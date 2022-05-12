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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Сколько потеряла Disney из-за закрытия канала в России
Цифра дня
12 мая 2022

Сколько потеряла Disney из-за закрытия канала в России

Disney приостановит прокат фильмов в России
31 марта 2022

Disney приостановит прокат фильмов в России

Disney снова отложила премьеру «Черной вдовы». Теперь фильм должен выйти в июле
24 марта 2021

Disney снова отложила премьеру «Черной вдовы». Теперь фильм должен выйти в июле

Премьеру «Черной вдовы» снова перенесли — теперь на 2021 год
24 сентября 2020

Премьеру «Черной вдовы» снова перенесли — теперь на 2021 год

14 сентября 2020

Активисты призвали к бойкоту «Мулан». Фильм снимали в Синьцзяне, где расположены китайские концлагеря

В русском дубляже диснеевского мультфильма «Вперед» скрыли ориентацию ЛГБТ-персонажа

Девушку героини назвали нейтрально — партнер

В русском дубляже диснеевского мультфильма «Вперед» скрыли ориентацию ЛГБТ-персонажа

В «Депо» откроется поп-ап с новогодней коллекцией Disney x Gucci

Он будет работать с 20 января по 15 марта

В «Депо» откроется поп-ап с новогодней коллекцией Disney x Gucci

«Звездные войны: Скайуокер. Восход»: Разочаровывающий финал новой трилогии
«Звездные войны: Скайуокер. Восход»: Разочаровывающий финал новой трилогии В прокате — с 19 декабря
«Звездные войны: Скайуокер. Восход»: Разочаровывающий финал новой трилогии

«Звездные войны: Скайуокер. Восход»: Разочаровывающий финал новой трилогии
В прокате — с 19 декабря

«Мстители» возвращаются: Где их искать в Москве
ПРОМО
«Мстители» возвращаются: Где их искать в Москве И что еще нужно знать про франшизу, если вы знаете о ней почти все
«Мстители» возвращаются: Где их искать в Москве
ПРОМО

«Мстители» возвращаются: Где их искать в Москве
И что еще нужно знать про франшизу, если вы знаете о ней почти все

В новых «Мстителях» впервые появился персонаж-гей. От российских зрителей скрыли его ориентацию

В российском дубляже скрыли упоминание о свидании двух мужчин

В новых «Мстителях» впервые появился персонаж-гей. От российских зрителей скрыли его ориентацию

Disney покажет в День Победы фильм об афганской войне

При этом в конце апреля студия планирует представить новых «Мстителей», с прокатом которых раньше возникали проблемы

Disney покажет в День Победы фильм об афганской войне

Disney проведет в Москве праздничные мероприятия к 90-летию Микки Мауса

В Artplay откроется мультимедийная выставка, а в Московской консерватории состоится киноконцерт «Фантазия»

Disney проведет в Москве праздничные мероприятия к 90-летию Микки Мауса

«Дэдпул 2»: Эмпатия побеждает цинизм в супергеройском кино
«Дэдпул 2»: Эмпатия побеждает цинизм в супергеройском кино Гриша Пророков — о второй части франшизы про супергероя, который знает, что он находится внутри фильма
«Дэдпул 2»: Эмпатия побеждает цинизм в супергеройском кино

«Дэдпул 2»: Эмпатия побеждает цинизм в супергеройском кино
Гриша Пророков — о второй части франшизы про супергероя, который знает, что он находится внутри фильма

Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda
Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda

Захват российского консульства, Skittles в цветах триколора и меланхоличный клип Cream Soda
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Самый дорогой производитель марихуаны, клонирование обезьян и суды из-за Grumpy Cat

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Самый дорогой производитель марихуаны, клонирование обезьян и суды из-за Grumpy Cat

Роботы против бездомных, светящиеся растения и смартфон с уползшим экраном

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Роботы против бездомных, светящиеся растения и смартфон с уползшим экраном

