Второе кафе «Вай Мэ!», Kotleta в зоопарке, ресторан O`Jules и киоск Dippin' Dots Кафе-мороженое Movenpick в «Музеоне» и сервис доставки кокосов CocoFace — The Village об интересных открытиях недели
Второе кафе «Вай Мэ!», Kotleta в зоопарке, ресторан O`Jules и киоск Dippin' Dots Кафе-мороженое Movenpick в «Музеоне» и сервис доставки кокосов CocoFace — The Village об интересных открытиях недели
В «Модном сезоне» открылся киоск с мороженым Dippin' Dots
В меню — больше десятка вкусов, среди которых шоколадный, ванильный, мятный и ореховый
В «Модном сезоне» открылся киоск с мороженым Dippin' Dots В меню — больше десятка вкусов, среди которых шоколадный, ванильный, мятный и ореховый
25 новых кафе и ресторанов весны Magnolia Bakery, грузинская закусочная «Вай Мэ!», ресторан LavkaLavka, Orange 3, новый ресторан от создателей «Ёрника» — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой весной
25 новых кафе и ресторанов весны Magnolia Bakery, грузинская закусочная «Вай Мэ!», ресторан LavkaLavka, Orange 3, новый ресторан от создателей «Ёрника» — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой весной
Планы на зиму: 28 новых кафе, ресторанов и баров Эклерная «Шоколадного ателье», LavkaLavka на Кутузовском, три новых проекта бартендера Александра Кана и полноценное кафе Puff Point — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой зимой.
Планы на зиму: 28 новых кафе, ресторанов и баров Эклерная «Шоколадного ателье», LavkaLavka на Кутузовском, три новых проекта бартендера Александра Кана и полноценное кафе Puff Point — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой зимой.
Планы на осень: 27 новых кафе, ресторанов и баров Новый проект Уильяма Ламберти, рыбный ресторан создателей Torro Grill, Saxon + Parole, Krispy Kreme и Dippin' Dots в Москве — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой осенью.