесплатными занятиями для юных покупателей.

В «Мега Белая Дача» открылся флагманский «Детский мир»

«Детский мир» вложит 300 млн рублей в создание интерактивных магазинов

Руководство компании надеется, что новый формат позволит повысить посещаемость магазинов, а вместе с ней — и выручку

«Детский мир» вложит 300 млн рублей в создание интерактивных магазинов

В «Детском мире» откроют музей

В отреставрированном «Детском мире» планируют открыть «Музей детства», посвящённый одновременно истории игрушек и истории детского универмага.

В «Детском мире» откроют музей

Комментарий: Денис Ерхов об обновлённом «Детском мире» Обновлённый «Детский мир» станет похож на любой другой московский торговый центр с огромной «Азбукой вкуса» и восьмизальным кинотеатром сети «Формула кино».

Комментарий: Денис Ерхов об обновлённом «Детском мире»

Первый московский «Кидбург» откроется в «Детском мире»

Первый в Москве детский парк «Кидбург» откроется в «Детском мире» на Лубянке.

Первый московский «Кидбург» откроется в «Детском мире»

Где покупать подарки: 15 онлайн-магазинов
Где покупать подарки: 15 онлайн-магазинов Для тех, кто ещё не успел купить подарки к Новому году, но не собирается провести оставшуюся неделю в очередях, The Village выбрал 15 московских онлайн-магазинов, которые помогут сэкономить время.
Где покупать подарки: 15 онлайн-магазинов

Где покупать подарки: 15 онлайн-магазинов
Для тех, кто ещё не успел купить подарки к Новому году, но не собирается провести оставшуюся неделю в очередях, The Village выбрал 15 московских онлайн-магазинов, которые помогут сэкономить время.

В «Детском мире» откроют крупнейший в мире магазин игрушек Hamleys

Основным арендатором в «Детском мире» на Лубянке станет английская сеть магазинов игрушек Hamleys, которая откроет в Москве свой самый большой в мире филиал.

В «Детском мире» откроют крупнейший в мире магазин игрушек Hamleys

В Москве открывается «Детский ГУМ»

21 октября в 13:00 состоится открытие нового детского магазина на Красной площади — «Детского ГУМа».

В Москве открывается «Детский ГУМ»

Атриум «Детского мира» обустроят для детей-инвалидов

Выбран проект атриума «Детского мира»: он будет состоять из тематических зон с многофункциональной сценой в центре.

Атриум «Детского мира» обустроят для детей-инвалидов

Атриум «Детского мира» сохранят

Компания-девелопер переделала проект реконструкции на 90 %, а также объявила, что главный детский магазин страны сменит название.

Атриум «Детского мира» сохранят

Родительский контроль: Что будет с «Детским миром»
Родительский контроль: Что будет с «Детским миром» Противостояние вокруг «Детского мира» длится уже 7 лет, но только сейчас дискуссия вышла на открытый уровень. The Village разобрался, в чем суть конфликта и как стороны понимают свою ответственность.
Родительский контроль: Что будет с «Детским миром»

Родительский контроль: Что будет с «Детским миром»
Противостояние вокруг «Детского мира» длится уже 7 лет, но только сейчас дискуссия вышла на открытый уровень. The Village разобрался, в чем суть конфликта и как стороны понимают свою ответственность.

В сети появилось видео о реконструкции «Детского мира» Дирекция универмага на Лубянке сняла фильм о «Детском мире», посвященный изменениям в проекте реконструкции.

В сети появилось видео о реконструкции «Детского мира»

Срок реконструкции «Детского мира» продлили Работы по реконструкции «Детского мира» должны завершиться до 2013 года

Срок реконструкции «Детского мира» продлили

Инвесторы отказались делать «музей» из «Детского мира» «Детский мир» лишится исторических интерьеров внутренних помещений. Девелоперская компания настаивает на сносе

Инвесторы отказались делать «музей» из «Детского мира»

Виды на город
Виды на город Всю осень фотограф Катя Демидова по заданию редакции The Village фотографировала затянутые принтами исторические здания Москвы
Виды на город

Виды на город
Всю осень фотограф Катя Демидова по заданию редакции The Village фотографировала затянутые принтами исторические здания Москвы

Итоги недели: Москва во льду, памятник Гагарину похитили, в метро устанавливают системы досмотра The Village выбрал главные события недели и собрал комментарии экспертов и блогеров

Итоги недели: Москва во льду, памятник Гагарину похитили, в метро устанавливают системы досмотра

Проект реконструкции «Детского мира» могут пересмотреть Проект реконструкции «Детского мира» на Лубянке могут скорректировать. В итоге будет сохранено внутреннее убранство здания

Проект реконструкции «Детского мира» могут пересмотреть

В «Детском мире» появятся кинотеатр и детский театр
В «Детском мире» появятся кинотеатр и детский театр Реконструкцию центрального магазина «Детский мир» начнут в октябре этого года, а закончат только в 2012 году.
В «Детском мире» появятся кинотеатр и детский театр

В «Детском мире» появятся кинотеатр и детский театр
Реконструкцию центрального магазина «Детский мир» начнут в октябре этого года, а закончат только в 2012 году.

Новый «Детский Мир» или изгнание духа времени
Новый «Детский Мир» или изгнание духа времени Перед детской мольбой не устоять. Семейная пара останавливается прямо напротив прилавка, в котором несколько сортов мороженого. Вишневое, Ванильное, Крем-брюле.
Новый «Детский Мир» или изгнание духа времени

Новый «Детский Мир» или изгнание духа времени
Перед детской мольбой не устоять. Семейная пара останавливается прямо напротив прилавка, в котором несколько сортов мороженого. Вишневое, Ванильное, Крем-брюле.

Детский Мир В принципе все уже знают, что «Детский Мир» будет подвержен «реконструкции»… Эта мысль не нова, не остра и с нею как бы смирились…

Детский Мир