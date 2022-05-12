Активисты призвали к бойкоту «Мулан». Фильм снимали в Синьцзяне, где расположены китайские концлагеря
В русском дубляже диснеевского мультфильма «Вперед» скрыли ориентацию ЛГБТ-персонажа
Девушку героини назвали нейтрально — партнер
В «Депо» откроется поп-ап с новогодней коллекцией Disney x Gucci
Он будет работать с 20 января по 15 марта
«Звездные войны: Скайуокер. Восход»: Разочаровывающий финал новой трилогии В прокате — с 19 декабря
В новых «Мстителях» впервые появился персонаж-гей. От российских зрителей скрыли его ориентацию
В российском дубляже скрыли упоминание о свидании двух мужчин
Disney покажет в День Победы фильм об афганской войне
При этом в конце апреля студия планирует представить новых «Мстителей», с прокатом которых раньше возникали проблемы
Disney проведет в Москве праздничные мероприятия к 90-летию Микки Мауса
В Artplay откроется мультимедийная выставка, а в Московской консерватории состоится киноконцерт «Фантазия»
«Дэдпул 2»: Эмпатия побеждает цинизм в супергеройском кино Гриша Пророков — о второй части франшизы про супергероя, который знает, что он находится внутри фильма
Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Самый дорогой производитель марихуаны, клонирование обезьян и суды из-за Grumpy Cat
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Роботы против бездомных, светящиеся растения и смартфон с уползшим экраном
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Disney объяснила нежелание открывать Диснейленд в России
Это единственная сторона бизнеса компании, которая не развивается на местном рынке
Рейв для гиков: Как прошли Comic Con и «Игромир» в Москве«Девушка в костюме банана выходит на бой с кем-то вроде викинга. У нее в одной руке булава, а в другой — маленькая игрушечная лягушка»
Рейв для гиков: Как прошли Comic Con и «Игромир» в Москве «Девушка в костюме банана выходит на бой с кем-то вроде викинга. У нее в одной руке булава, а в другой — маленькая игрушечная лягушка»
Расходы на электрокары, бонусы от «Яндекса» и радиочастотные метки для клеток
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В 2017 году Disney откроет магазины игрушек в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи
Россия — единственный рынок, на котором компания развивает сеть в партнерстве с местным оператором
Ученый Иван Пупырев — о том, как он изобрел одежду будущего Сотрудник Google ATAP Иван Пупырев разработал интерактивную куртку для Levi’s и поющие цветы Disney
Шоу Disney для Snapchat, связь Сноудена и KFC и алгоритм-топ-менеджер
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Онлайн-чаевые от Сбербанка, игры с нейросетями и IPO Snapchat
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В Москве откроются магазины Disney
В магазинах будет продавать игрушки, костюмы, детскую одежду и другие товары
Ажиотаж вокруг iPhone 7, иск против лже-Маска и порноверсия Aviasales
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В Москве откроется кинозал для людей с расстройствами аутистического спектра
Во время открытия посетителям покажут новый фильм Disney и Pixar «В поисках Дори»
Претензии стриптиз-клуба к Superjob, инвестиции в ботокс и тесты «Яндекса»
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Строительство в Minecraft, инвестиции в головоломки и продажа VimpelCom
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Развитие Instagram, интернет-игрушки Disney и фильм про атаку на Sony
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Мобильные разработки Disney, развитие YotaPhone и интервью с Дуровым
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Как Disney съел Pixar, Marvel и Lucasfilm The Village разобрался, как Disney Company стала крупнейшим медиаконгломератом в мире, поглотив всех своих конкурентов
Как работают в Disney Билеты в Disneyland, обед с генеральным директором и «Чайная» вместо кухни — The Village побывал в московском головном офисе The Walt Disney Company и узнал, как там работают
Секс на рабочем столе: 4 истории о влиянии порно на бизнес Любовь к контенту для взрослых иногда имеет серьёзные последствия. H&F вспомнил истории, когда грязное бельё спрятать не удалось.
Disney купила создателей видео для YouTube за $500 млн
Их объединение насчитывает свыше тысячи авторов контента, ролики которых просматривают по 5,5 млрд раз в месяц
Глава Disney-ABC Television Group подала в отставку, чтобы стать режиссёром
Ей захотелось прикоснуться к творческому процессу
Перемены в Дарвиновском музее: «Можно бегать, прыгать и шуметь» The Village поговорил с директором по маркетингу Дарвиновского музея о том, зачем нужна дополненная реальность, что маркетологу делать в музее и как расчесать монстра Салли.
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Disney откроет фирменные магазины в Москве и Петербурге
The Walt Disney Co. собирается открыть в российских столицах три фирменных магазина Disney Store. В Москве корпорация присматривается к помещениям в «Мегах», а в Петербурге — в ТЦ «Галерея».