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«Дикую мяту» отменили за сутки до начала. Что будет с фестивалем?
«Дикую мяту» отменили за сутки до начала. Что будет с фестивалем? И как поддержать его организаторов
«Дикую мяту» отменили за сутки до начала. Что будет с фестивалем?

«Дикую мяту» отменили за сутки до начала. Что будет с фестивалем?
И как поддержать его организаторов

В «Зарядье» пройдут бесплатные концерты Антохи МС, Cream Soda и «Наадя»

Фестиваль «Путешествие в Рождество» в этом году проводят вместе с «Дикой мятой»

В «Зарядье» пройдут бесплатные концерты Антохи МС, Cream Soda и «Наадя»
Фестиваль «Путешествие в Рождество» в этом году проводят вместе с «Дикой мятой»

На фестивале «Дикая мята» выступит Green Grey

Билеты на летний фестиваль уже поступили в продажу

На фестивале «Дикая мята» выступит Green Grey
Билеты на летний фестиваль уже поступили в продажу

Антоха МС отправится на фестиваль в Южную Корею по итогам шоукейса на «Дикой мяте»

Российский хип-хоп-исполнитель стал первым победителем Mint Music Showcase

Антоха МС отправится на фестиваль в Южную Корею по итогам шоукейса на «Дикой мяте»
Российский хип-хоп-исполнитель стал первым победителем Mint Music Showcase

На «Дикой мяте» выступят Shortparis и Эрика Лундмоен

Также в лайн-ап начинающих артистов попала инди-группа

На «Дикой мяте» выступят Shortparis и Эрика Лундмоен
Также в лайн-ап начинающих артистов попала инди-группа

Лайнап «Дикой мяты» пополнили The Hatters, Sirotkin и «Казускома»

The Hatters выступят на главной сцене фестиваля

Лайнап «Дикой мяты» пополнили The Hatters, Sirotkin и «Казускома»
The Hatters выступят на главной сцене фестиваля

Фестиваль «Дикая мята» анонсировал хедлайнера электронной сцены

В продажу также поступили семейные абонементы

Фестиваль «Дикая мята» анонсировал хедлайнера электронной сцены
В продажу также поступили семейные абонементы

Билеты на «Дикую мяту» теперь можно купить в рассрочку

Фестиваль пройдет с 28 по 30 июня в Тульской области

Билеты на «Дикую мяту» теперь можно купить в рассрочку
Фестиваль пройдет с 28 по 30 июня в Тульской области

«Дикая мята», «Эскимо-фест» и беговелогонка на Даниловском

The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

«Дикая мята», «Эскимо-фест» и беговелогонка на Даниловском
The Village рассказывает, куда отправиться с детьми в выходные

Основатель «Дикой мяты» — о том, как сделать фестиваль

Основатель «Дикой мяты» — о том, как сделать фестивальИстория Андрея Клюкина, который создал крупнейший в России независимый опен-эйр

Основатель «Дикой мяты» — о том, как сделать фестиваль

Основатель «Дикой мяты» — о том, как сделать фестиваль
История Андрея Клюкина, который создал крупнейший в России независимый опен-эйр

Как Вадим Германов открыл детскую «Рок-школу»

Как Вадим Германов открыл детскую «Рок-школу»И везет детей выступать на «Дикой мяте»

Как Вадим Германов открыл детскую «Рок-школу»

Как Вадим Германов открыл детскую «Рок-школу»
И везет детей выступать на «Дикой мяте»

Земфира выступит на «Дикой мяте»

Также она значится в программе Пикника «Афиши»

Земфира выступит на «Дикой мяте»
Также она значится в программе Пикника «Афиши»

«Яндекс.Афиша» проведет распродажу билетов на концерты

На события в Москве и Петербурге можно будет попасть со скидкой до 40 %

«Яндекс.Афиша» проведет распродажу билетов на концерты
На события в Москве и Петербурге можно будет попасть со скидкой до 40 %

Планы на выходные: День города — 2013
Планы на выходные: День города — 2013 В Москве 7 и 8 сентября отмечают День города. The Village выбрал из приблизительно тысячи событий те, которые должны помочь провести эти выходные без чувства неловкости за себя и организаторов.
Планы на выходные: День города — 2013

Планы на выходные: День города — 2013
В Москве 7 и 8 сентября отмечают День города. The Village выбрал из приблизительно тысячи событий те, которые должны помочь провести эти выходные без чувства неловкости за себя и организаторов.