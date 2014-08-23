«Детский мир» откроет на Новом Арбате флагманский магазин за миллиард рублей
Открытие запланировано на вторую половину года
«Детский мир» откроет на Новом Арбате флагманский магазин за миллиард рублей Открытие запланировано на вторую половину года
Детский мир на Лубянке эвакуировали из-за сигнализации. Возгорания не обнаружено
Пожарные уже закончили проверку
Детский мир на Лубянке эвакуировали из-за сигнализации. Возгорания не обнаружено Пожарные уже закончили проверку
Самые популярные новогодние подарки для детей
«Детский мир» назвал самые покупаемые товары в конце 2018 года
Самые популярные новогодние подарки для детей «Детский мир» назвал самые покупаемые товары в конце 2018 года
«Детский мир» открыл первый магазин товаров для животных «Зоозавр»
В течение двух месяцев в Москве и области появятся еще 10 магазинов сети
«Детский мир» открыл первый магазин товаров для животных «Зоозавр» В течение двух месяцев в Москве и области появятся еще 10 магазинов сети
«Детский мир» запускает бренд развивающих игрушек по доступным ценам
Магазины ABC пока не планируют открывать в Москве и Санкт-Петербурге
«Детский мир» запускает бренд развивающих игрушек по доступным ценам Магазины ABC пока не планируют открывать в Москве и Санкт-Петербурге
Межсезонная распродажа в Reebok и Bobbi Brown и 90%-ные скидки в Leform А еще акция ITK Kit и открытие нового магазина Monki
В «Детском мире» на Лубянке в прямом эфире покажут творческий вечер Джона Ле Карре
Стоимость билета — 500 рублей
В «Детском мире» на Лубянке в прямом эфире покажут творческий вечер Джона Ле Карре Стоимость билета — 500 рублей
ЦДМ откроет летний лагерь для детей в центре Москвы Вход в лагерь будет бесплатным
«Детский мир» не будет открывать магазин в Охотном ряду
Руководство ТЦ не устроила концепция арендатора
«Детский мир» не будет открывать магазин в Охотном ряду Руководство ТЦ не устроила концепция арендатора
Ордер на арест наследника Samsung, продажа Ray-Ban и IPO «Детского мира»
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Ордер на арест наследника Samsung, продажа Ray-Ban и IPO «Детского мира» Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
«Детский мир» откроет флагманский магазин около Кремля
«Детский мир» может занять площади ретейлера одежды Podium market
«Детский мир» откроет флагманский магазин около Кремля «Детский мир» может занять площади ретейлера одежды Podium market
При ремонте Центрального детского магазина пытались похитить 250 миллионов рублей
Подозреваемым по делу проходит руководитель компании-подрядчика «Эссовер-К»
При ремонте Центрального детского магазина пытались похитить 250 миллионов рублей Подозреваемым по делу проходит руководитель компании-подрядчика «Эссовер-К»
Открытие Центрального детского магазина на Лубянке 31 марта 2015 года после шестилетней реконструкции открылся «Детский мир» на Лубянке. The Village побывал в обновлённом детском универмаге
«Центральный детский магазин на Лубянке» откроется после реконструкции 31 марта
В программе церемонии открытия — цирковые номера и выступления популярных артистов
«Центральный детский магазин на Лубянке» откроется после реконструкции 31 марта В программе церемонии открытия — цирковые номера и выступления популярных артистов
Выход из метро «Лубянка» в «Детский мир» откроют к апрелю
Вход со станции метро «Лубянка» в детский магазин запланирован ещё в первоначальном проекте
Выход из метро «Лубянка» в «Детский мир» откроют к апрелю Вход со станции метро «Лубянка» в детский магазин запланирован ещё в первоначальном проекте
«Детский мир»: Почему всё могло быть ещё хуже Редактор The Village Юрий Болотов разбирается, что не так с обновленным «Детским миром», который открывается этой весной спустя шесть лет реконструкции
Как выглядит «Детский мир» после шести лет реконструкции «Центральный детский магазин на Лубянке» откроется весной 2015 года. The Village побывал в обновлённом универмаге
В Москве открывается торговый центр «Авиапарк» (обновлено)
На четырёх этажах «Авиапарка» работают больше 500 магазинов различных категорий, кинотеатр на 17 залов, зимний сад и около 80 ресторанов