15 цитат об ужасах капитализма из документального фильма «Корпорация» (The Corporation) Канадский документальный фильм 2003 года собрал в прокате более $4,6 млн. Сотни тысяч зрителей пришли посмотреть на то, как их дурачат в супермаркетах, моллах, закусочных и на бензоколонках.