Планы на зиму: 28 новых кафе, ресторанов и баров Эклерная «Шоколадного ателье», LavkaLavka на Кутузовском, три новых проекта бартендера Александра Кана и полноценное кафе Puff Point — The Village узнал, какие заведения откроются в городе этой зимой.