Disney объяснила нежелание открывать Диснейленд в России

Это единственная сторона бизнеса компании, которая не развивается на местном рынке

Disney объяснила нежелание открывать Диснейленд в России

Рейв для гиков: Как прошли Comic Con и «Игромир» в Москве

Рейв для гиков: Как прошли Comic Con и «Игромир» в Москве«Девушка в костюме банана выходит на бой с кем-то вроде викинга. У нее в одной руке булава, а в другой — маленькая игрушечная лягушка»

Рейв для гиков: Как прошли Comic Con и «Игромир» в Москве

Рейв для гиков: Как прошли Comic Con и «Игромир» в Москве
«Девушка в костюме банана выходит на бой с кем-то вроде викинга. У нее в одной руке булава, а в другой — маленькая игрушечная лягушка»

Расходы на электрокары, бонусы от «Яндекса» и радиочастотные метки для клеток

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Расходы на электрокары, бонусы от «Яндекса» и радиочастотные метки для клеток

В 2017 году Disney откроет магазины игрушек в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи

Россия — единственный рынок, на котором компания развивает сеть в партнерстве с местным оператором

В 2017 году Disney откроет магазины игрушек в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи

Ученый Иван Пупырев — о том, как он изобрел одежду будущего
Ученый Иван Пупырев — о том, как он изобрел одежду будущего Сотрудник Google ATAP Иван Пупырев разработал интерактивную куртку для Levi’s и поющие цветы Disney
Ученый Иван Пупырев — о том, как он изобрел одежду будущего

Ученый Иван Пупырев — о том, как он изобрел одежду будущего
Сотрудник Google ATAP Иван Пупырев разработал интерактивную куртку для Levi’s и поющие цветы Disney

В Москве запустился курс образовательного проекта Headliner School

Курс продлится пять недель

В Москве запустился курс образовательного проекта Headliner School

Шоу Disney для Snapchat, связь Сноудена и KFC и алгоритм-топ-менеджер

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Шоу Disney для Snapchat, связь Сноудена и KFC и алгоритм-топ-менеджер

Онлайн-чаевые от Сбербанка, игры с нейросетями и IPO Snapchat

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Онлайн-чаевые от Сбербанка, игры с нейросетями и IPO Snapchat

В Москве откроются магазины Disney

В магазинах будет продавать игрушки, костюмы, детскую одежду и другие товары

В Москве откроются магазины Disney

Ажиотаж вокруг iPhone 7, иск против лже-Маска и порноверсия Aviasales

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Ажиотаж вокруг iPhone 7, иск против лже-Маска и порноверсия Aviasales

В Москве откроется кинозал для людей с расстройствами аутистического спектра

Во время открытия посетителям покажут новый фильм Disney и Pixar «В поисках Дори»

В Москве откроется кинозал для людей с расстройствами аутистического спектра

Претензии стриптиз-клуба к Superjob, инвестиции в ботокс и тесты «Яндекса»

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Претензии стриптиз-клуба к Superjob, инвестиции в ботокс и тесты «Яндекса»

Строительство в Minecraft, инвестиции в головоломки и продажа VimpelCom

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Строительство в Minecraft, инвестиции в головоломки и продажа VimpelCom

Развитие Instagram, интернет-игрушки Disney и фильм про атаку на Sony

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Развитие Instagram, интернет-игрушки Disney и фильм про атаку на Sony

Мобильные разработки Disney, развитие YotaPhone и интервью с Дуровым

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Мобильные разработки Disney, развитие YotaPhone и интервью с Дуровым

Как Disney съел Pixar, Marvel и Lucasfilm
Как Disney съел Pixar, Marvel и Lucasfilm The Village разобрался, как Disney Company стала крупнейшим медиаконгломератом в мире, поглотив всех своих конкурентов
Как Disney съел Pixar, Marvel и Lucasfilm

Как Disney съел Pixar, Marvel и Lucasfilm
The Village разобрался, как Disney Company стала крупнейшим медиаконгломератом в мире, поглотив всех своих конкурентов

