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Второе кафе «Вай Мэ!», Kotleta в зоопарке, ресторан O`Jules и киоск Dippin' Dots Кафе-мороженое Movenpick в «Музеоне» и сервис доставки кокосов CocoFace — The Village об интересных открытиях недели

Второе кафе «Вай Мэ!», Kotleta в зоопарке, ресторан O`Jules и киоск Dippin' Dots
Кафе-мороженое Movenpick в «Музеоне» и сервис доставки кокосов CocoFace — The Village об интересных открытиях недели

В «Модном сезоне» открылся киоск с мороженым Dippin' Dots

В меню — больше десятка вкусов, среди которых шоколадный, ванильный, мятный и ореховый

В «Модном сезоне» открылся киоск с мороженым Dippin' Dots
В меню — больше десятка вкусов, среди которых шоколадный, ванильный, мятный и ореховый

25 новых кафе и ресторанов весны Magnolia Bakery, грузинская закусочная «Вай Мэ!», ресторан LavkaLavka, Orange 3, новый ресторан от создателей «Ёрника» — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой весной

25 новых кафе и ресторанов весны
Magnolia Bakery, грузинская закусочная «Вай Мэ!», ресторан LavkaLavka, Orange 3, новый ресторан от создателей «Ёрника» — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой весной

Планы на зиму: 28 новых кафе, ресторанов и баров
Планы на зиму: 28 новых кафе, ресторанов и баров Эклерная «Шоколадного ателье», LavkaLavka на Кутузовском, три новых проекта бартендера Александра Кана и полноценное кафе Puff Point — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой зимой.
Планы на зиму: 28 новых кафе, ресторанов и баров

Планы на зиму: 28 новых кафе, ресторанов и баров
Эклерная «Шоколадного ателье», LavkaLavka на Кутузовском, три новых проекта бартендера Александра Кана и полноценное кафе Puff Point — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой зимой.

Планы на осень: 27 новых кафе, ресторанов и баров
Планы на осень: 27 новых кафе, ресторанов и баров Новый проект Уильяма Ламберти, рыбный ресторан создателей Torro Grill, Saxon + Parole, Krispy Kreme и Dippin' Dots в Москве — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой осенью.
Планы на осень: 27 новых кафе, ресторанов и баров

Планы на осень: 27 новых кафе, ресторанов и баров
Новый проект Уильяма Ламберти, рыбный ресторан создателей Torro Grill, Saxon + Parole, Krispy Kreme и Dippin' Dots в Москве — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой осенью.