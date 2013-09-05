«Дикую мяту» отменили за сутки до начала. Что будет с фестивалем? И как поддержать его организаторов
В «Зарядье» пройдут бесплатные концерты Антохи МС, Cream Soda и «Наадя»
Фестиваль «Путешествие в Рождество» в этом году проводят вместе с «Дикой мятой»
В «Зарядье» пройдут бесплатные концерты Антохи МС, Cream Soda и «Наадя» Фестиваль «Путешествие в Рождество» в этом году проводят вместе с «Дикой мятой»
На фестивале «Дикая мята» выступит Green Grey
Билеты на летний фестиваль уже поступили в продажу
На фестивале «Дикая мята» выступит Green Grey Билеты на летний фестиваль уже поступили в продажу
Антоха МС отправится на фестиваль в Южную Корею по итогам шоукейса на «Дикой мяте»
Российский хип-хоп-исполнитель стал первым победителем Mint Music Showcase
Антоха МС отправится на фестиваль в Южную Корею по итогам шоукейса на «Дикой мяте» Российский хип-хоп-исполнитель стал первым победителем Mint Music Showcase
На «Дикой мяте» выступят Shortparis и Эрика Лундмоен
Также в лайн-ап начинающих артистов попала инди-группа
На «Дикой мяте» выступят Shortparis и Эрика Лундмоен Также в лайн-ап начинающих артистов попала инди-группа
Лайнап «Дикой мяты» пополнили The Hatters, Sirotkin и «Казускома»
The Hatters выступят на главной сцене фестиваля
Лайнап «Дикой мяты» пополнили The Hatters, Sirotkin и «Казускома» The Hatters выступят на главной сцене фестиваля
Фестиваль «Дикая мята» анонсировал хедлайнера электронной сцены
В продажу также поступили семейные абонементы
Фестиваль «Дикая мята» анонсировал хедлайнера электронной сцены В продажу также поступили семейные абонементы
Билеты на «Дикую мяту» теперь можно купить в рассрочку
Фестиваль пройдет с 28 по 30 июня в Тульской области
Билеты на «Дикую мяту» теперь можно купить в рассрочку
Фестиваль пройдет с 28 по 30 июня в Тульской области
«Дикая мята», «Эскимо-фест» и беговелогонка на Даниловском
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
«Дикая мята», «Эскимо-фест» и беговелогонка на Даниловском The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные
Основатель «Дикой мяты» — о том, как сделать фестивальИстория Андрея Клюкина, который создал крупнейший в России независимый опен-эйр
Основатель «Дикой мяты» — о том, как сделать фестиваль История Андрея Клюкина, который создал крупнейший в России независимый опен-эйр
Как Вадим Германов открыл детскую «Рок-школу» И везет детей выступать на «Дикой мяте»
Земфира выступит на «Дикой мяте» Также она значится в программе Пикника «Афиши»
«Яндекс.Афиша» проведет распродажу билетов на концерты
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