Как работают в Disney
Как работают в Disney Билеты в Disneyland, обед с генеральным директором и «Чайная» вместо кухни — The Village побывал в московском головном офисе The Walt Disney Company и узнал, как там работают
Как работают в Disney

Как работают в Disney
Билеты в Disneyland, обед с генеральным директором и «Чайная» вместо кухни — The Village побывал в московском головном офисе The Walt Disney Company и узнал, как там работают

Секс на рабочем столе: 4 истории о влиянии порно на бизнес
Секс на рабочем столе: 4 истории о влиянии порно на бизнес Любовь к контенту для взрослых иногда имеет серьёзные последствия. H&F вспомнил истории, когда грязное бельё спрятать не удалось.
Секс на рабочем столе: 4 истории о влиянии порно на бизнес

Секс на рабочем столе: 4 истории о влиянии порно на бизнес
Любовь к контенту для взрослых иногда имеет серьёзные последствия. H&F вспомнил истории, когда грязное бельё спрятать не удалось.

Disney купила создателей видео для YouTube за $500 млн

Их объединение насчитывает свыше тысячи авторов контента, ролики которых просматривают по 5,5 млрд раз в месяц

Disney купила создателей видео для YouTube за $500 млн

Глава Disney-ABC Television Group подала в отставку, чтобы стать режиссёром

Ей захотелось прикоснуться к творческому процессу

Глава Disney-ABC Television Group подала в отставку, чтобы стать режиссёром

Перемены в Дарвиновском музее: «Можно бегать, прыгать и шуметь»
Перемены в Дарвиновском музее: «Можно бегать, прыгать и шуметь» The Village поговорил с директором по маркетингу Дарвиновского музея о том, зачем нужна дополненная реальность, что маркетологу делать в музее и как расчесать монстра Салли.
Перемены в Дарвиновском музее: «Можно бегать, прыгать и шуметь»

Перемены в Дарвиновском музее: «Можно бегать, прыгать и шуметь»
The Village поговорил с директором по маркетингу Дарвиновского музея о том, зачем нужна дополненная реальность, что маркетологу делать в музее и как расчесать монстра Салли.

Business Geek: Интерфейсы года, скворечники от Airbnb, пропавшие посылки Amazon и другие хиты недели
Business Geek: Интерфейсы года, скворечники от Airbnb, пропавшие посылки Amazon и другие хиты недели Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Business Geek: Интерфейсы года, скворечники от Airbnb, пропавшие посылки Amazon и другие хиты недели

Business Geek: Интерфейсы года, скворечники от Airbnb, пропавшие посылки Amazon и другие хиты недели
Из Викисловаря: Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо. H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.

Disney откроет фирменные магазины в Москве и Петербурге

The Walt Disney Co. собирается открыть в российских столицах три фирменных магазина Disney Store. В Москве корпорация присматривается к помещениям в «Мегах», а в Петербурге — в ТЦ «Галерея».

Disney откроет фирменные магазины в Москве и Петербурге

15 цитат об ужасах капитализма из документального фильма «Корпорация» (The Corporation)
15 цитат об ужасах капитализма из документального фильма «Корпорация» (The Corporation) Канадский документальный фильм 2003 года собрал в прокате более $4,6 млн. Сотни тысяч зрителей пришли посмотреть на то, как их дурачат в супермаркетах, моллах, закусочных и на бензоколонках.
15 цитат об ужасах капитализма из документального фильма «Корпорация» (The Corporation)

15 цитат об ужасах капитализма из документального фильма «Корпорация» (The Corporation)
Канадский документальный фильм 2003 года собрал в прокате более $4,6 млн. Сотни тысяч зрителей пришли посмотреть на то, как их дурачат в супермаркетах, моллах, закусочных и на бензоколонках.

Диснейлэнд в Париже: Путеводитель по стране грёз Это место я посетила уже не будучи ребёнком, но равнодушной не осталась!

Диснейлэнд в Париже: Путеводитель по стране грёз